Có 6 người trúng giải nhất, giải độc đắc của Vietlott cộng dồn 47,3 tỉ đồng

Lúc 18 giờ 30 ngày 3.2, Vietlott thông báo kết quả kỳ quay số mở thưởng kỳ 01303 loại hình xổ số tự chọn Vietlott - xổ số Power 6/55. Bộ số may mắn trúng thưởng trong lần này là: 12 – 15 – 18 – 22 – 48 – 53 và số cộng thêm là 45.

Trong phiên xổ số tối 3.2 không xuất hiện người trúng giải Jackpot 1 nào nên số tiền cộng dồn của loại hình xổ số Power 6/55 là 47.302.210.650 đồng. Đồng thời, giải Jackpot 2 cũng không ghi nhận người trúng nên số tiền cộng dồn là 3.368.607.550 đồng.

Trong khi đó, hệ thống ghi nhận giải nhất trị giá 40 triệu đồng có 6 người trúng; giải nhì trị giá 500.000 đồng có 824 người trúng… và các giải khác.

Trước đó, tối 20.1, trong phiên xổ số đã xuất hiện một người trúng giải Jackpot 1 với số tiền cộng dồn của loại hình xổ số Power 6/55 đạt con số "khổng lồ" là 257.134.188.450 đồng.

Kết quả xổ số Power 6/55 tối 3.2

Ngay khi xác định có người trúng độc đắc giá trị giải thưởng hiện tại trở về con số ban đầu là 30 tỉ đồng.

Theo quy định, người trúng thưởng phải đóng thuế thu nhập cá nhân theo quy định của Nhà nước. Thời hạn lĩnh thưởng của vé trúng thưởng là 60 ngày, kể từ ngày xác định kết quả quay số mở thưởng. Quá thời hạn trên, vé trúng thưởng không còn giá trị lĩnh thưởng. Ngoài ra, việc tiếp nhận yêu cầu lĩnh thưởng và tổ chức trả thưởng được thực hiện sau ít nhất 60 phút kể từ khi kết quả quay số chính thức được công bố trên trang thông tin điện tử của Vietlott.