Cựu trợ lý HLV Park Hang-seo chưa được hưởng niềm vui

Ở trận ra mắt, HLV Lee Young-jin cho thấy mục tiêu xây dựng lối chơi chắc chắn, chờ cơ hội từ các tình huống phản công khi dẫn dắt CLB Đà Nẵng đấu với CLB Ninh Bình. Quế Ngọc Hải tiếp tục được trao băng thủ quân, ra sân từ đầu bên cạnh các các gương mặt đáng chú ý như Nguyễn Hồng Phúc, Ivan Saponjic, Joel Brandon, Bryan Ly.

Cầu thủ CLB Đà Nẵng (phải) và Ninh Bình tranh chấp quyết liệt khi chạm trán ở vòng 8 V-League ẢNH: ĐÔNG NGHI

Đội khách CLB Ninh Bình chỉ tung vào sân 2 ngoại binh là Martins và Lucas Henrique Turci đồng thời tin dùng dàn nội binh chất lượng như Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Lê Phát, Trương Tiến Anh, Đặng Văn Lâm, Nguyễn Quốc Việt, Trần Bảo Toàn.

Tân HLV Lee Young-jin không thể giúp CLB Đà Nẵng vượt khó ẢNH: ĐÔNG NGHI

Các cầu thủ chủ nhà Đà Nẵng nỗ lực phòng ngự, đánh chặn trước lối chơi tấn công đa dạng, sắc bén của CLB Ninh Bình. Tuy nhiên sự xuất sắc của Nguyễn Hoàng Đức giúp CLB Ninh Bình xuyên thủng được hàng phòng ngự CLB Đà Nẵng, có bàn thắng mở tỷ số ở phút 24. Hoàng Đức là người phát động tấn công, cũng chính anh dứt điểm thành công làm tung lưới thủ môn đội Đà Nẵng.

Nguyễn Hoàng Đức tỏa sáng giúp CLB Ninh Bình giành chiến thắng trước CLB Đà Nẵng trên sân Chi Lăng ẢNH: ĐÔNG NGHI

Các cầu thủ Đà Nẵng chủ động dâng cao đội hình ở hiệp 2, tấn công nhiều hơn nhằm tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa. CLB Ninh Bình chủ động lùi đội hình về chơi phòng ngự nhằm bảo vệ thành quả. Vì thế các học trò HLV Lee Young-jin kiểm soát bóng nhiều hơn, tạo ra nhiều cơ hội uy hiếp khung thành thủ môn Đặng Văn Lâm.

Khó khăn chồng chất với CLB Đà Nẵng khi Nguyễn Hồng Phúc nhận thẻ đỏ ở phút 74 khi phạm lỗi với Lê Phát. Thi đấu thiếu người, CLB Đà Nẵng đành chấp nhận thất bại chung cuộc 0-1 trước CLB Ninh Bình.

Giành trọn 3 điểm tại sân Chi Lăng giúp CLB Ninh Bình đạt 16 điểm, vươn lên nhì bảng xếp hạng vòng 8 V-League. Trong khi đó CLB Đà Nẵng thi đấu không thành công trong ngày ra mắt HLV Lee Young-jin nên chôn chân ở hạng 10 với 9 điểm.

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