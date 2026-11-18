HLV Arthur Diles đã giúp CLB CA TP.HCM có chiến thắng ấn tượng trước Buriram United ảnh: CLB CA TP.HCM

CLB CA TP.HCM có chiến thắng lịch sử trước đương kim vô địch Shopee Cup

Tối 18.11, CLB CA TP.HCM đã có chiến thắng lịch sử trước nhà đương kim vô địch Buriram United, để có chiến thắng đầu tiên trong lịch sử tại Shopee Cup. HLV Arthur Diles cho biết: "Hôm nay, CLB CA TP.HCM đã có kết quả rất xuất sắc.

Đội chúng tôi đã cố gắng hết sức để tập luyện, mỗi cầu thủ như một chiến binh, tạo ra nhiều cơ hội để có được chiến thắng này. Hàng thủ hôm nay hoạt động rất tốt, tạo tiền đề để Quốc Cường có bàn thắng rất đẹp vào lưới Buriram United.

Đây là chiến thắng tuyệt vời cho CLB CA TP.HCM. Để giành chiến thắng cho những trận sắp tới, chúng tôi phải cố gắng chơi nỗ lực với tất cả bầu nhiệt huyết như trận đấu trước Buriram United ngày hôm nay".

Olaha phải rời sân trong hiệp 2 vì chấn thương ảnh: CLB CA TP.HCM

Trước câu hỏi về bài toán thể lực của Quang Kiệt sau khi đá 4 trận trong 8 ngày, còn chấn thương khiến Olaha Minh Hoàng phải rời sân sớm, nhà cầm quân người Úc cho biết: "Quang Kiệt là một chàng trai trẻ. Cậu ấy đã vắng một số buổi tập trước trận đấu ngày hôm nay, khi trở về từ đội tuyển U.23 Việt Nam.

Do vậy chúng tôi cố gắng kiểm soát chế độ tập luyện và ăn uống để Kiệt phục hồi thể lực tốt nhất. Olaha Minh Hoàng rời sân sớm vì một chấn thương nhẹ. Điều đó cũng tạo cơ hội cho những cầu thủ Việt Nam khác tham gia.

Khi đội có được bàn thắng, 10 cầu thủ trên sân lúc đó đều là người Việt Nam và 1 trong số họ chưa được đá nhiều ở mùa này. Vì vậy, đây là một chiến thắng rất ý nghĩa cho toàn thể đội bóng CA TP.HCM.

Quốc Cường ghi bàn tuyệt đẹp giúp CLB CA TP.HCM đánh bại ĐKVĐ Buriram United ảnh: CLB CA TP.HCM

Trận đấu ngày hôm nay đã kết thúc. Tôi sẽ bắt đầu tập trung cho V-League, với chuyến làm khách tại Hà Tĩnh. Điều quan trọng nhất cần làm là hồi phục, vì CLB đã thi đấu rất nhiều trong thời gian qua. CLB đã sẵn sàng về thể chất và tinh thần cho những trận đấu sắp tới".

Chiến thắng trước Buriram United giúp CLB CA TP.HCM đang có được 4 điểm để tạm xếp nhì bảng A, sánh ngang vai Tapines Rover và Borneo (cùng có hiệu số bàn thắng bại là +1, mở ra cơ hội tốt để lọt vào vòng trong.

Tiếp đó đội bóng sẽ trở lại đấu trường V-League, với chuyến hành quân sân Hà Tĩnh trong khuôn khổ vòng 8 vào ngày 22.11. Thầy trò HLV Arthur Diles đang tạm xếp hạng 7 với 10 điểm, kém đội SLNA đang xếp hạng 3 khoảng cách là 3 điểm.