Nụ cười của HLV Arthur trong buổi tập trước trận CLB CA TP.HCM gặp Buriram United ảnh: CLB CA TP.HCM

CLB CA TP.HCM vắng Minh Hoàng vì chấn thương

Chiều 17.11 trên sân Bình Dương, HLV Arthur Diles chia sẻ về khâu chuẩn bị của CLB CA TP.HCM trước trận gặp Buriram United tại giải Shopee Cup 2026 - 2027. Đặc biệt, nhà cầm quân người Úc khẳng định sẽ chơi tấn công.

HLV Arthur cho biết: "Chúng tôi chuẩn bị rất kỹ càng cho trận đấu sắp tới với Buriram United. CLB CA TP.HCM đã có tính toán về con người và chiến thuật cho trận đấu này.

Buriram United là đội bóng mạnh, họ có 1 ngoại binh chơi rất hay. Nhưng chúng tôi cũng có những cầu thủ giỏi, sẵn sàng đối đầu với họ. Thi đấu với đội bóng mạnh như Buriram United cũng là là cơ hội tốt cho đội bóng của tôi.

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Hiện tại Minh Hoàng đang dưỡng thương nên vắng mặt trong vài tuần. Mọi người đều biết CLB CA TP.HCM luôn chơi để thắng, với tinh thần tấn công nhiều hơn là phòng ngự. Chúng tôi sẽ tấn công trước Buriram United".

Trận đấu giữa CLB CA TP.HCM và Buriram United khá thú vị với HLV Arthur. Nhà cầm quân người Úc sẽ bày cách cho các học trò ở CLB CA TP.HCM "phong tỏa" cầu thủ đồng hương Curtis Good bên kia chiến tuyến.

HLV Arthur nhấn mạnh, cả 2 sẽ đối đầu nhau theo cách chuyên nghiệp nhất. Đồng thời ông kỳ vọng trận đấu sẽ là cơ hội tốt cho những cầu thủ trẻ của CLB CA TP.HCM, để họ có thể cọ xát và phát triển sự nghiệp.

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HLV Arthur nói tiếp: "Các cầu thủ trẻ của tôi sẽ gặp nhiều áp lực khi đối đầu với Buriram United nhưng qua đó sẽ giúp họ có những trải nghiệm tốt. Buriram United có một số cầu thủ vắng mặt vì cùng đội tuyển Thái Lan đá King's Cup. CLB CA TP.HCM cũng có cầu thủ đá cho các đội tuyển quốc gia và cũng đối mặt với vấn nạn chấn thương. Bóng đá là vậy, không phải lúc nào chúng ta cũng có đội hình tốt nhất".

Trận đấu giữa CLB CA TP.HCM và Buriram United diễn ra lúc 18 giờ, ngày 18.11 trên sân Gò Đậu.