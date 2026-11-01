Cô gái 29 tuổi trở lại học lớp 11 sau 13 năm

Trước khi quay lại trường, Ngọc Anh trải qua nhiều công việc khác nhau như: sale bất động sản, người mẫu ảnh, MC, diễn viên đóng quảng cáo, livestream game... Do phần lớn công việc không có khung giờ cố định, Ngọc Anh phải chủ động sắp xếp thời gian để vừa đi làm vừa duy trì việc học. Ngọc Anh cho biết công việc MC hiện mang lại cho chị khoảng 1,5 - 3 triệu đồng/show, tùy chương trình.

Sau nhiều năm đi làm, Ngọc Anh nhận ra việc học vẫn rất cần thiết, đặc biệt là bằng cấp trong công việc. Từ đó, Ngọc Anh quyết định quay lại học lớp 11 sau 13 năm rời trường. Trước khi đi học lại, Ngọc Anh đã có khoảng 1 năm chuẩn bị về kiến thức, tinh thần và tài chính.

"Lúc mới đi học lại, mình cũng khá áp lực vì phải làm quen với môi trường học tập sau một thời gian dài. Nhưng càng học mình càng thấy bản thân có thêm động lực, biết mình còn thiếu gì và cần cố gắng ở đâu", Ngọc Anh chia sẻ.

Sau nhiều năm đi làm, Ngọc Anh nhận ra việc học vẫn rất cần thiết Ảnh: NVCC

Học lại, điều khiến Ngọc Anh phải thích nghi trước tiên là thời gian. Ngọc Anh học ca tối, phải có mặt tại trường lúc 17 giờ 55. Trong khi đó, công việc MC thường phụ thuộc vào lịch sự kiện nên có những ngày chị phải chạy từ chỗ làm đến trường để kịp giờ. "Có những ngày công việc quá bận rộn, 17 giờ 45 mình phải vừa chạy vừa mang giày để kịp giờ đi học", Ngọc Anh kể.

Theo Ngọc Anh, thời gian, sức khỏe và sự tập trung là những điều bị ảnh hưởng khá lớn khi vừa học vừa làm. Công việc cũng đòi hỏi Ngọc Anh phải ghi nhớ nhiều nội dung, trong khi việc học lại yêu cầu nhớ công thức, bài học và bài giảng của thầy cô.

Không chỉ thời gian, kiến thức cũng là một thử thách đối với Ngọc Anh. Sau nhiều năm rời trường, chị nhận ra mình đã quên nhiều công thức, phép tính và phải củng cố lại kiến thức. "Lúc học lại, mình thấy có nhiều kiến thức học trước đây khi gặp lại thì đã quên, mình phải học lại từ những phần cơ bản, làm bài nhiều hơn để nhớ và hiểu công thức", Ngọc Anh chia sẻ.

Việc quay lại trường sau nhiều năm cũng khiến Ngọc Anh phải cân đối nhiều khoản chi tiêu. Bên cạnh việc học, Ngọc Anh còn tự trang trải các chi phí sinh hoạt và học tập. "Khi vừa làm, vừa dành tiền lo học phí, mình không nghĩ đó là áp lực mà cảm thấy rằng đó là may mắn vì vẫn còn cơ hội được làm việc, được học tập", Ngọc Anh nói.

Để duy trì việc học với làm, Ngọc Anh cho biết thường chủ động thỏa thuận với khách hàng và ban tổ chức khi công việc trùng lịch học. Với những trường hợp không thể vắng mặt, chị sẽ tự học lại thông qua YouTube, TikTok hoặc nhờ bạn bè hỗ trợ.

Ở tuổi 29, Ngọc Anh không cảm thấy ngại khi học chung với những người nhỏ tuổi hơn. Theo Ngọc Anh, các bạn trong lớp hòa đồng, dễ mến và việc hòa nhập diễn ra khá tự nhiên. Khi giáo viên bầu ban cán sự, Ngọc Anh còn chủ động giơ tay xin làm lớp trưởng và nhận được sự ủng hộ của các bạn.

Sau một thời gian đi học lại, Ngọc Anh cảm thấy cuộc sống tích cực và tràn đầy năng lượng hơn. Việc tiếp xúc với những bạn trẻ có cách suy nghĩ hiện đại, cởi mở cũng giúp chị có thêm những góc nhìn mới. Ngọc Anh cho biết chưa từng nghĩ mình quá lớn tuổi để đi học và cũng chưa bao giờ muốn dừng lại.

Thầy Nguyễn Lê Quốc Bảo, giáo viên dạy toán, nhận xét Ngọc Anh là một học sinh siêng năng, chăm chỉ ghi bài và lắng nghe bài giảng. Khi chưa hiểu, Ngọc Anh chủ động hỏi thầy hoặc bạn để theo kịp bài học.

Theo thầy Bảo, khó khăn lớn nhất của Ngọc Anh khi quay lại học là kiến thức, bởi chương trình hiện nay có nhiều thay đổi về phương pháp và cách tiếp cận. Thầy cho biết sẽ hỗ trợ Ngọc Anh trong thời gian đầu và hướng dẫn cách học để chị tiếp tục chặng đường phía trước.