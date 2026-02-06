CLB Ninh Bình: Công đủ bù cho thủ?

N GHỊCH LÝ CÔNG - THỦ

Không thể phủ nhận CLB Ninh Bình đang sở hữu hàng công đáng mơ ước. Với 28 bàn thắng sau 12 trận, đoàn quân của HLV Gerard Albadalejo đạt hiệu suất trung bình hơn 2,3 bàn/trận (cao nhất tại V-League mùa này), một con số đủ để khiến bất kỳ hệ thống phòng ngự nào cũng phải e dè. Sự hiện diện của những ngôi sao như Hoàng Đức, Quốc Việt, Gustavo, Geovane… đang giúp lối chơi của "Bầy dê núi" trở nên biến ảo và bùng nổ. Thế nhưng, trái ngược với sự thăng hoa của các chân sút, hàng thủ lại đang trở thành "gót chân Achilles" của đội bóng.

Tiến Anh (trái) là hậu vệ duy nhất mà CLB Ninh Bình bổ sung ở giữa mùa ẢNH: MINH TÚ

Tính đến thời điểm hiện tại, lưới của thủ thành Đặng Văn Lâm đã phải rung lên tới 14 lần (trung bình 1,17 bàn thua/trận). Để thấy rõ sự chênh lệch, hãy nhìn sang các đối thủ trực tiếp trong cuộc đua vô địch: CLB Công an Hà Nội (CAHN) mới chỉ thủng lưới 8 bàn, trong khi Thể Công Viettel là 9 bàn. Việc để lọt lưới nhiều gần gấp đôi so với nhóm bám đuổi là điều báo động. Đây là một phần nguyên nhân khiến CLB Ninh Bình đang rơi xuống vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng.

Trong bóng đá đỉnh cao, tấn công có thể giúp một đội bóng thắng các trận đấu, nhưng phòng ngự mới là "chìa khóa" để vô địch. Mùa trước, CLB Nam Định đứng trên đỉnh cao dựa trên hàng phòng ngự chắc chắn khi số bàn thua mỗi trận của họ chỉ là 0,69, thấp hơn rất nhiều so với con số 1,17 của CLB Ninh Bình. Nếu không sớm cải thiện, thầy trò HLV Albadalejo có thể sẽ bị đối thủ CAHN bỏ xa, thậm chí là Thể Công Viettel vượt mặt.

"C ANH BẠC" KHÓ LƯỜNG

Trong bối cảnh hàng công vốn đã mạnh mẽ, CLB Ninh Bình lại tiếp tục tăng cường hỏa lực. Sau khi chiêu mộ tiền đạo cánh trẻ tuổi Lê Văn Thuận, đội bóng cố đô có thêm bản hợp đồng chất lượng mang tên Fred Friday để thay cho ngoại binh Dos Anjos dính chấn thương. Đáng chú ý, Friday đang đứng thứ 2 trong danh sách Vua phá lưới của giải đấu với 7 pha lập công. Như vậy, CLB Ninh Bình đang có đến 4 "họng súng" chất lượng, sở hữu phong độ cao. Ngoài tân binh từ CLB Hải Phòng, 3 cái tên còn lại là Hoàng Đức, Gustavo (cùng 5 bàn) và Geovane (3 bàn). Việc bổ sung một chân sút chất lượng như Friday cho thấy tham vọng muốn "lấy công bù thủ", dùng sức mạnh áp đảo để đè bẹp đối thủ thay vì co cụm phòng ngự. Đây là canh bạc tất tay của HLV Albadalejo, bởi nó đặt áp lực cực lớn lên vai các cầu thủ tuyến đầu.

Trong khi đó, ở chiều ngược lại, sự bổ sung cho hệ thống phòng ngự lại tỏ ra khá khiêm tốn. Việc đưa về Trương Tiến Anh, một cầu thủ đa năng có xu hướng bám biên là bước đi đúng đắn nhưng có lẽ vẫn chưa đủ. Tiến Anh có thể mang lại sự cơ động, sự đeo bám dai dẳng và khả năng hỗ trợ tấn công tốt, nhưng chừng đó là không đủ. Hàng thủ CLB Ninh Bình cần thêm trung vệ xuất sắc để giúp khung thành của thủ môn Văn Lâm an toàn hơn, vững chãi hơn trong bối cảnh các đội V-League tấn công ngày càng mạnh mẽ.

V-League còn một chặng đường dài phía trước và các đối thủ cạnh tranh chức vô địch như CLB CAHN hay Thể Công Viettel luôn đeo bám cực kỳ quyết liệt. Nếu không thể cải thiện khả năng phòng ngự và sự gắn kết giữa các tuyến, CLB Ninh Bình sẽ rất dễ rơi vào tình cảnh "công làm thủ phá". Liệu triết lý tấn công của HLV Albadalejo có đủ giúp đội nhà bay cao hay sự thiếu cân bằng sẽ khiến họ phải tiếc nuối?



