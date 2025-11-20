Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Tin tức công nghệ

Có bao nhiêu vệ tinh Starlink đã 'rụng' khỏi bầu trời?

Kiến Văn
Kiến Văn
20/11/2025 08:22 GMT+7

Hoạt động mặt trời tăng mạnh khiến tầng khí quyển giãn nở, làm lực cản tăng đột biến và kéo hàng trăm vệ tinh Starlink bay ra khỏi quỹ đạo.

Kể từ khi SpaceX triển khai chương trình Starlink vào năm 2019, đã có hơn 500 vệ tinh bị đưa trở lại bầu khí quyển ngoài dự kiến do hoạt động của Mặt Trời. Một điều may mắn là các vệ tinh thường bị phá hủy trước khi bất kỳ thành phần nào của nó có thể chạm tới bề mặt trái đất.

Có bao nhiêu vệ tinh Starlink đã 'rụng' khỏi bầu trời - Ảnh 1.

Hơn 500 vệ tinh Starlink đã bị mặt trời "vô hiệu hóa"

ẢNH: REUTERS

Mặc dù vậy, điều này cho thấy có nhiều lực cản quỹ đạo không mong muốn đang diễn ra, với thủ phạm chính là Mặt Trời. Mặt Trời hiện trong giai đoạn đỉnh điểm của chu kỳ thứ 25, kéo dài 11 năm, trong đó Mặt Trời trải qua sự đảo ngược dần về vị trí của các cực từ.

Theo nhóm nghiên cứu do nhà vật lý vũ trụ Denny Oliveira dẫn đầu, Hệ Mặt Trời đang trải qua giai đoạn hoạt động mạnh mẽ, được gọi là cực đại Mặt Trời. Khi các cơn bão mặt trời và vụ phun trào vật chất diễn ra, tầng khí quyển trên của Trái Đất trở nên bão hòa với các dòng hạt tích điện, làm tăng nhiệt độ và giãn nở khí quyển. Điều này dẫn đến việc lực cản tác động lên các tàu vũ trụ ở quỹ đạo thấp cũng gia tăng, khiến các vệ tinh như Starlink dễ bị "rơi" ra khỏi quỹ đạo.

1.204 vệ tinh Starlink đã không còn hoạt động

Kể từ năm 2019, SpaceX đã phóng tổng cộng 8.873 vệ tinh Starlink, trong đó hiện có 7.669 vệ tinh đang hoạt động. Điều này có nghĩa là 1.204 vệ tinh không còn hoạt động, với gần một nửa trong số đó đã bị đưa ra khỏi quỹ đạo do hoạt động Mặt Trời mạnh mẽ. Đây là một thời điểm lịch sử, khi chưa bao giờ có nhiều vệ tinh quỹ đạo thấp như vậy trong giai đoạn hoạt động Mặt Trời cao.

Có bao nhiêu vệ tinh Starlink đã 'rụng' khỏi bầu trời - Ảnh 2.

Mặt trời vừa phóng thích một cơn bão đến trái đất

ẢNH: NASA

Cần lưu ý rằng nhiều vệ tinh Starlink rơi khỏi quỹ đạo và bị cháy rụi là do SpaceX lập trình. Khi các vệ tinh mới được phóng lên, việc đưa các vệ tinh cũ ra khỏi quỹ đạo là cần thiết để duy trì hoạt động của các chòm vệ tinh và cung cấp internet tốc độ cao mà Starlink hứa hẹn. Tuy nhiên, hoạt động gia tăng của Mặt Trời là một yếu tố khó lường, vì chúng ta không thể "làm mát" tầng khí quyển khi nó trở nên quá nóng.

SpaceX thiết kế các vệ tinh của mình để ngừng hoạt động sau 5 năm sử dụng và phần cứng được chế tạo để phân hủy trước khi chạm tới bề mặt Trái Đất. Mặc dù có một số mảnh vỡ có thể rơi xuống, phần lớn các vệ tinh không bao giờ chạm tới tầng khí quyển.

Tin liên quan

iPhone sắp có thêm lựa chọn kết nối vệ tinh Starlink?

iPhone sắp có thêm lựa chọn kết nối vệ tinh Starlink?

Apple âm thầm thử nghiệm tính năng kết nối vệ tinh Starlink trên một số iPhone.

Khám phá thêm chủ đề

Starlink Mặt trời Vệ tinh SPACEX bão mặt trời
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận