Cô dâu, chú rể trả duyên dàn bê tráp bằng cua Cà Mau

Đoạn clip ghi lại màn trả duyên độc đáo nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội thu hút nhiều bình luận tích cực. Sau khi hoàn thành nghi thức trao nhận tráp, các nam thanh nữ tú nhận trao cho nhau những con cua cùng phong bì lì xì được cô dâu, chú rể chuẩn bị sẵn. Nhiều người cho rằng, ý tưởng của nhân vật chính đã giúp lễ vu quy trở nên đáng nhớ, lan tỏa đặc sản quê hương đến khách mời và cư dân mạng.



Cô dâu Ngọc Trâm và chú rể Mạch Sang trao cua cho dàn bê tráp trong lễ vu quy ẢNH: NVCC

Nhân vật chính trong câu chuyện trên là cô dâu Đỗ Ngọc Trâm (27 tuổi, ở xã Năm Căn, Cà Mau) và chú rể Mạch Sang (32 tuổi, ở xã Tân An, Đồng Nai).

Chia sẻ với Thanh Niên, cô dâu Ngọc Trâm cho biết lễ vu quy được tổ chức tại nhà gái vào ngày 2.8. Dàn bê tráp gồm 6 nam, 6 nữ và 1 phù rể là bạn bè của chị từ TP.HCM về tham dự.

Đoạn clip về cô dâu Ngọc Trâm và chú rể Mạch Sang được mọi người chia sẻ nhiệt tình

Theo chị Trâm, trước ngày diễn ra lễ vu quy, gia đình đã chuẩn bị bữa cơm thân mật có món cua Cà Mau để chiêu đãi mọi người. Sau khi hoàn thành các nghi thức, chị muốn tạo một điểm nhấn vui vẻ nên chuẩn bị mỗi người một con cua kèm phong bao lì xì để các cặp bê tráp trao cho nhau, thay cho cách trả duyên quen thuộc.

"Mình sinh ra và lớn lên ở Cà Mau với đặc sản nổi tiếng về cua nên muốn giới thiệu đến bạn bè, người quen ở xa được biết đến. Mình cũng muốn lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong ngày trọng đại nên thực hiện ý tưởng đó", chị Trâm chia sẻ.

Theo chị Trâm, không khí diễn ra lễ vu quy ấm áp, vui vẻ, ai nấy đều bất ngờ với món quà được cô dâu chuẩn bị. Cô dâu cho hay cua Cà Mau đặc biệt ở vùng Năm Căn nổi tiếng bởi thịt chắc ngọt, là niềm tự hào của người dân địa phương. Mọi người ở TP.HCM xuống dự tiệc đều thích món cua, có thêm kỷ niệm đáng nhớ trong ngày vui của hai vợ chồng với màn trả duyên này.

Ngoài ra, ngày diễn ra đám hỏi anh chị em ruột trong nhà và chính cô dâu, chú rể là những người tự làm cổng cưới và phông nên chụp hình từ lá dừa nhà trồng. Đây cũng là điểm nhấn thú vị để ngày vui của cả hai trở nên ý nghĩa.

Dàn bê tráp của cô dâu, chú rể từ TP.HCM về Cà Mau tham dự ẢNH: NVCC

"Gia đình mình có những vuông cua đã gắn bó hàng chục năm. Từ nhỏ đến lớn, mình lớn lên cùng nghề nuôi cua nên hiểu rõ giá trị của đặc sản quê hương. Và cùng nhờ những vuông cua mà ba mẹ có nguồn thu nhập nuôi các con trưởng thành như hiện tại", cô dâu cho hay.

Cô dâu Ngọc Trâm và chú rể Mạch Sang quen nhau hơn 2 năm trước khi nên duyên vợ chồng. Họ cùng làm giáo viên ở TP.HCM, cả hai đều bất ngờ khi hình ảnh lễ vu quy được mọi người đón nhận nhiệt tình trên mạng xã hội.

Chú rể Mạch Sang bày tỏ sự hào hứng khi nghe vợ đề xuất ý tưởng dùng cua để trả duyên cho dàn bê tráp. Quê ở Đồng Nai nên anh cũng rất thích thưởng thức món cua Cà Mau đặc sản quê vợ.

Cô dâu và chú rể đều làm giáo viên ở TP.HCM ẢNH: NVCC