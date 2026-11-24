Bản lĩnh cựu vương

Khi rời sân Chi Lăng với thất bại 0-3, trong thế trận bị đuổi… 2 cầu thủ trước CLB Đà Nẵng, có lẽ không nhiều người hình dung cựu vương Nam Định sẽ trở lại nhanh đến thế. Thầy trò Vũ Hồng Việt chỉ hòa thêm 1 trận trước Ninh Bình, rồi thắng liền một mạch 5 trận trước Thanh Hóa (2-0), Đồng Nai (4-0), Thể Công Viettel (3-1), Hà Tĩnh (2-1) và Hải Phòng (2-1) để chiếm lĩnh ngôi đầu. Cách đây 2 năm, chuyện Nam Định dẫn đầu V-League là bình thường, bởi khi ấy đội chủ sân Thiên Trường đang là nhà vua bóng đá VN. Tuy nhiên, chân chuyền số một Hoàng Hên đã rời đi, chân sút cừ khôi Xuân Son dưỡng thương nhiều hơn thi đấu, trong khi một số trụ cột đã chia tay thành Nam, hoặc không còn giữ phong độ. Mùa này Nam Định không thuộc nhóm ứng viên giành cúp, nơi vốn có tên đương kim vô địch CLB CAHN lẫn "đại gia" Ninh Bình.

CLB Nam Định (trái) ngự trị trên ngôi đầu ẢNH: VPF

Dù vậy, khi không được đánh giá cao, Nam Định lại lầm lũi vươn lên nhờ bàn tay lèo lái của ông Vũ Hồng Việt cùng chiến lược mua người hợp lý. Những gương mặt chủ chốt như Nguyên Mạnh, Hoàng Anh, Văn Vĩ, Caio Cesar, Xuân Son, Văn Kiên, Văn Đạt, A Mít… được giữ lại, kết hợp với tân binh khỏa lấp đúng vị trí còn thiếu như Tuấn Hải giúp Nam Định giữ được cốt lõi đội hình giàu kinh nghiệm đua đường dài. Nam Định chơi không nổi trội ở trận đấu lớn, nhưng để đua vô địch V-League, chìa khóa lại nằm ở những trận nhỏ vốn dĩ số lượng lớn hơn. Thắng Ninh Bình, CAHN cũng là 3 điểm, mà thắng Đồng Nai, Thanh Hóa, HAGL… cũng là 3 điểm. Thói quen "năng nhặt chặt bị" tích cóp chiến thắng đã giúp Nam Định lặng lẽ bước lên đỉnh bảng với 19 điểm, trở thành đội ghi nhiều bàn nhất (18 bàn) và thủng lưới ít thứ hai (7 bàn).

Tuy nhiên, cuộc đua vô địch V-League mùa này khó định đoạt sớm do các đội có thực lực gần tương đồng. Sau 8 trận, ngôi đầu V-League đổi chủ tới 4 lần. Chính Nam Định từng vươn lên rất sớm rồi hụt hơi, để CLB CAHN nắm giữ đỉnh bảng nhờ chuỗi bất bại kéo dài. Ninh Bình sau đó vươn lên, xen giữa là sự xuất hiện của "hiện tượng" SLNA (từng tạm thời đứng đầu trước khi vòng đấu khép lại), trước khi Nam Định giành lại ngôi nhất. Việc ngôi đầu đổi chủ liên tục là chuyện thường, khi giải đấu mới trôi qua 8 vòng và khoảng cách điểm chưa lớn. Thế nhưng cuộc hoán đổi ở nhóm đầu mùa này nói lên thực tế: không đội nào chắc chắn áp đảo phần còn lại.

Khó lường

Dù vẫn đứng đầu V-League, nhưng không phủ nhận: CLB Nam Định không mạnh như trước đây. HLV Vũ Hồng Việt cùng học trò không còn duy trì lối đá tấn công tốc độ mà phải chơi điềm tĩnh, kiểm soát hơn, biết "liệu cơm gắp mắm" lựa thời điểm ra đòn vì chất lượng cầu thủ không còn vượt trội.

Song các ứng viên khác cũng không hơn. CLB CAHN đang trải qua chuỗi ngày thi đấu liên tục với 15 trận từ đầu giải, đồng thời còn 10 trận trong 40 ngày trước mắt. Để nuôi tham vọng tại AFC Champions League Elite và ASEAN Club Championship, CLB CAHN phải san sẻ năng lượng và sự tập trung tại giải quốc nội. "Chúng tôi đã rất mệt vì chấn thương và tần suất thi đấu", thủ môn Nguyễn Filip thừa nhận. Mùa trước, CLB CAHN cũng "cày" nhiều, nhưng mùa này cam go hơn khi các trụ cột quá tải, chấn thương liên tục do còn phải đá ở đội tuyển VN.

Với 14 điểm sau 7 trận, cùng vị trí thứ tư (sẽ vươn lên nhì bảng nếu thắng trận bù), CLB CAHN vẫn là ứng viên vô địch lớn nhất. Nhưng đặt cạnh những đội chỉ đá trong nước như Nam Định, Ninh Bình, đương kim vô địch rõ ràng bất lợi hơn. Trong mùa giải "nhà vua" bận rộn tiến ra châu Á, các đội bóng khác có thể chớp thời cơ lấy lại đỉnh cao.

Ninh Bình (16 điểm, nhì bảng) là đội bóng hội tụ nhiều yếu tố nhất để vô địch: đội hình dày, HLV giỏi (ông Chu Đình Nghiêm từng 3 lần vô địch V-League), cùng tham vọng vô địch cháy bỏng. Sau "cú ngã" trước Hà Nội, CLB Ninh Bình đã trở lại rất nhanh. Thứ đội bóng cố đô còn thiếu là sự gắn kết, cùng kinh nghiệm đua đường dài. Ninh Bình dẫu sao cũng mới trở lại V-League được 2 năm. HLV Chu Đình Nghiêm cần thời gian xây lại đội hình để tạo nên đội bóng chiến thắng đúng nghĩa.