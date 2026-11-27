CLB SLNA nối dài mạch bất bại

CLB SLNA không có nhiều lựa chọn trong đội hình ra sân khi HLV Văn Sỹ Sơn đặt niềm tin vào các nội binh như Lê Nguyên Hoàng, Nguyễn Quang Vinh, Phan Bá Quyền, Abdel Amine Trần Đức Vinh bên cạnh các ngoại binh Rodrigues Peixoto Filho, Luiz Guilherme, Onoja Joseph. Trong khi đó CLB Ninh Bình xuất phát với dàn sao như Nguyễn Hoàng Đức, Trương Tiến Anh, Nguyễn Lê Phát, Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Đức Chiến, Đặng Văn Lâm và đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm để cạnh tranh ngôi đầu bảng xếp hạng với CLB Nam Định.

Luiz Guilhermet (áo vàng) thi đấu sắc bén trên hàng công CLB SLNA trong trận đấu với CLB Ninh Bình ẢNH: CLB SLNA

Chạm trán với đối thủ được đánh giá mạnh hơn là CLB Ninh Bình nhưng CLB SLNA cho thấy khả năng của đội bóng duy nhất đang bất bại tại V-League mùa này. Đội bóng xứ Nghệ vẫn giữ lối chơi đang mang lại thành công là phòng ngự chặt chẽ đồng thời triển khai tấn công nhanh, sắc bén mỗi khi có bóng.

Cũng vì thế, đội bóng Ninh Bình kiểm soát bóng nhiều, tạo ra nhiều cơ hội với số lần dứt điểm vượt trội nhưng SLNA mới là đội có bàn thắng mở tỷ số. Từ tình huống chuyển trạng thái nhanh nhạy, Luiz Guilhermet thoát ra sau lưng hàng thủ Ninh Bình, vượt qua thủ môn Văn Lâm rồi dứt điểm thành công, mở tỷ số cho SLNA ở phút 21.

Niềm vui của các cầu thủ SLNA khi ghi bàn thắng vào lưới đội Ninh Bình và giành chiến thắng ấn tượng ẢNH: CLB SLNA

Nguyễn Hoàng Đức cùng các đồng đội gia tăng sức ép tấn công liên tục lên hàng phòng ngự SLNA nhưng vẫn thiếu may mắn trong dứt điểm, phần vì sự tập trung cao độ của các cầu thủ chủ nhà. Trước khi hiệp 1 khép lại, tiền đạo Luiz Guilherme suýt nhân đôi cách biệt bàn thắng cho SLNA nhưng không thắng được thủ môn Đặng Văn Lâm.

Các cầu thủ Ninh Bình tiếp tục kiểm soát bóng và tấn công áp đảo trong hiệp 2 nhưng bế tắc trước hàng phòng ngự chơi tập trung, lăn xả của CLB SLNA. Các cầu thủ chủ nhà dồn toàn lực để giữ sạch mành lưới cho thủ môn Văn Bình. Phút 90+3, CLB SLNA phải chơi thiếu người khi Jairo nhận thẻ vàng thứ 2 (thành thẻ đỏ) nhưng đội chủ nhà vẫn bảo vệ thành công thành quả.

Giành trọn 3 điểm trước CLB Ninh Bình sau chiến thắng sít sao 1-0 giúp CLB SLNA lập thành tích đầy ấn tượng bất bại cả 9 vòng đấu. Với 17 điểm, đội bóng xứ Nghệ cũng vượt qua chính CLB Ninh Bình (16 điểm), chiếm vị trí nhì bảng xếp hạng.

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