SLNA tiếp tục bay cao tại V-League 2026 - 2027 ảnh: Minh Tú

SLNA thắng CLB Ninh Bình 1-0

Loạt trận mở màn vòng 9 V-League 2026 - 2027 chứng kiến 2 trận đấu, chứng kiến bảng xếp hạng mới nhất đánh dấu SLNA tiếp tục bay cao sau trận đấu với Ninh Bình FC, trong khi đội đầu bảng Nam Định bất phân thắng bại với CLB CAHN.

Trên sân Vinh, bàn thắng của Luiz Guilherme Vieira Da Silva ở phút 22 đã kéo dài mạch trận bất bại của SLNA từ đầu mùa giải này, với tỷ số chung cuộc, trong trận đấu họ rời sân với chỉ 10 người trên sân.

Kết quả này giúp SLNA tiếp tục bay cao, xếp nhì bảng xếp hạng mới nhất V-League 2026 - 2027 với 17 điểm, trong ngày thầy trò HLV Văn Sỹ Sơn chỉ kiểm soát bóng 37% so với 63% của đối thủ, nhưng vẫn cho thấy sự hiệu quả đáng kinh ngạc.

CLB Nam Định và CLB CAHN hòa nhau 0-0 trên sân Thiên Trường ảnh: CLB Nam Định

Ở trận đấu diễn ra cùng giờ, CLB Nam Định và CLB CAHN đã cống hiến trận đấu căng thẳng và quyết liệt, với các chỉ số gần như cân bằng với nhau, tạo ra hơn 90 phút hấp dẫn trên sân Thiên Trường.

Hai nhà vô địch trong các mùa giải gần nhất sau rất nhiều cơ hội đã không thể xuyên thủng được mành lưới của nhau. Dù tiếc nuối, nhưng cả 2 phải chấp nhận rời sân Thiên Trường với tỷ số hòa 0-0.

Với kết quả này, CLB Nam Định vẫn đứng đầu bảng xếp hạng V-League 2026 - 2027 với 20 điểm. Một kết quả ấn tượng trong mùa giải đội bóng thành Nam quyết đoán làm mới lại đội hình để chuẩn bị cho tương lai.

Trong khi đó, nhà đương kim vô địch CLB CAHN tạm xếp hạng 4 với 15 điểm, thua CLB Ninh Bình 1 điểm và đội đầu bảng Nam Định 5 điểm. Nhưng đây là điều có thể chấp nhận sau khi họ đã dốc hết sức để có chiến thắng quan trọng tại AFC Champions League Elite.

Bảng xếp hạng ngày 27.11