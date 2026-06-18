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Đời sống

Cô gái miền Tây nấu món ngon đãi thợ xây, lý do phía sau gây chú ý

Dương Lan
Dương Lan
Thỉnh thoảng chuẩn bị bánh canh cua, bún thịt nướng hay trái cây cho đội thợ xây, cô gái miền Tây cho rằng sự quan tâm chân thành giúp mọi người làm việc thoải mái và chăm chút hơn cho ngôi nhà.

Mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh chủ nhà chuẩn bị những mâm bánh canh đầy ắp cua, thịt, bún thịt nướng để đãi đội thợ xây ở Vĩnh Long, thu hút sự quan tâm của nhiều người. Thợ xây tạm gác công việc, quây quần thưởng thức bữa ăn do chủ nhà chuẩn bị trong không khí vui vẻ, thoải mái trước khi tiếp tục làm việc. 

Không chỉ chăm lo bữa ăn hằng ngày, vào dịp cuối tuần, chủ nhà còn mua cua làm quà, mỗi người một phần mang về. Việc chủ nhà nấu món ngon đãi thợ thể hiện sự quan tâm, động viên mọi người làm việc vất vả, đồng thời hy vọng họ sẽ làm việc trách nhiệm, nhiệt tình hơn. 

Cô gái nấu cơm đãi thợ hút triệu view: 'Quan tâm thợ, nhà được chăm chút' - Ảnh 1.

Những tô bánh canh chị Nhi chuẩn bị đầy ắp cua, thịt

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Chị Nguyễn Thị Tuyết Nhi (23 tuổi, quê ở Vĩnh Long) cho biết ngôi nhà được xây dựng theo hình thức khoán trọn gói nên đội thợ không yêu cầu chủ nhà lo bữa ăn. Mỗi buổi trưa, họ thường tự về nhà ăn cơm và chuẩn bị nước uống mang theo.

Tuy nhiên, vì quý mến và trân trọng sự vất vả của đội ngũ thi công, gia đình chị Nhi thỉnh thoảng chuẩn bị những bữa ăn ngon để mọi người cùng dùng khi nghỉ tay, giúp nạp lại năng lượng sau những giờ làm việc dưới nắng nóng.

Chị cho biết trước đây gia đình từng thuê người giám sát công trình, nhưng sau một thời gian theo dõi quá trình xây dựng, nhận thấy đội thợ làm việc tận tâm, chuyên nghiệp và có trách nhiệm nên hoàn toàn yên tâm giao phó. 

Cô gái nấu cơm đãi thợ hút triệu view: 'Quan tâm thợ, nhà được chăm chút' - Ảnh 3.

Cô gái miền Tây hy vọng việc xây nhà sẽ diễn ra suôn sẻ

ẢNH: NVCC

"Lúc nhà mình mang đồ ăn ra, các chú thợ xây cũng ngạc nhiên. Họ nói theo nghề nhiều năm nhưng đây là lần đầu gặp chủ nhà quan tâm chu đáo như vậy. Mình cũng hy vọng quá trình thi công, xây dựng sẽ diễn ra suôn sẻ", chị Nhi bày tỏ.

Ngôi nhà của chị Nhi được khởi công từ ngày 4.4. Đội ngũ thi công thường xuyên có từ 6 - 8 thợ, tùy theo từng giai đoạn xây dựng. Vào những thời điểm cần đẩy nhanh tiến độ hoặc thực hiện các hạng mục quan trọng, nhà thầu sẽ bố trí thêm nhân công để đảm bảo công việc diễn ra đúng kế hoạch. Được biết, mỗi tuần thợ xây sẽ được chủ thầu bồi dưỡng thêm động viên để mọi người có thêm tinh thần làm việc.

"Việc nấu ăn cho thợ xây không mất nhiều thời gian, gia đình mình ăn gì sẽ nấu thêm để thỉnh thoảng đãi thợ. Nhà mình cũng chuẩn bị sẵn nước uống, trà, trái cây… bù nước cho mọi người khi làm việc dưới thời tiết nắng nóng", chị Nhi nói.

Ngoài những bình luận ủng hộ, một số cư dân mạng cho rằng chủ nhà không nhất thiết phải chuẩn bị những bữa ăn quá chu đáo cho thợ xây vì sợ họ đòi hỏi. Tuy nhiên, chị Nhi cho biết việc nấu vài bữa ăn để động viên những người thợ làm việc chăm chỉ, có trách nhiệm là điều  bình thường và không khiến chị băn khoăn. Trong quá trình thi công, nếu có hạng mục nào chưa hài lòng, chị vẫn sẽ góp ý thẳng thắn để công việc đạt kết quả tốt nhất.

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