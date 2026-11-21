Trước khi bước vào trận gặp Hải Phòng, CLB Nam Định đang dẫn đầu với 16 điểm. Với việc đội xếp thứ 2 là CLB SLNA đã bị Thể Công Viettel cầm hòa ở trận đấu sớm, CLB Nam Định quyết tâm giành 3 điểm để củng cố ngôi đầu của mình. Trong khi đó, Hải Phòng vừa có biến động trên băng ghế chỉ đạo trong đợt nghỉ FIFA Days khi HLV Đặng Văn Thành nói lời chia tay và HLV Dylan Kerr trở lại dẫn dắt đội bóng. Tuy nhiên, ở trận gặp CLB Nam Định, HLV Dylan Kerr chỉ được đăng ký với chức danh Giám đốc kỹ thuật.

Caio Cesar (trái) tỏa sáng trong giai đoạn đầu mùa V-League, giúp CLB Nam Định có những kết quả tích cực ẢNH: CLB NAM ĐỊNH





CLB Nam Định được chơi hơn người, ghi bàn trên chấm phạt đền sau hiệp 1

Với quyết tâm giành 3 điểm, CLB Nam Định nhanh chóng đẩy cao đội hình, tấn công sau tiếng còi khai cuộc. Dù vậy, trong khoảng 20 phút đầu, trận đấu diễn ra với tốc độ khá chậm và đôi bên không thể tạo ra cơ hội đáng chú ý nào. Điểm nhấn lớn nhất đến ở phút 19 khi trọng tài Ngọc Ánh tham khảo VAR, rút thẻ đỏ trực tiếp cho Thái Bảo phía CLB Hải Phòng.

Thi đấu hơn người, CLB Nam Định tiếp tục đẩy cao tốc độ trận đấu nhằm tìm bàn thắng. Với sự cơ động của cầu thủ Việt kiều Tyler James Thai Crawford và Tuấn Hải, CLB Nam Định nhiều lần khiến khung thành Hải Phòng chao đảo. Phút 40, CLB Nam Định được hưởng phạt đền khi Ezequiel đi bóng khó chịu, khiến Tấn Phong phạm lỗi trong vòng cấm. Caio Cesar là người thực hiện và anh dễ dàng đánh lừa Văn Toản, giúp CLB Nam Định dẫn trước 1-0 sau hiệp 1.

Mạnh Quỳnh (trái) thi đấu nỗ lực trên hàng công CLB Nam Định, giúp đội chủ nhà có bàn thắng thứ 2 vào lưới Hải Phòng ẢNH: CLB NAM ĐỊNH

Sau giờ nghỉ, thế chủ động vẫn thuộc về CLB Nam Định. Khác với hiệp 1, đội chủ sân Thiên Trường tấn công nhiều hơn ở trung lộ, khiến Hải Phòng vất vả chống đỡ. Tính riêng ở hiệp 2, CLB Nam Định có đến 12 lần dứt điểm. Phút 57, Mạnh Quỳnh tung cú sút một chạm đẹp mắt, giúp CLB Nam Định dẫn trước 2-0.

Ở chiều ngược lại, CLB Hải Phòng gặp nhiều khó khăn khi phải chơi thiếu người. Khoảng 20 phút cuối trận, đội khách cố gắng đẩy cao đội hình để tìm bàn thắng. Phút 78, Makaric chớp thời cơ sau pha phản công nhanh, giúp CLB Hải Phòng xuyên thủng lưới Nam Định. Dù vậy, đây cũng là tất cả những gì CLB Hải Phòng có thể làm được ở trận đấu này, phải thua trận 1-2 trước Nam Định.

Vượt qua Hải Phòng 2-1, CLB Nam Định có 19 điểm sau 8 vòng đấu. Thầy trò HLV Vũ Hồng Việt tiếp tục dẫn đầu bảng, hơn đội xếp thứ 2 là CLB SLNA 5 điểm. Trong khi đó, CLB Hải Phòng có 10 điểm, đứng thứ 10.