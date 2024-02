Cô gái Bình Dương được 4 công ty người mẫu ở Milan và Paris đề nghị hợp tác

Để chuẩn bị cho chuyến đi quan trọng này, Huỳnh Tú Anh mất khá nhiều thời gian cho việc tập luyện, trau dồi những kiến thức, kỹ năng cần thiết tại TP.HCM và cũng đã từng được cọ xát tại thị trường thời trang Tokyo (Nhật Bản), Seoul (Hàn Quốc) trong các chuyến làm việc, học hỏi trước.

Người mẫu Huỳnh Tú Anh NSCC

Lần sang châu Âu này, Huỳnh Tú Anh đã được gặp gỡ và casting trực tiếp tại các agency (đại lý người mẫu), các công ty quản lý người mẫu toàn cầu như Elite, Next, IMG… Với khuôn mặt đậm chất châu Á cùng hình thể chuẩn và thần thái tự tin, Quán quân The Face Vietnam 2023 đã gây được ấn tượng mạnh với các giám đốc tuyển chọn. Mới đây, Huỳnh Tú Anh chính thức nhận được đề nghị hợp tác từ 4 agency lớn: Women Management tại Paris; The Lab Models, YU Agency và D'Management Group tại Milan. Đây đều là những công ty tên tuổi trên thị trường thời trang. Công ty quản lý tại VN là BeU Models lẫn Huỳnh Tú Anh sẽ cùng cân nhắc hợp đồng và hoàn tất các thủ tục để cô đầu quân về một agency chính tại Milan và Paris.

Huỳnh Tú Anh chia sẻ: "Tôi đã được trải nghiệm sự khắc nghiệt qua các vòng casting tại thị trường quốc tế và tích lũy rất nhiều kiến thức và trải nghiệm bổ ích cho bản thân. Việc ký hợp đồng tại châu Âu sẽ là bệ phóng vô cùng lớn trên con đường sự nghiệp của tôi trong tương lai, đồng thời góp phần nâng tầm vị thế của người mẫu Việt trên các sàn diễn quốc tế".