Trong trận đấu cuối cùng của vòng bảng diễn ra tối 26.11, thầy trò HLV Roland nếu chiến thắng sẽ giành vé vào tứ kết, trong khi U.17 Mali đã sớm giành vé sau 2 trận thắng. Tuy nhiên, giữa thực tế và mong muốn khác rất xa. Các cầu thủ trẻ đến từ châu Phi tỏ ra quá mạnh so với các cầu thủ VN. Cụ thể, U.17 Mali kiểm soát bóng tới 72%, thực hiện 733 đường chuyền và tung ra tới 30 cú dứt điểm trong suốt trận đấu. Còn U.17 VN chỉ sở hữu 28% thời lượng kiểm soát bóng, thực hiện 278 đường chuyền và có vỏn vẹn 3 pha dứt điểm. Có thể thấy số lần dứt điểm của đại diện châu Phi nhiều gấp 10 lần so với thầy trò HLV Cristiano Roland.

Các cầu thủ U.17 VN (phải) không thể cạnh tranh với các cầu thủ Mali có thể hình vượt trội ẢNH: VFF

Nên nhớ, do đã vào vòng tứ kết nên U.17 Mali chỉ tung đội hình gồm nhiều cầu thủ dự bị nhưng họ vẫn hơn xa chúng ta. Trong nhiều pha bóng, U.17 VN nhiều lúc 6 - 7 cầu thủ tập trung một chỗ để bịt nhưng vẫn để các cầu thủ Mali xuống bóng được cuối sân để tạt. Bóng họ luân chuyển 1 chạm chạy chỗ 2 - 3 m thì cầu thủ ta mới chạy theo.

Một vấn đề bộc lộ rõ trong thất bại của U.17 VN ở trận đấu này là sự thua kém về thể hình và thể lực, một vấn đề muôn thuở của bóng đá VN. Ở sân chơi khu vực Đông Nam Á hay thậm chí châu Á, sự thua kém về hình thể có thể phần nào vẫn được các cầu thủ VN bù đắp bằng kỹ thuật và sự nhanh nhẹn, khéo léo. Nhưng khi bước ra sàn đấu lớn nhất là World Cup, chúng ta mới biết mình đang thiếu điều gì. Ở trận gặp Mali, chúng ta mới thấy sự bất lực của cầu thủ thấp nhất U.17 VN là Sỹ Bách (1,66 m) trong các pha tranh chấp với đối phương. Anh hầu như không thể giữ được bóng mỗi khi được đồng đội chuyền đến chân vì luôn thua thiệt về thể hình trước các cầu thủ Mali to cao và khỏe hơn hẳn.

Theo thống kê của BTC, chiều cao trung bình của U.17 VN là 1,75 m, thấp hơn mặt bằng chung của giải và xếp thứ 43/48 đội tại U.17 World Cup 2026, đồng thời thấp nhất ở bảng G. Các đối thủ như U.17 New Zealand có chiều cao trung bình 1,78 m; trong khi Mali và Bỉ đều có chiều cao trung bình trên 1,8 m với các thông số cụ thể là 1,81 và 1,83 m.

Chính HLV Cristiano Roland cay đắng thừa nhận sau trận thua Mali: "Thể trạng là một vấn đề mà tất cả chúng ta phải cùng nhau nhìn lại". Chiến lược gia người Brazil mong muốn các cầu thủ trẻ nhận được nhiều sự quan tâm, đầu tư hơn nữa để có thể đáp ứng những yêu cầu ngày càng cao của bóng đá quốc tế.

Rõ ràng những chia sẻ của HLV Cristiano Roland đã đặt ra bài toán dài hạn đối với công tác đào tạo trẻ của bóng đá VN. Bên cạnh việc hoàn thiện kỹ thuật và tư duy chiến thuật, chế độ dinh dưỡng, phương pháp rèn luyện thể chất cũng như khả năng duy trì cường độ vận động cao là những yếu tố cần được chú trọng hơn nữa ở các lò đào tạo bóng đá trẻ trên cả nước nếu muốn thu hẹp khoảng cách với bóng đá thế giới.

Thật ra hiện nay chiều cao của trẻ em VN đã được tăng trưởng rất nhiều so với trước đây, nhất là khu vực miền Bắc. Tuy nhiên, đa phần hiện nay các trung tâm đào tạo trẻ vẫn chú trọng kỹ thuật hơn là thể hình khi tuyển chọn ở đầu vào. Nếu không thay đổi tư duy này, bóng đá VN vẫn sẽ còn gặp nhiều khó khăn ở đấu trường quốc tế.