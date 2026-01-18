Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Cơ bản hoàn thành tháo gỡ những 'điểm nghẽn' do quy định pháp luật

Mai Hà
Mai Hà
18/01/2026 09:54 GMT+7

Chiều 17.1, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng ban Chỉ đạo của Chính phủ về rà soát và tổ chức thực hiện việc xử lý vướng mắc trong hệ thống pháp luật (Ban Chỉ đạo), chủ trì phiên họp thứ 7 Ban Chỉ đạo.

Phiên họp nhằm rà soát và tổ chức thực hiện việc xử lý vướng mắc trong hệ thống pháp luật, đánh giá công tác rà soát, việc xử lý vướng mắc trong hệ thống pháp luật từ năm 2020 đến nay và năm 2025; xác định phương hướng, nhiệm vụ năm 2026 và thời gian tới.

Thủ tướng nhấn mạnh, công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế là "đột phá của đột phá". Trong năm 2025, xây dựng và hoàn thiện thể chế đã được quyết liệt triển khai, đạt được nhiều kết quả quan trọng, với khối lượng lập pháp lớn nhất từ trước đến nay, tư duy xây dựng pháp luật có sự đổi mới căn bản.

Hoàn thành tháo gỡ điểm nghẽn pháp luật trong năm 2025 theo Chỉ đạo của Thủ tướng - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp thứ 7 của Ban Chỉ đạo rà soát, xử lý vướng mắc trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật

Ảnh: TTXVN

Chính phủ đã trình Quốc hội thông qua 99 luật, nghị quyết; riêng tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV là 55 luật, nghị quyết, trong đó có nhiều cơ chế, chính sách đặc biệt tạo động lực đột phá được ban hành để triển khai các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị; ban hành 374 nghị định. Thời gian qua, Đảng, Quốc hội, Chính phủ quyết tâm tháo gỡ triệt để các rào cản pháp lý, thay đổi trạng thái từ "điểm nghẽn của điểm nghẽn" trở thành "đột phá của đột phá", là lợi thế cạnh tranh quốc gia, nhằm khơi thông các nguồn lực, tạo hành lang pháp lý và nền tảng cho phát triển.

Theo Thủ tướng, thực hiện Nghị quyết số 66 của Bộ Chính trị, trong năm 2025, chúng ta đã cơ bản hoàn thành việc tháo gỡ những "điểm nghẽn" do quy định pháp luật, đạt 98,3%. Trong đó, tập trung chủ yếu trên các lĩnh vực như xử lý vướng mắc trong các văn bản quy phạm pháp luật, đã thể chế hóa kịp thời, hiệu quả các nghị quyết của Đảng, nhất là các Nghị quyết 57, 59, 66, 68, 71, 72... của Bộ Chính trị.

Cùng đó, xử lý các vấn đề pháp lý phát sinh do sắp xếp bộ máy liên quan đến chính quyền địa phương 2 cấp gắn với phân cấp, phân quyền; thực hiện tháo gỡ khó khăn, vướng mắc do quy định pháp luật, phục vụ kiến tạo phát triển; quyết liệt đơn giản hóa, cắt giảm thủ tục hành chính...

Trước đó sáng cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ, thảo luận, cho ý kiến về chiến lược quốc gia về đất hiếm; dự thảo nghị quyết của Chính phủ về cơ chế tháo gỡ khó khăn, vướng mắc với các dự án BT chuyển tiếp và dự thảo nghị định quy định chi tiết về xử lý vướng mắc của các dự án BT giao thông...

Về xây dựng chiến lược quốc gia về đất hiếm, Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu tăng cường quản lý nhà nước trong lĩnh vực này, ưu tiên chế biến sâu; đầu tư tài chính, huy động nguồn lực nhà nước, nguồn lực hợp tác công - tư và nguồn lực của nhà đầu tư; chuyển giao và làm chủ công nghệ tiên tiến, phù hợp...

Về cơ chế tháo gỡ khó khăn, vướng mắc với các dự án BT chuyển tiếp, Thủ tướng chỉ đạo Bộ Tài chính, các cơ quan liên quan tiếp thu các ý kiến, hoàn thiện, trình ban hành nghị quyết của Chính phủ theo trình tự, thủ tục rút gọn. Với các dự án chưa có kết luận thanh tra thì giao UBND cấp tỉnh thanh tra, xử lý theo thẩm quyền.

Tin liên quan

4 điểm nghẽn kìm hãm tăng trưởng của TP.HCM

4 điểm nghẽn kìm hãm tăng trưởng của TP.HCM

Quy hoạch chưa đồng bộ, giao thông quá tải, giải ngân đầu tư công chậm và chuyển đổi số vướng rào cản thể chế đang trở thành 4 điểm nghẽn kìm hãm tăng trưởng của TP.HCM.

Tổng Bí thư: Giao thẩm quyền tối đa để Hà Nội giải quyết 5 'điểm nghẽn'

Hải Phòng tiếp tục tháo gỡ điểm nghẽn tăng trưởng

Khám phá thêm chủ đề

Pháp luật điểm nghẽn pháp luật Thủ tướng Phạm Minh Chính điểm nghẽn tháo gỡ điểm nghẽn
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận