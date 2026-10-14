Cô gái tử vong vì bị người nhảy lầu tự tử rơi trúng, cảnh sát Nhật điều tra

Vào ngày 19.7, ông Shinsei Taguchi (29 tuổi) đã quyết định tự kết liễu đời mình bằng cách nhảy từ tầng 11 của một tòa nhà tại khu Sakae, thành phố Nagoya (Nhật Bản). Tuy nhiên, ông rơi trúng cô Tomoki Inaba (23 tuổi), khi cô đang đi bộ cùng bạn. Cú va chạm khiến cô Inaba bị thương nặng và tử vong tại bệnh viện vài giờ sau đó do mất máu nghiêm trọng.

Tờ báo địa phương Tokyo Reporter đưa tin rằng ông Taguchi đã sống sót và được đưa vào bệnh viện. Sau khi ông xuất viện vào tháng 8, cảnh sát đã bắt giữ ông để điều tra khả năng có sơ suất nghiêm trọng dẫn đến chết người.

Trong khi đó, ông Kenji Inaba, cha của nạn nhân, đang yêu cầu các công tố viên truy tố ông Taguchi về tội giết người. Ông đã đến gặp người đàn ông này 3 lần tại trung tâm giam giữ và cho biết ông Taguchi đã thừa nhận biết việc nhảy từ tầng 11 có thể khiến người khác thiệt mạng.

Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình TV Asahi, ông Kenji kể rằng ông Taguchi đã nói: "Tôi rất tiếc về những gì đã xảy ra với con gái yêu quý của anh".

Tuy nhiên, người cha cho rằng lời xin lỗi này không đủ để thể hiện sự hối lỗi.

Ông cũng trực tiếp hỏi ông Taguchi: "Ông nhảy xuống mà không quan tâm đến việc có người ở dưới hay không, liệu họ sống hay chết, đúng không?". Theo lời kể của ông Kenji, người đàn ông đã trả lời: "Vâng, đúng vậy”.

"Tôi hoàn toàn không thể chấp nhận việc này bị xem nhẹ như một tai nạn", ông Kenji nhấn mạnh.

Trong khi đó, ông Taguchi được cho là khai không nhớ gì về vụ việc. Trước lời khai này, gia đình nạn nhân đã kêu gọi các nhà điều tra làm rõ những tình tiết liên quan, đồng thời yêu cầu cơ quan tư pháp xem xét truy tố nghi phạm về tội giết người, thay vì chỉ xử lý vụ việc như một tai nạn gây chết người.

Thành phố Nagoya (Nhật Bản) về đêm ẢNH: CỤC DU LỊCH VÀ HỘI NGHỊ NAGOYA

Đài TBS News cũng cho hay các bác sĩ tâm thần đang đánh giá tình trạng của ông Taguchi nhằm xác định liệu ông có đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự về vụ việc hay không.

Để thúc đẩy yêu cầu truy tố tội giết người, ông Kenji đã khởi xướng một bản kiến nghị đòi áp dụng hình phạt nghiêm khắc hơn đối với ông Taguchi. Bản kiến nghị đã thu thập được hơn 45.000 chữ ký.

Nội dung kiến nghị nêu rõ: "Ngay cả khi nghi phạm nhảy xuống với ý định tự tử, ông ta cũng phải hiểu rằng việc nhảy từ một tòa nhà cao tầng ở khu giải trí sầm uất có thể dẫn đến việc ông ta va phải và giết chết ai đó ở bên dưới".

Bản kiến nghị đồng thời nhấn mạnh: "Hệ thống tư pháp cần đối mặt với mức độ nghiêm trọng của mạng sống con người và đảm bảo rằng cái chết của con gái chúng tôi không bị coi nhẹ như một tai nạn đáng tiếc".