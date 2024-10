'Cò' cấu kết với thanh tra 'dỏm' để lừa đảo

Ngày 23.10, Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng tống đạt các quyết định khởi tố, bắt tạm giam Trịnh Thị Hồng (46 tuổi, ngụ xã Yên Thái, H.Yên Định, Thanh Hóa) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Theo Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng, trước đó, vào giữa tháng 1, đơn vị tiếp nhận trình báo từ người dân về việc bị Trần Kim Hùng (41 tuổi, ngụ xã Hải Hưng, H.Hải Hậu, Nam Định) giả danh Thanh tra Bộ Công an để lừa đảo "chạy án".

Phòng Cảnh sát hình sự đã bắt quả tang Hùng nhận 20 triệu đồng từ người nhà một bị can, từ đó khởi tố Hùng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hùng khai nhận đã tự xưng là "Phó trưởng phòng Thanh tra pháp luật" thuộc Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an, có nhiều mối quan hệ quen biết trong lực lượng công an, có thể "chạy án" đối với các vụ án do Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng thụ lý. Tin tưởng, ngày 30.1, anh L.T.D (ngụ Thanh Hóa) vào TP.Đà Nẵng nhờ Hùng "chạy án" giúp người thân.

Ngoài ra, Hùng còn khai thực hiện thêm 2 vụ lừa đảo cũng với hình thức tự xưng Thanh tra Bộ Công an, có thể "chạy án", để chiếm đoạt tài sản tại Bình Phước và TP.Thủ Đức (TP.HCM).

Tiếp tục mở rộng điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự xác định Hùng có đồng phạm là Trịnh Thị Hồng. Hồng không nghề nghiệp, sống bằng nghề "cò" xin việc, chuyển công tác.

Tháng 10.2023, Hồng và Hùng nhận giúp anh B.N.H.V.B (31 tuổi, ngụ H.Cao Lãnh, Đồng Tháp) chuyển công tác với chi phí 800 triệu đồng. Anh B. nhờ Hồng tác động để Hùng giúp đỡ.

Mỗi lần anh B. đưa tiền, Hồng đều báo Hùng biết nhưng không nói rõ số tiền, vì Hùng nói đưa đủ 800 triệu đồng mới chạy việc cho anh B.



Đáng chú ý, Hồng biết Hùng là Thanh tra Bộ Công an "dỏm", nhưng vẫn tương kế tựu kế, lợi dụng đồng bọn để lừa đảo anh B.

Từ ngày 26.10.2023 đến 22.1.2024, Hồng nói dối về việc tặng quà, lo chuyện ăn nhậu cho Hùng đi Hà Nội để "gặp các sếp Bộ Công an", yêu cầu anh B. chuyển tiền. Tổng cộng Hồng lừa đảo anh B. 322,5 triệu đồng nhưng không đưa tiền cho Hùng, cũng không giúp anh B.