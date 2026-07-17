Cô gái 23 tuổi tử vong dưới bánh xe container tại cầu vượt Linh Xuân

Trưa 17.7, Công an phường Linh Xuân phối hợp với Đội CSGT Rạch Chiếc (Phòng CSGT Công an TP.HCM) và các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng ở cầu vượt Linh Xuân.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8 giờ 30 phút cùng ngày, xe đầu kéo mang biển số TP.HCM lưu thông trên đường Đỗ Mười, hướng từ cầu vượt Trạm 2 đi chợ đầu mối nông sản Thủ Đức. Khi vừa đến đoạn ôm cua rẽ phải dưới chân cầu vượt Linh Xuân để qua đường Hoàng Cầm, hướng về thành phố Đồng Nai, phương tiện này bất ngờ xảy ra va chạm mạnh với xe máy do chị T.N.Y (23 tuổi, ở Đồng Nai) điều khiển chạy cùng chiều.

Cú va chạm khiến cô gái trẻ ngã xuống đường, bị bánh xe đầu kéo cuốn vào gầm tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, chiếc xe máy của nạn nhân biến dạng, giao thông qua khu vực giao lộ cửa ngõ này bị ùn ứ.

Cô gái trẻ tử vong ở "điểm nóng" tai nạn giao thông tại cầu vượt Linh Xuân ẢNH: THỤY VŨ

Chứng kiến hiện trường vụ tai nạn thương tâm, ông Minh Hoàng (48 tuổi, ở phường Linh Xuân) chia sẻ: "Khúc cua này cực kỳ nguy hiểm. Xe container, xe bồn từ đường Đỗ Mười rẽ để về hướng Đồng Nai chạy rất nhiều. Cứ mỗi lần thấy mấy phương tiện này ôm cua là người đi xe máy tụi tôi phải chủ động dừng lại từ xa hoặc dạt hẳn vào lề, không ai dám chạy song song vì biết tài xế không quan sát được 2 bên".

Bà Thu Hồng, một người dân buôn bán lâu năm gần cầu vượt, cũng ngán ngẩm: "Khu vực này thường xuyên xảy tai nạn. Nhiều người đi xe máy cứ nghĩ tài xế nhìn thấy mình nên hay cố vượt lên ngay góc cua, nên rất dễ bị ép vào dải phân cách hoặc cuốn thẳng vào gầm xe".

Theo chia sẻ của lực lượng chức năng, khu vực cầu vượt Linh Xuân và các tuyến đường kết nối xung quanh là "điểm đen" giao thông với nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng trong thời gian qua. Đáng chú ý, hầu hết các vụ tai nạn thương tâm tại đây đều xảy ra vào ban ngày.

Lực lượng chức năng cho biết nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ hiện tượng "điểm mù" của các dòng xe có kích thước lớn (xe tải, xe bồn, xe container) khi di chuyển qua các khúc cua, giao lộ rẽ nhánh. Khi xe lớn chuyển hướng, phần thân xe sẽ che khuất tầm nhìn của tài xế. Người điều khiển xe máy, xe đạp nếu di chuyển quá sát bên cạnh sẽ cực kỳ nguy hiểm, dễ bị hút vào gầm khi xe lớn ôm cua.

Cơ quan chức năng đang trích xuất camera khu vực để làm rõ nguyên nhân, đồng thời điều tiết phân luồng giao thông qua nút giao này.