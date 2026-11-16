Những ngôi sao chói sáng của U.23 Việt Nam, tại sao không có Williams Minh Hoàng?

Hàng thủ vững vàng

Trong khung thành, thủ môn Cao Văn Bình (1,84 m) là chốt chặn rất đáng tin cậy, kế thừa xứng đáng vị trí của đàn anh Trần Trung Kiên. Cao Văn Bình thi đấu trọn vẹn 270 phút của đội tuyển U.23 Việt Nam qua 3 trận đấu ở sân Pleiku (Gia Lai). Anh giành danh hiệu Thủ môn xuất sắc nhất giải.

Dù mới 21 tuổi, nhưng Cao Văn Bình sở hữu kinh nghiệm thi đấu dày dặn. Thủ thành này có vị trí chính thức ở CLB Sông Lam Nghệ An trong 2 mùa giải gần nhất.

U.23 Việt Nam sở hữu trục xương sống vững chắc Ảnh: Độc Lập

Trung vệ Đinh Quang Kiệt (20) thi đấu rất vững vàng Ảnh: Độc Lập

Cao Văn Bình là thành viên của đội U.19 Việt Nam vô địch giải U.19 Đông Nam Á 2022, anh có tên trong thành phần đội tuyển U.23 Việt Nam vô địch U.23 Đông Nam Á 2025, vô địch SEA Games 33 năm 2025, hạng 3 giải U.23 châu Á 2028. Đặc biệt, trong trận tranh hạng 3 giải châu Á với U.23 Hàn Quốc, thủ môn Cao Văn Bình thi đấu rất hay, góp công lớn giúp U.23 Việt Nam giành huy chương đồng tại giải đấu nói trên.

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Ngay phía trên thủ môn Cao Văn Bình, U.23 Việt Nam giới thiệu được những trung vệ rất chắc chắn. Đinh Quang Kiệt cũng chơi trọn vẹn 3 trận tại giải tứ hùng quốc tế ở Gia Lai. 19 tuổi, Đinh Quang Kiệt đã có mùa giải thứ 3 liên tục thi đấu tại V-League. Cầu thủ này là trụ cột ở hàng thủ của CLB Công an TP.HCM - đương kim vô địch Cúp quốc gia. Chiều cao 1,95 m giúp cho Đinh Quang Kiệt có ưu thế tuyệt đối trong các pha tranh chấp tay đôi và tranh bóng bổng. Bên cạnh Quang Kiệt, trung vệ Tuấn Khải (20 tuổi, cao 1,82 m) cũng thi đấu rất tốt.

Hàng tấn công mới mẻ

Ở hàng tiền vệ, Lê Văn Quang Duyệt (21 tuổi) là phát hiện mới của đội tuyển U.23 Việt Nam tại giải đấu trên sân Pleiku. Cầu thủ này thi đấu điềm tĩnh, chuyền bóng tốt, tham gia tấn công tốt. Quang Duyệt là người có đường chuyền quyết định, giúp Minh Tâm ghi bàn mở tỷ số trong trận thắng U.23 Thái Lan 3-0 ngày 10.11. Đó là bàn thắng đầu tiên của U.23 Việt Nam tại giải đấu năm nay. Ngoài ra, khi cần tranh chấp tay đôi, Quang Duyệt cũng tỏ ra rất hiệu quả.

Chân sút Minh Tâm (18) tự giới thiệu mình với giới chuyên môn và người hâm mộ Việt Nam Ảnh: Độc Lập

Còn trên hàng tiền đạo, Nguyễn Minh Tâm (20 tuổi, 1,80 m) bất ngờ làm lu mờ cầu thủ Việt kiều Williams Minh Hoàng trong vai trò trung phong. Minh Tâm ghi được 3 bàn thắng trong suốt giải (2 bàn vào lưới U.23 Thái Lan, 1 bàn vào lưới U.23 Qatar). Anh sở hữu danh hiệu vua phá lưới lẫn danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất của giải quốc tế tứ hùng Gia Lai.

Trục xương sống gồm thủ môn Cao Văn Bình, các trung vệ Quang Kiệt, Tuấn Khải, tiền vệ trung tâm Quang Duyệt, trung phong Minh Tâm làm nên sức mạnh của U.23 Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Sau giải đấu ở sân Pleiku, khả năng rất cao các cầu thủ vừa nêu sẽ trở thành hạt nhân chính để đội tuyển U.23 Việt Nam hướng đến vòng loại U.23 châu Á, giải U.23 Đông Nam Á và SEA Games 34 diễn ra trong năm sau.