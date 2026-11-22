18 giờ: Chờ màn ra mắt ở Đà Nẵng của HLV Lee Young-jin

CLB Đà Nẵng đang trở thành tâm điểm chú ý trước vòng 8 V-League 2026-2027 khi quyết định thay đổi trên băng ghế huấn luyện. Sau thất bại trước Đồng Nai ở vòng đấu trước, HLV Lê Đức Tuấn phải rời ghế nóng, nhường chỗ cho chiến lược gia người Hàn Quốc Lee Young-jin. Đây cũng là người từng có thời gian dài làm trợ lý cho HLV Park Hang-seo ở các đội tuyển Việt Nam.

Sự xuất hiện của HLV Lee Young-jin được kỳ vọng sẽ mang đến luồng sinh khí mới, đặc biệt ở cách tổ chức lối chơi và khả năng duy trì kỷ luật chiến thuật. Nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng có cơ hội tạo dấu ấn ngay trong trận ra mắt, khi CLB Đà Nẵng được thi đấu trên sân nhà Chi Lăng.

CLB Đà Nẵng (giữa) có phong độ phập phù sau 7 vòng đấu của V-League ẢNH: VPF

HLV Lee Young-jin (giữa) sẽ có trận ra mắt khán giả Đà Nẵng ẢNH: ĐÔNG NGHI

Tuy nhiên, thử thách dành cho tân HLV trưởng Đà Nẵng không hề đơn giản. Sau hai thất bại liên tiếp trước CLB Công an TP.HCM và Hà Nội, CLB Ninh Bình vừa tìm lại niềm vui bằng chiến thắng 2-1 trước Bắc Ninh ở vòng 7. Thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm hiện có 13 điểm và rất cần thêm chiến thắng để trở lại cuộc đua ở nhóm đầu.

Dù vậy, Ninh Bình không thể chủ quan trước đối thủ. Đà Nẵng từng cho thấy khả năng tạo bất ngờ khi đánh bại những đội bóng được đánh giá cao hơn. Đặc biệt, hiệu ứng thay tướng có thể giúp đội chủ nhà nhập cuộc với tinh thần và quyết tâm khác biệt. Xét về tương quan lực lượng, Ninh Bình vẫn nhỉnh hơn. Nhưng với lợi thế sân nhà cùng sự xuất hiện của HLV Lee Young-jin, CLB Đà Nẵng hoàn toàn có cơ sở để hy vọng vào một kết quả tích cực.

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CLB Công an TP.HCM sẽ tìm lại niềm vui chiến thắng?

Cũng vào lúc 18 giờ ngày 22.11, Hà Tĩnh sẽ tiếp đón CLB Công an TP.HCM (CA TP.HCM) trên sân nhà. Đây là cuộc đối đầu đáng chú ý giữa hai đội bóng đang có những mục tiêu khác nhau sau những kết quả chưa thực sự như ý ở vòng đấu gần nhất.

CLB Hà Tĩnh vừa trải qua thất bại đáng tiếc 1-2 trước CLB Nam Định, qua đó chấm dứt chuỗi 5 trận bất bại liên tiếp. Đáng chú ý, dù được chơi hơn người trong phần lớn hiệp 2, đội bóng của HLV Phan Như Thuật vẫn không thể giữ lại điểm số. Sau 7 vòng đấu, Hà Tĩnh có 11 điểm và đây vẫn là thành tích tương đối tích cực. Dù vậy, trận thua Nam Định cho thấy đội bóng núi Hồng còn nhiều điều cần cải thiện, đặc biệt khả năng phòng ngự.

Tiến Linh (trái) cùng CLB CA TP.HCM quyết tâm có 3 điểm ở vòng 8 để tiếp tục cuộc đua tranh ở nhóm đầu ẢNH: VPF

Lịch thi đấu 2 trận cuối vòng 8 V-League 2026 - 2027 ẢNH: FPT PLAY

Ở phía đối diện, CLB CA TP.HCM cũng đang rất cần điểm sau hai thất bại liên tiếp trước CLB Công an Hà Nội và CLB Đà Nẵng. Đội bóng của HLV Diles Arthur hiện có 10 điểm và chưa thể duy trì sự ổn định trong cuộc đua ở nhóm trên.

Dù vậy, CLB CA TP.HCM vừa có cú hích tinh thần quan trọng khi đánh bại Buriram United ở vòng bảng ASEAN Club Championship ngày 18.11. Bàn thắng ở phút 88 của Nguyễn Thái Quốc Cường giúp đại diện Việt Nam giành chiến thắng đầy ý nghĩa trước đương kim vô địch giải đấu.

Ở lần gặp nhau gần nhất tại V-League 2025-2026, CLB CA TP.HCM từng đánh bại Hà Tĩnh với tỷ số 1-0 ngay trên sân đối phương. Đây là cơ sở để đội khách tự tin hướng đến một kết quả thuận lợi trong chuyến làm khách lần này.