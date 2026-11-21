Quốc Lộc giúp CLB TP.Đồng Nai vượt lên dẫn bàn từ phút thứ 4 ảnh: CLB TP.Đồng Nai

CLB Hà Nội khủng hoảng hàng thủ

Ngày 21.11, CLB Hà Nội hành quân đến sân Bình Phước với cuộc khủng hoảng ở hàng thủ khi Thành Chung vắng mặt vì chấn thương, khiến HLV Harry Kewell buộc phải sử dụng cặp trung vệ chắp vá Anh Tiệp - Adrei, trong khi tiền vệ Hùng Dũng lùi về đá như hậu vệ phải.

Trong khi đó đội chủ nhà CLB TP.Đồng Nai đã nhập cuộc với tinh thần rất tốt, nhờ vào tâm lý được giải tỏa sau khi có chiến thắng đầu tiên ở vòng đấu trước khi đánh bại đối thủ cạnh tranh trực tiếp CLB Đà Nẵng.

Dù Công Phượng không thể ra sân và buộc phải cổ vũ từ khán đài, đội bóng có biệt danh "Chiến binh xanh" đã khởi đầu trận đấu bằng những đợt pressing mạnh mẽ. Để rồi sớm có bàn thắng khi khai thác hiệu quả hàng thủ lỏng lẻo dâng cao của CLB Hà Nội.

CLB TP.Đồng Nai chơi nhỉnh hơn trong phần lớn hiệp 1 ảnh: CLB TP.Đồng Nai

Từ một đường thoát bóng xuống trống trải như thế, Quốc Lộc đã băng lên và căng ngang rất nguy hiểm. Anh Tiệp trong nỗ lực bứt tốc chạy về cản phá bóng đã lóng ngóng sút thẳng vào lưới nhà trong sự sững sờ của thủ thành Văn Chuẩn.

Bàn thắng sớm ngay ở phút thứ 4 càng giúp đội TP.Đồng Nai thêm hưng phấn trong khi áp lực từ bàn phá lưới nhà khiến hàng thủ CLB Hà Nội liên tục bộc lộ lỗ hổng, mở ra không gian phản công khá thuận lợi cho Quốc Lộc, Vulic Milos băng lên.

CLB TP.Đồng Nai sẽ phải rất tiếc nuối về những cơ hội bỏ lỡ đó, khi sự tỏa sáng của Hai Long đã giúp đội khách dần tìm ra khoảng trống, trong đó có đường căng vào rất vừa tầm để Sade Iuval đánh đầu chính xác vào góc xa gỡ hòa 1-1 ở phút 35.

Một pha tấn công của Majdevac Andrija ảnh: CLB TP.Đồng Nai

Sang hiệp 2, trận đấu diễn ra khá cởi mở khi 2 đội bóng liên tục có những pha "ăn miếng, trả miếng". Ngay sau khi Jovic Filip có quả đánh đầu nguy hiểm ở phút 50, Tiến Dụng mắc sai lầm nghiêm trọng khi đi bóng mạo hiểm để Hai Long cướp được và nâng tỷ số lên 2-1 từ pha đột phá và sút chéo góc rất căng vào góc cao ở phút 52.

HLV Việt Thắng sau đó tung Tuấn Tài và Majdevac Andrija vào để tăng cường hỏa lực. Thực tế, CLB TP.Đồng Nai vẫn tạo ra những cơ hội khá rõ nét nhưng Tuấn Tài, Tự Nhân... đều bỏ lỡ rất đáng tiếc.

Không thể tận dụng được các cơ hội, CLB TP.Đồng Nai còn để CLB Hà Nội ấn định chiến thắng 3-1 ở phút 90+5 do công Xuân Tú. CLB TP.Đồng Nai chấp nhận thua ngược đầy đáng tiếc và tiếp tục nằm dưới đáy bảng, trong khi CLB Hà Nội tạm vươn lên hạng 6 với 12 điểm.

HLV Harry Kewell thoát hiểm ngoạn mục còn HLV Việt Thắng lại tột cùng âu lo.

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