Cô bé lớp 4 đọc hàng ngàn quyển sách

Chưa kể, cô bé học sinh lớp 4 Trường Vinschool (TP.HCM) Phương Nghi còn đoạt giải nhất cuộc thi TOEFL Challenge cấp quốc gia.



Lớp 1 đọc gần hết sách tiểu học trong thư viện trường

Cũng như nhiều trẻ em hiện nay, Lê Nguyễn Phương Nghi thích đồ chơi và say mê những kênh YouTube bằng tiếng Anh nên nghe và nói tiếng Anh một cách tự nhiên. Từ năm lớp 1, Phương Nghi và các bạn được trường cung cấp tài khoản đọc sách online RazKids với nhiều sách dành cho độ tuổi tiểu học.

Ngay trong năm đầu của bậc tiểu học, Phương Nghi đã đọc gần hết sách dành cho học sinh của bậc học này. Hiện nay mỗi năm trung bình Nghi đọc khoảng 1.000 cuốn sách trên RazKids và mỗi tối trước khi đi ngủ đều đọc thêm sách, truyện theo nhiều chủ đề khác nhau.

Ngoài ra, Phương Nghi cũng thích đọc sách ở thư viện trường sau giờ học trong lúc chờ được ba mẹ đón. Lúc mới lớp 1 nhưng Nghi đã đọc gần hết sách trong khu vực dành cho học sinh tiểu học ở thư viện trường. Nghi cũng rất tích cực tham gia các cuộc thi chia sẻ sách ở trường.

Tự tin và chủ động trong học tập nhờ đọc sách

Phương Nghi cho biết ảnh hưởng thói quen và sự say mê với sách từ ba của mình. Nghi nói: “Ba dạy con và chị rằng sách là thứ rẻ nhất con có thể mua so với giá trị mà nó mang lại. Và ba khuyến khích con đọc rồi ghi nhớ, tổng hợp cũng như dịch sách tiếng Anh qua tiếng Việt, từ tiếng Việt qua tiếng Anh và chia sẻ sách với các bạn cùng lớp”.

Thói quen đọc nhiều sách đã giúp Phương Nghi tích lũy nhiều kiến thức và hỗ trợ quá trình học tập ở trường, đã nhiều lần bé tự tin tranh luận với giáo viên môn khoa học về những đáp án không có sẵn trong đề thi nhưng rất thuyết phục. Thậm chí Nghi còn chủ động cập nhật và bổ sung những kiến thức mà sách giáo khoa chưa đề cập. Cũng nhờ tích lũy được nhiều vốn từ trong quá trình đọc sách, ngoài việc dịch được những nội dung khó từ tiếng Việt qua tiếng Anh, Nghi đã có thể sáng tác truyện và thơ bằng tiếng Anh từ năm học lớp 2.





Cha, con và sách

Chia sẻ về việc truyền cảm hứng đọc sách với con, anh Lê Yên Thi cho hay: “Sau khi Phương Nghi vào lớp 1 và biết đọc, tôi đã khuyến khích và tạo động lực đọc sách cho con bằng cách tặng cho bé các khoản tiền nhỏ mỗi khi bé đọc được một số lượng sách nhất định để bé có thể tự quyết định việc mua sắm theo nhu cầu và sở thích cá nhân”.

Ba dạy con và chị rằng sách là thứ rẻ nhất con có thể mua so với giá trị mà nó mang lại. Và ba khuyến khích con đọc rồi ghi nhớ, tổng hợp cũng như dịch sách tiếng Anh qua tiếng Việt, từ tiếng Việt qua tiếng Anh và chia sẻ sách với các bạn cùng lớp.

Kết quả là bé đã rất có ý thức trong việc chi tiêu cá nhân và tự lên kế hoạch cũng như tự quyết định việc mua sắm các trang thiết bị có giá trị phục vụ cho việc học tập. Qua 1 - 2 năm đầu, hiện Phương Nghi và chị gái vẫn duy trì thói quen đọc sách nhưng không còn mong chờ “phần thưởng” nữa vì theo anh Thi: “Các con nhận ra việc đọc sách thật sự tốt cho bản thân và đó là điều nên làm”.

Vốn là một người đam mê đọc sách từ nhỏ do ảnh hưởng từ người cha cũng đọc nhiều sách, anh Lê Yên Thi mong muốn truyền cảm hứng và thói quen đọc sách đến cho các con và những người xung quanh. Hơn 4 năm qua, anh Thi đã đọc và nghe gần 2.000 cuốn sách trên Blinkist, trang web và ứng dụng sách nói nổi tiếng thế giới với hơn 3.000 cuốn sách về nhiều chủ đề khác nhau. Anh thường tranh thủ mỗi khi chạy bộ và lái xe đi làm để nghe sách nói và đọc sách mỗi ngày sau khi ăn tối cũng như vào sáng sớm. Anh thường chọn những cuốn sách nói phù hợp để cùng nghe với hai con trên đường tới trường. Anh cũng tranh thủ thời gian vào cuối tuần để lược dịch, tổng hợp và chia sẻ trên Facebook cá nhân những cuốn sách hay, ý nghĩa về những chủ đề như dạy con, tâm lý học và đầu tư.

Khi được hỏi về niềm cảm hứng trong quá trình đọc sách, cô học trò nhỏ Phương Nghi “bắn” liền bằng tiếng Anh: “Books are full of words, words are full of knowledge and knowledge is infinite” và nói: “Sách chứa đựng rất nhiều từ ngữ, từ ngữ chứa đựng rất nhiều kiến thức và kiến thức thì vô tận”.

Bằng việc mỗi ngày đọc một đầu sách, Phương Nghi mong truyền tải được niềm cảm hứng đọc sách đến tất cả mọi người.