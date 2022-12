Clip đổ thức ăn thừa vào nồi bún bò để bán tiếp: Chính quyền mời làm việc nhưng người này bỏ chạy

Phát hiện 1 cô gái bỏ dép lại và đang di chuyển tới lan can cầu Bình Phước 1 với ý định nhảy cầu tự tử, CSGT Bình Triệu (thuộc PC08, Công an TP.HCM) đã kịp thời giữ hai tay, kéo cô gái ra khỏi lan can cầu.