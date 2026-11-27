SLNA quyết nối dài chuỗi trận bất bại

SLNA là đội bóng duy nhất ở mùa giải năm nay chưa nếm mùi thất bại. Đây là thành tích đáng nể của đội bóng xứ Nghệ, bởi họ không được đánh giá cao trước khi mùa giải khởi tranh. Ấy vậy mà HLV Văn Sĩ Sơn đã nhào nặn nên một đội bóng đầy "chất Nghệ", chơi rất chắc chắn khiến các đối thủ đều bất lực.

Thủ môn Cao Văn Bình đang chơi rất hay trong màu áo U.23 VN và CLB SLNA ảnh: Độc Lập

Sự vững chãi của SLNA có công lớn của thủ môn Cao Văn Bình, người chơi rất hay trong chuỗi thành tích của SLNA tính đến thời điểm này.

18 giờ hôm nay trên sân Vinh, Cao Văn Bình lại gánh vác nhiệm vụ giữ sạch lưới trước hàng công được xem rất lợi hại của Ninh Bình. Bên phía đội khách, Nguyễn Hoàng Đức là đầu tàu trong các đợt tấn công của đội bóng cố đô Hoa Lư để giành điểm tại thành Vinh. Hiện CLB Ninh Bình đang đứng nhì bảng với 16 điểm, nên họ muốn chiến thắng để bám đuổi đội đầu bảng CLB Nam Định (hiện có 19 điểm).

Tuy nhiên, đây là nhiệm vụ không dễ thực hiện với đội quân do HLV Chu Đình Nghiêm dẫn dắt. Bởi ngoài Cao Văn Bình, SLNA còn có hàng thủ khá chắc chắn với Bùi Thanh Đức, Lê Nguyên Hoàng và đặc biệt là ngoại binh Jairo Rodrigues. Sức trẻ SLNA sẽ là vũ khí đặc biệt khi đội bóng này trở về sân nhà sau 2 trận làm khách. Người hâm mộ bóng đá xứ Nghệ cũng rất háo hức kéo đến sân cổ vũ đội nhà có trận thứ 9 liên tiếp bất bại.

CLB CAHN là thách thức lớn với Nam Định

Cũng vào 18 giờ hôm nay, đội đầu bảng Nam Định tiếp CLB Công an Hà Nội (CAHN) trên sân Thiên Trường. Đội chủ nhà do HLV Vũ Hồng Việt dẫn dắt đang chơi rất ổn định với 6 thắng, 1 hòa, 1 thua. Tuy nhiên, họ sẽ gặp thách thức lớn bởi CLB CAHN đang lên tinh thần sau chiến thắng 3-1 trước CLB Vissel Kobe (Nhật Bản) tại đấu trường AFC Champion League Elite. Niềm vui ở đấu trường châu Á sẽ là hành trang đặc biệt giúp CLB CAHN đặt mục tiêu đánh bại Nam Định ngay tại thánh địa của họ.

Ông Polking (HLV trưởng CLB CAHN) là người có cá tính mạnh và luôn muốn đưa đội bóng của mình vượt qua những thử thách khó khăn. Tuy chân sút chủ lực Đình Bắc đang chấn thương nhưng trong tay ông Polking còn rất nhiều nhân tố xuất sắc khác như Lê Văn Đô, Perea, Alan… Hàng tấn công rất mạnh này là mối nguy thường trực cho khung thành của thủ môn Trần Nguyên Mạnh (Nam Định).

Dĩ nhiên, Nam Định cũng không phải dạng vừa khi thành tích của họ đến thời điểm này đã nói lên tất cả. Nhiều khả năng đây sẽ là trận đấu rất hay, khi CLB CAHN đang đứng thứ 4 với 14 điểm sẽ dốc toàn lực chiến thắng để thu hẹp khoảng cách với đối thủ Nam Định.