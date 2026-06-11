Nhiều vụ tai nạn trên quốc lộ do xe máy tạt đầu, rơi vào 'điểm mù' xe tải

Ngày 11.6, Đội CSGT Nam Sài Gòn, Phòng CSGT Công an TP.HCM tổ chức hội nghị tuyên truyền pháp luật trật tự an toàn giao thông đối với doanh nghiệp và tài xế kinh doanh vận tải.

Các chủ doanh nghiệp ký cam kết chấp hành pháp luật giao thông tại hội nghị ẢNH: N.L

Tại hội nghị, chủ doanh nghiệp được báo cáo viên CSGT thông tin tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thời gian qua. Trong đó, cảnh báo các hành vi nguy hiểm, nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông liên quan phương tiện kinh doanh vận tải, như chuyển hướng, mở cửa xe, dừng đỗ không đúng quy định, người điều khiển phương tiện khi trong cơ thể có nồng độ cồn, chất ma túy...

Đặc biệt, công tác quản lý đội ngũ lái xe của chủ doanh nghiệp, sàng lọc, khám sức khỏe định kỳ đối với tài xế để đảm bảo an toàn trong quá trình lưu thông trên đường.

Ngoài ra, các chủ doanh nghiệp, tài xế còn được lực lượng CSGT phân tích video các vụ tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn liên quan đến phương tiện kinh doanh vận tải, giúp chủ doanh nghiệp nắm vững các quy định, có biện pháp để tuyên truyền, quản lý đội ngũ tài xế chặt chẽ, an toàn và hiệu quả hơn.

Chủ doanh nghiệp trình bày, kiến nghị các ý kiến liên quan đến hoạt động kinh doanh vận tải, khó khăn, vướng mắc với lực lượng CSGT để được giải đáp, tháo gỡ kịp thời.

Ông Nguyễn Hiếu Phú, Phó giám đốc Công ty TNHH vận tải Trung Việt cho biết, phần lớn các vụ tai nạn giao thông trên tuyến quốc lộ 51 liên quan xe tải, xe đầu kéo có nguyên nhân do người điều khiển xe mô tô vượt cắt đầu xe tải và rơi vào "điểm mù" khiến tài xế không kịp xử lý.

Về vấn đề này, trung tá Lê Văn Chung, Phó đội trưởng Đội CSGT Nam Sài Gòn đề nghị ngoài việc cơ quan chức năng tuyên truyền cho tài xế, người dân về "điểm mù" xe tải thì chủ doanh nghiệp cần lắp đặt gương cầu lồi, camera phía trước, phía sau để tăng khả năng quan sát cho tài xế, tuyên truyền nhắc nhở tài xế khi chuyển hướng phương tiện luôn làm chủ tốc độ tay lái, chú ý quan sát.

Chủ doanh nghiệp cần nâng cao trách nhiệm trong quản lý phương tiện, không để xảy ra tình trạng cơi nới thành thùng xe; đồng thời giám sát chặt các phương tiện hoạt động bảo đảm không làm rơi vãi đất đá ra đường.

Thượng tá Đỗ Xuân Hoàn, Phó trưởng phòng CSGT Công an TP.HCM yêu cầu đơn vị kinh doanh vận tải chú trọng lắp biển phản quang sau đuôi xe, chuẩn bị sẵn chóp nón để cảnh báo cho các phương tiện khác biết khi xảy ra sự cố hay dừng đỗ.

Thượng tá Hoàn đề nghị Đội CSGT Nam Sài Gòn lập nhóm Zalo "Kết nối doanh nghiệp" để tuyên truyền pháp luật giao thông cho đội ngũ tài xế, là kênh thông tin để các đơn vị kinh doanh vận tải kịp thời cảnh báo, kiến nghị các bất cập trong tổ chức giao thông và chia sẻ những khó khăn, vướng mắc để tháo gỡ.

Tại hội nghị, các chủ doanh nghiệp tiến hành ký cam kết chấp hành pháp luật giao thông đường bộ và pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh vận tải, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, bình yên trên mỗi tuyến đường.