Đời sống Cộng đồng

Có 19.868 người trúng Vietlott tối nay 4.2, giải độc đắc cộng dồn 13,5 tỉ đồng

Phạm Hữu
Phạm Hữu
04/02/2026 19:38 GMT+7

Tối 4.2, Vietlott thông báo kết quả quay số mở thưởng loại hình xổ số Mega 6/45, tuy nhiên không có người trúng giải độc đắc nào nên số tiền cộng dồn là 13,5 tỉ đồng.

Lúc 18 giờ 30 hôm nay 1.2, Vietlott thông báo kết quả quay số mở thưởng kỳ 01467 loại hình xổ số tự chọn Vietlott - xổ số Mega 6/45. Bộ số của giải độc đắc được quay là: 02 – 12 – 14 – 17 – 39 – 43.

Sau khi quay thưởng, loại hình xổ số này không ghi nhận người trúng giải độc đắc nào nên số tiền trúng giải độc đắc của loại hình xổ số Mega 6/45 tăng lên 13.586.590.000 đồng.

Trong khi đó, hệ thống ghi nhận giải nhất trị giá 10 triệu đồng có 25 người trúng; giải nhì trị giá 300.000 đồng có 1.163 người trúng và giải ba với số tiền là 30.000 đồng có 18.680 người trúng. Như vậy, tổng số người trúng các giải của Vietlott trong tối nay là 19.868.

Trước đó, vào tối 1.2, Vietlott thông báo kết quả quay số mở thưởng kỳ 01466 loại hình xổ số tự chọn Vietlott - xổ số Mega 6/45. Bộ số của giải độc đắc được quay là: 01 – 18 – 21 – 23 – 30 – 36.

Có 19.868 người trúng Vietlott trong tối nay, giải độc đắc cộng dồn 13,5 tỉ đồng - Ảnh 1.

Kết quả xổ số Mega 6/45 tối 4.2

Số tiền trúng giải độc đắc sau kỳ quay số tối 1.2 của loại hình xổ số Mega 6/45 hiện tại lên đến 42.413.161.000 đồng. Ngay khi xác định có người trúng số độc đắc, giá trị giải thưởng của loại hình này lập tức trở về số tiền ban đầu là 12 tỉ đồng.

Vào sáng 2.2, Vietlott phát đi thông báo chiếc vé số kỳ quay số mở thưởng tối 1.2 sản phẩm xổ số Mega 6/45 trúng độc đắc được bán ra tại TP.HCM.

