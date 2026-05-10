Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Clip thợ xây thay nhau đưa võng cho bé gái ngủ ngon

Dương Lan
Dương Lan
10/05/2026 11:00 GMT+7

Đoạn clip ghi lại cảnh các thợ xây thay nhau đưa võng cho bé gái 14 tháng tuổi ngủ ngon lành khi đang sửa nhà khiến nhiều người thích thú. Hình ảnh mộc mạc được dân mạng để lại bình luận tích cực.

Khi gia đình đang sửa nhà, bé gái nằm ngủ trên chiếc võng nhỏ được mắc ở giữa 2 chiếc cột. Trong lúc mọi người tất bật làm việc, bé gái nằm ngoan trong võng, ngủ say dưới nhịp đưa của các chú thợ xây.

Điều khiến nhiều người thích thú là các chú thợ xây không ai bảo ai, cứ thay phiên nhau vừa làm việc vừa tranh thủ lại gần đưa võng cho bé. Có người đang trộn hồ cũng ghé qua đẩy nhẹ chiếc võng, người khác vừa nghỉ tay lại tiếp tục thay phiên để em bé không giật mình thức giấc.

Các thợ xây thay nhau đưa võng cho bé gái 14 tháng ngủ ngon gây 'sốt' mạng - Ảnh 1.

Các chú thợ xây đưa võng cho bé gái ngủ

ẢNH: NVCC

Clip khiến nhiều người cảm nhận được sự yêu thương của trẻ nhỏ của những người lao động bình dị. Tài khoản Quỳnh Như bình luận: "Ngộ ha, hễ thấy cái võng có em bé nằm ngủ là cái tay phải đưa một cái mới được, võng ngừng lại đưa tiếp". Bạn Vũ Hà viết: "Cái võng không kịp dừng lại luôn mà, siêu dễ thương".

Chia sẻ với Thanh Niên, chị Nông Thị Yên (25 tuổi, ở xã Thuận Lợi, Đồng Nai) cho biết khoảng 4 ngày trước gia đình bắt đầu sửa lại nhà và thuê một nhóm thợ xây ở gần khu vực sinh sống. Trong lúc mọi người làm việc, chị mắc võng cho con gái 14 tháng tuổi nằm ngủ giữa 2 chiếc cột nhà để tiện trông nom và tranh thủ phụ việc.

Clip các thợ xây thay nhau đưa võng cho bé gái thu hút nhiều lượt xem trên mạng xã hội

Theo chị Yên, các chú thợ xây làm việc rất nhiệt tình, ai cũng yêu quý bé gái. Thấy em bé ngủ ngon lành trên võng, mọi người thay nhau lại gần đưa võng nhẹ tay để bé không giật mình tỉnh giấc.

"Tôi xem lại khoảnh khắc đó thấy rất hạnh phúc và biết ơn các chú thợ xây. Bình thường nếu con gái không ngủ thì bé dậy chơi, thỉnh thoảng còn nghịch đồ nghề của các chú nhưng ai nấy đều cười tươi, vui vẻ", chị Yên chia sẻ.

Người mẹ cho hay suốt những ngày sửa nhà, không khí lúc nào cũng rộn ràng tiếng cười. Bé Na là tên gọi ở nhà của con gái chị, bé cũng là con đầu lòng của vợ chồng. Dù công việc của các thợ xây vất vả nhưng ai cũng cố gắng giữ yên lặng khi bé ngủ, có người còn đi nhẹ nói khẽ để không làm em thức giấc.

Chị cũng không ngờ sau khi đoạn clip được đăng tải lên mạng xã hội lại thu hút sự quan tâm của mọi người. Những khoảnh khắc hạnh phúc đó trở thành động lực để chị cố gắng mỗi ngày, dù cuộc sống và công việc phía trước vẫn còn nhiều bộn bề.

Tin liên quan

Bảng nhắc đậu xe trước nhà ở TP.HCM 'gây sốt': Lời nhắn khiến ai cũng mỉm cười

Bảng nhắc đậu xe trước nhà ở TP.HCM 'gây sốt': Lời nhắn khiến ai cũng mỉm cười

Tấm bảng nhắc đậu xe trước nhà ở TP.HCM với lời lẽ lịch sự, văn minh đang được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội, khiến nhiều người mỉm cười vì quá dễ thương.

Ghé mua thuốc, 2 khách Tây bất ngờ quay lại tặng đồ chơi cho bé gái

Khách Tây ngồi ăn cơm giữa đồng, bất ngờ xuống trỉa bắp cùng nông dân Việt

Khám phá thêm chủ đề

thợ xây Bé gái sửa nhà Đưa võng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận