Cô dâu cao 1m85 sánh duyên cùng chú rể 1m80

Đó chính là cô dâu cao 1m85 tên Trịnh Thúy Nga (21 tuổi). Cô vừa sánh duyên cùng chú rể cao 1m80 tên Âu Văn Tiến (31 tuổi).

Nga cho biết cả hai đều đều sinh ra và lớn lên tại Tuyên Quang. Trước đây, Nga từng làm việc tại Hà Nội. Tuy nhiên, cô gái luôn mong muốn trở về quê làm việc.

Ở nơi làm việc mới, Nga gặp Tiến, người cũng có chiều cao nổi bật. Chính sự tương đồng về vóc dáng đã khiến đồng nghiệp gán ghép hai người. Ban đầu, Nga không mấy hứng thú, nhưng sau hai tháng làm việc chung, Tiến chủ động nhắn tin và cả hai bắt đầu trò chuyện.

Cô dâu và chú rể đều có chiều cao rất nổi bật ẢNH: NVCC

"Bọn mình không giống những cặp đôi khác. Chúng mình trao đổi thẳng thắn như hai người bạn, chia sẻ quan điểm về cuộc sống, gia đình, các mối quan hệ và mục tiêu sau hôn nhân. Sau một thời gian, nhận thấy nhiều điểm tương đồng, mình quyết định thử tìm hiểu anh ấy", Nga kể.

Điều khiến Nga ấn tượng ở Tiến là cách anh giao tiếp. Khác với những người từng tìm hiểu cô, Tiến không nhắn tin liên tục hay gây áp lực. Cả hai đều bận rộn với công việc, nên họ chỉ trao đổi vào buổi tối, đôi khi chỉ vài câu ngắn gọn. "Anh ấy bận hơn mình nên tốc độ phản hồi tin nhắn khá chậm. Có khi cả tối chỉ nói được 1-2 câu. Điều này khiến mình thấy thoải mái, vì anh ấy không tạo cảm giác đang cố chinh phục mình", Nga chia sẻ.

Chiều cao của cặp đôi khiến dân mạng thích thú chia sẻ ẢNH: NVCC

Theo Nga, sự chân thành và cách cư xử tinh tế của Tiến dần chiếm được cảm tình của cô. Nga quyết định chọn Tiến làm bạn đời vì anh là người thật thà, hiền lành và được nuôi dưỡng trong một gia đình gia giáo, tràn đầy tình yêu thương. "Anh ấy tôn trọng, biết lắng nghe và rất chiều chuộng mình. Đó là lý do chúng mình tiến đến hôn nhân. Với mình, sự thấu hiểu và đồng điệu trong tư duy sống là nền tảng vững chắc cho mối quan hệ này", Nga nói.

Nga chia sẻ rằng với chiều cao 1m85, kết hợp cùng vóc dáng mảnh khảnh do cân nặng chưa tới 50 kg khiến cô khá nổi bật trong đoạn clip đám cưới. Điều này làm nhiều người chia sẻ trên mạng. "Mình đã quen với việc được chú ý vì chiều cao từ nhỏ. So với bạn bè đồng trang lứa, mình luôn có chiều cao vượt trội. Trong gia đình, cả nội ngoại đều cao, từ 1m70 trở lên. Mình là người cao nhất trong nhà với 1m85, nhưng trong họ hàng vẫn có những anh cao hơn", Nga chia sẻ.

Gia đình cô có 4 anh chị em, gồm 3 chị em gái và 1 anh trai, đều sở hữu chiều cao trung bình trên dưới 1m80. Nga là con út, có chiều cao nổi bật nhất: 1m85 ẢNH: NVCC

Chiều cao nổi bật đôi khi mang lại những bất tiện, nhưng Nga nói rằng cô không quá bận tâm. "Với bọn mình thì những gì mà cha mẹ dành cho con cái là những điều tốt đẹp nhất, trong đó có cả chiều cao hiện tại. Bây giờ xã hội rất phát triển. Mọi thứ trong cuộc sống sinh ra là để phục vụ con người nên cả hai đều không quá lo ngại về những vấn đề khó khăn về chiều cao, chẳng hạn: cửa nhà thấp, quần áo không vừa... Bọn mình chỉ tập trung vào việc tạo giá trị cho cuộc sống như tạo nguồn thu nhập tốt… Khi đó mọi điều tất yếu những điều kia đều được giải quyết một cách trơn tru", Nga nói.

Nga cho rằng bản thân được sinh ra và lớn lên có đầy đủ các bộ phận và sức khỏe đã là điều mà cô cảm thấy may mắn hơn rất nhiều người rồi.

"Cuộc sống là của mình mình hãy sống sao cho nó thật rực rỡ thật xứng đáng. Và 1 điều mình chắc chắn rằng chỉ cần bản thân mình luôn cảm thấy tự tin về những gì mà mình có là mình đã đẹp hơn rất nhiều rồi. Chúng ta hãy sống sao để chúng ta cảm thấy vui vẻ hạnh phúc và xứng đáng với những gì mà mình đã bỏ ra", Nga nói tiếp.

Đám cưới của cô gái được dân mạng chia sẻ rần rần ẢNH: NVCC

Cô gái kể có rất nhiều bạn có lòng tốt đều khuyên cô nên đi làm thẩm mỹ. "Thật ra không phải mình không nhìn ra điều đó, cũng không phải thu nhập của mình không đủ để thay đổi bản thân. Nhưng mình đang dành tất cả những gì mình có để cho đi, trước hết là gia đình, để đền đáp công lao bố mẹ sinh thành dưỡng dục. Mình nghĩ tốc độ báo hiếu của mình phải nhanh hơn tốc độ ra đi của bố mẹ. Bố mẹ, những người thân yêu của mình có cuộc sống đầy đủ hạnh phúc thì chính là niềm vui lớn nhất đối với mình, chứ không phải là nhan sắc để mọi người công nhận", cô chia sẻ.

Nga nói rằng chắc chắn chồng mình đã lựa chọn và đồng hành cùng cô ở giai đoạn này thì trong thời gian sớm nhất cô gái sẽ anh ấy tự hào với tất cả những gì mà cô có.