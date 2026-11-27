Đội hình xuất phát U.17 Việt Nam gặp U.17 Mali ngày 26.11.2026 ảnh: VFF

U.17 Việt Nam xếp thứ 3 bảng G, trên U.17 New Zealand

Tối 26.11 giờ Việt Nam, đội tuyển U.17 Việt Nam đã thua U.17 Mali 0-2 để chính thức khép lại hành trình đáng nhớ của mình trong lần đầu tiên tham dự sân chơi U.17 World Cup tổ chức tại Qatar.

Bình luận viên Vũ Quang Huy nhận định: "Tôi ấn tượng nhất ở U.17 Việt Nam hôm nay là tinh thần. Không thể trách các em được vì không thể làm tốt hơn. U.17 Mali quá hay, mạnh hơn chúng ta mọi mặt.

U.17 Việt Nam không thể tạo bất ngờ trước Mali, khép lại hành trình lịch sử tại World Cup

Có ý kiến cho rằng U.17 Việt Nam nên vùng lên để tìm bàn thắng. Nhưng thực tế là chúng ta muốn cũng không vùng lên được vì cầu thủ U.17 Mali rất già dặn, đá nhà nghề lắm.

Không biết họ đào tạo kiểu gì mà đá như một đội tuyển quốc gia lớn tuổi vậy.

Sỹ Bách nỗ lực đi bóng trong sự truy cản quyết liệt của cầu thủ U.17 Mali ảnh: VFF

Tôi rất kinh ngạc khi chứng kiến U.17 Mali luôn đưa ra các giải pháp quyết đoán, đồng bộ và vận hành chiến thuật chặt chẽ, tỉnh táo. Họ có lúc ngẫu hứng nhưng là khi kết quả đã thuận lợi rồi.

Cả trận đấu, U.17 Mali đá rất bài bản, thi đấu cực kỳ tập trung và vây ráp rất kỹ để đạt được mục đích, chứ không dựa bản năng như truyền thống của các đội châu Phi. Xem sẽ thấy U.17 Mali là ứng cử viên vô địch, dễ hiểu vì sao họ đánh bại á quân châu Âu là U.17 Bỉ".

Bình luận viên Vũ Quang Huy dành lời khen cho U.17 Việt Nam ở lần đầu tiên đá U.17 World Cup đã ghi đến 5 bàn thắng và gieo hy vọng đến trận cuối cùng, thể hiện được khả năng và cá tính chơi bóng của mình.

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Bình luận viên Vũ Quang Huy chia sẻ: "Chốt lại, đội tuyển U.17 Việt Nam đến trận cuối vẫn làm người ta hy vọng đã là quý rồi. Nhìn lại hành trình đã qua, các em sẽ nhận được nhiều như tôi bình luận trước đó rằng, cầu thủ trẻ được dự World Cup sớm sẽ có cơ hội tiến xa hơn trong sự nghiệp.

Highlight U.17 Bỉ 6-0 U.17 New Zealand: Đại diện châu Âu thắng tưng bừng, giành vé đi tiếp

Tại U.17 World Cup, đội bóng đã có 3 trải nghiệm với 3 đội bóng với phong cách khác nhau.

Lần đầu tiên tham dự U.17 World Cup nhưng những Nguyễn Lực, Đại Nhân, Duy Khang, Minh Thủy… đã có bàn thắng, thậm chí đến 5 bàn thắng. Lần đầu tiên ở World Cup 11 người, có một đội bóng Việt Nam đến lượt cuối cùng vòng bảng vẫn còn hy vọng đi tiếp.

Tôi kỳ vọng lứa này sẽ được cọ xát nhiều. Tôi mong sao bóng đá Việt Nam sẽ phát triển dạng tháp, với chân đế rộng, các em U.17 Việt Nam có thể được cho mượn để được chơi bóng nhiều và phát triển tốt nhất".