Cô gái trộm két sắt của dì ruột hơn 1 tỉ đồng, đầu tư tiền ảo rồi bị lừa sạch

Ngày 2.8, tin từ Công an thành phố Cần Thơ cho biết, Công an xã Tân Thạnh vừa làm việc với người ra tự thú là V.T.M.T (21 tuổi, ở ấp Saintard, xã Tân Thạnh) về hành vi lấy trộm két sắt của người thân.

Sau khi trộm két sắt của dì ruột lấy số tiền hơn 1 tỉ đồng, V.T.M.T đến Công an xã Tân Thạnh đầu thú ẢNH: CÔNG AN CẦN THƠ

Trước đó, ngày 25.7, Công an xã Tân Thạnh tiếp nhận tin báo của chị P.T.K.A (25 tuổi, ở ấp Saintard) về việc bị mất trộm két sắt tại nhà riêng. Bên trong két sắt có đô la Mỹ, Singapore, tiền Việt Nam và các loại vàng 24K, 18K, 14K. Tổng trị giá tài sản bị trộm hơn 1 tỉ đồng.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Tân Thạnh tiến hành xác minh, làm việc với những người có liên quan; đồng thời phối hợp rà soát địa bàn, tuyên truyền, vận động người dân tích cực cung cấp thông tin, tố giác tội phạm.

Đến ngày 30.7, lực lượng chức năng phát hiện két sắt bị trộm nằm ở dưới sông, phía sau nhà nạn nhân, nhưng toàn bộ số tài sản bên trong không còn.

Đến khoảng 8 giờ ngày 31.7, V.T.M.T (cháu ruột, gọi chị P.T.K.A là dì) đến Công an xã Tân Thạnh tự thú về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo đó, T. khai nhận đã lấy số tài sản nói trên để bán và đổi ra tiền mặt, sau đó chuyển cho một nam thanh niên quen trên mạng xã hội để đầu tư tiền ảo. Tuy nhiên, sau khi chuyển tiền xong thì T. không còn liên lạc được với thanh niên này. Biết mình bị lừa mất số tiền lớn nên T. đến công an tự thú.

Công an xã Tân Thạnh đã lập biên bản tiếp nhận người phạm tội ra tự thú và lập hồ sơ giải quyết vụ việc theo thẩm quyền.

Hiện vụ trộm két sắt nêu trên được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.