Olaha Mạnh Đức vừa ghi bàn đầu tiên cho đội tuyển Việt Nam ảnh: CLB CA TP.HC

CLB CA TP.HCM sẽ đá trận sân nhà đầu tiên tại Shoppe Cup

Vào 18 giờ ngày 18.11 tới, CLB CA TP.HCM sẽ đá trận sân nhà đầu tiên tại Shopee Cup, tiếp đón ông lớn của bóng đá Thái Lan là Buriram United trên sân Bình Dương. Trước đó, thầy trò HLV Arthur đã hòa đáng tiếc 1-1 vào phút cuối trên sân Ratchaburi FC (Thái Lan).

Thiệt thòi cho CLB CA TP.HCM khi sẽ không thể có sự phục vụ của William Minh Hoàng, tuyển thủ đã bị chấn thương khi khoác áo đội tuyển U.23 Việt Nam tham dự giải giao hữu quốc tế U.23 - Gia Lai VTV Cup tại Pleiku Arena.

Việc vắng Minh Hoàng là thiệt thòi không nhỏ cho CLB CA TP.HCM khi anh đem đến chất lượng chuyên môn, cả sức mạnh thể hình lẫn tính cơ động có thể chơi tốt ở cả 2 biên lẫn trung phong cắm.

Dirk Abels trở lại sẽ giúp hàng thủ CLB CA TP.HCM chắc chắn hơn ảnh: CLB CA TP.HCM

Tuy nhiên, CLB CA TP.HCM vẫn tự tin tiếp đón ông lớn Thái Lan Buriram United khi đón chào một loạt sự trở lại, trong đó có trung vệ Dirk Abels đã bình phục chấn thương bắp và tập luyện cùng đội suốt thời gian qua.

Khả năng đọc trận đấu sắc sảo và triển khai bóng bằng chân là những điểm mạnh của cầu thủ người Hà Lan cao 1,85m, sẽ giúp chất lượng của những đường tấn công của nhà đương kim vô địch Cúp quốc gia trở nên tốt hơn.

Ngô Đăng Khoa đẩy xe cho Williams Minh Hoàng ở sân bay sáng 15.11

Bên cạnh đó, CLB CA TP.HCM dù không có Minh Hoàng nhưng cũng nhận cú hích lớn khi Đăng Khoa, Đức Phú, Quang Kiệt tỏa sáng trong chức vô địch cùng U.23 Việt Nam sau khi đánh bại U.23 Thái Lan, U.23 Singapore và hòa U.23 Qatar.

Đức Phú rất tự tin sau chức vô địch cùng U.23 Việt Nam ảnh: CLB CA TP.HCM

Trong khi đó Quốc Cường, Nhật Minh, Olaha và Lê Giang Patrik cũng trở về CLB sớm từ ngày 13.11 sau trận đấu đội tuyển Việt Nam thắng Đài Loan 2-0. Đặc biệt, Olaha ghi điểm cao trong mắt HLV Kim Sang-sik với bàn thắng mở tỷ số và màn trình diễn cực kỳ ấn tượng.

"Olaha đã có trận đấu đầu tiên cho đội tuyển và ghi được bàn thắng. Tôi muốn gửi lời chúc mừng đến cậu ấy. Với Quốc Cường, cầu thủ trẻ này cũng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình", phát biểu cho thấy sự hài lòng của HLV Kim Sang-sik.

Tinh thần và sự tự tin lên cao hứa hẹn sẽ giúp CLB CA TP.HCM có trận ra mắt Shopee Cup trên sân nhà ấn tượng, để có 3 điểm đầu tiên.