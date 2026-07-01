Có địa phương vừa đổi cán bộ, 8 ngày giải ngân vốn đầu tư công đã tăng 9%

Sáng 1.7, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức của hệ thống chính trị và chính quyền 3 cấp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: "Cuộc cải cách tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị là công việc rất lớn, rất khó và phải được tiến hành kiên trì, bài bản, khoa học. Không thể nóng vội, chủ quan, song cũng không thể dừng lại hoặc chần chừ trước những bất cập được thực tiễn chỉ ra".

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước phát biểu chỉ đạo ẢNH: TUẤN MINH

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, kết quả đạt được mới là bước đầu và chỉ ra một vấn đề lớn về một số hạn chế, vướng mắc. Bên cạnh một số vấn đề về thể chế, pháp luật, năng lực thực thi của cán bộ cấp cơ sở nhất là cấp xã, chưa theo kịp yêu cầu mới.

"Hiện nay, ách tắc chính ở các địa phương có 3 vấn đề: một là dự án đầu tư tại sao chậm, cán bộ không dám quyết định, còn băn khoăn gì, khó khăn gì. Thứ hai là quản lý đất đai, giải phóng đất đai, quy hoạch. Thứ ba là vấn đề tài chính. Ba vấn đề đó là cán bộ rất do dự, sợ trách nhiệm, không dám làm", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói.

Dẫn thông tin tại hội nghị gặp mặt cán bộ quy hoạch diện Bộ Chính trị quản lý, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết đã đề cập vấn đề về trách nhiệm cán bộ, liệu có vấn đề tiêu cực, vấn đề cá nhân trong các lĩnh vực nêu trên hay không.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, qua các vụ việc xử lý cán bộ thời gian qua, trong đó, không có ai thuộc diện "cán bộ dám nghĩ, dám làm mà bị xử lý", mà các trường hợp đó đều tiêu cực, phải trả lại tiền, phải xin lỗi Đảng.

"Có địa phương vừa qua đổi cán bộ, trong 8 ngày giải ngân vốn đầu tư công tăng lên 9%", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dẫn chứng, cho rằng, phải đổi địa bàn, đổi phân công cán bộ, giao việc cho người dám nghĩ, dám làm.

Cùng đó, định mức biên chế, tổ chức bộ máy và cơ chế phân bổ nguồn lực ở một số nơi còn mang tính bình quân.

Kế đó, hạ tầng viễn thông, công nghệ thông tin, hạ tầng số còn hạn chế; việc chuyển đổi số còn chậm và chưa thật sự đồng bộ làm giảm hiệu quả vận hành, tăng áp lực xử lý công việc. Song song đó, việc xử lý tài sản công dôi dư, bố trí trụ sở làm việc, chỉnh lý và số hóa hồ sơ, tài liệu lưu trữ còn chậm ở nhiều nơi.

Có cơ chế bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm

Từ đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị, tập trung thực hiện tốt 10 nhiệm vụ trọng tâm.

Trong đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, cần tiếp tục hoàn thiện đồng bộ thể chế về pháp luật và tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, không để tình trạng luật này thông mà luật kia lại nghẽn. Không để chồng chéo, trùng lắp, khoảng trống hoặc tình trạng nhiều cơ quan cùng tham gia nhưng không rõ cơ quan nào chịu trách nhiệm cuối cùng.

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị và xã hội. Phải bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, nhưng không làm thay, không buông lỏng, không can thiệp hành chính không cần thiết vào chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan nhà nước, mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội.

Hội nghị sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức của hệ thống chính trị và chính quyền 3 cấp ẢNH: TUẤN MINH

Cùng đó, hoàn thiện mô hình tổ chức và cơ chế vận hành của chính quyền địa phương 2 cấp. Nghiên cứu mô hình đơn vị hành chính đô thị hạt nhân trong tỉnh, thành phố, có thẩm quyền và công cụ phù hợp để điều phối hạ tầng, dịch vụ công, không gian kinh tế trọng điểm, liên kết vùng và hình thành các cực tăng trưởng mới.

Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với bảo đảm nguồn lực và kiểm soát quyền lực, khắc phục tình trạng giao việc xuống dưới nhưng không giao đủ điều kiện cần thiết.

Xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu của mô hình mới. Đây là nhiệm vụ then chốt của then chốt. Coi năng lực thực thi của cấp xã là thước đo kiểm định thành công của mô hình mới. Xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cấp xã, luân chuyển, tổ công tác hỗ trợ chuyên môn, hướng dẫn trực tiếp tại cơ sở.

Đồng thời, có chính sách tiền lương, phụ cấp, điều kiện làm việc và cơ chế khuyến khích phù hợp để cán bộ yên tâm công tác, nhất là địa bàn khó khăn, miền núi, biên giới, hải đảo.

Đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Hà Nội ẢNH: TUẤN MINH

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng nhấn mạnh, đổi mới mạnh mẽ công tác kiểm tra, giám sát và phương thức chỉ đạo, điều hành. Có cơ chế bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung khi đã làm đúng thẩm quyền, đúng quy trình, công khai, minh bạch, có căn cứ chuyên môn và không vụ lợi. Đồng thời xử lý nghiêm hành vi lợi dụng đổi mới để vi phạm pháp luật, trục lợi hoặc né tránh trách nhiệm.

Đối với các lĩnh vực liên ngành còn giao thoa, cần khẩn trương rà soát, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ theo nguyên tắc: một việc phải có một cơ quan chủ trì, một đầu mối chịu trách nhiệm chính; một nguồn dữ liệu dùng chung; một quy trình phối hợp liên thông; đồng thời có cơ chế kiểm tra, giám sát và quy trách nhiệm rõ ràng.