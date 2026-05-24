Cô gái Tuyên Quang cao 1,8m đăng quang Hoa hậu - Nam vương Du lịch Việt Nam

Chung kết Hoa hậu - Nam vương Du lịch Việt Nam 2026 diễn ra tại Cần Thơ với màn tranh tài của 50 thí sinh. Đảm nhận vai trò giám khảo gồm NSND Lê Khanh, NSND Vương Duy Biên, nhà báo Ngô Bá Lục, siêu mẫu Xuân Lan, Á vương Mai Tuấn Anh, Á hậu Trịnh Mỹ Anh, Nam vương Hưng Nguyễn…

Trong đêm tranh tài, các thí sinh lần lượt trải qua 3 phần thi gồm trình diễn áo bà ba thổ cẩm, trang phục đồ bơi và trình diễn trang phục dạ hội (dành cho nữ) và trang phục vest (dành cho nam). Sau đó, ban giám khảo công bố top 6 thí sinh bước vào vòng thi ứng xử.

Ai đăng quang Hoa hậu - Nam vương Du lịch Việt Nam 2026?

Dàn thí sinh Hoa hậu - Nam vương Du lịch Việt Nam khoe sắc trong phần thi trình diễn đồ bơi Ảnh: BTC

Ở bảng nữ, 6 ứng viên được gọi tên gồm Lâm Thoại Linh (SBD 009, Cần Thơ) Nguyễn Thu Thảo (SBD 048, Tuyên Quang), Đinh Ngọc Sa (SBD 003, Cà Mau), Nguyễn Lam Phương (SBD 015, Lai Châu), Trần Thị Mỹ Phụng (SBD 101, An Giang). Trong khi đó, 6 ứng viên xuất sắc của bảng nam gồm Nguyễn Minh Tuấn (SBD 054, Hà Nội), Lâm Thoại Anh (SBD 115, Đắk Lắk), Nguyễn Văn Đức Tài (SBD 079, Bắc Ninh), Bùi Quốc Huy (SBD 167, Ninh Bình), Nguyễn Hàn Việt (SBD 200, Khánh Hòa), Diệp Gia Bảo (SBD 067, Đồng Tháp).

Trải qua các vòng thi, người đẹp Nguyễn Thu Thảo đến từ Tuyên Quang được gọi tên cho ngôi vị cao nhất tại Hoa hậu - Nam vương Du lịch Việt Nam 2026. Trong khi đó, danh hiệu á hậu 1, 2, 3, 4 lần lượt thuộc về Nguyễn Lam Phương, Lâm Thoại Linh, Đinh Ngọc Sa và Trần Thị Mỹ Phụng.

Nhan sắc rạng rỡ của tân hoa hậu Nguyễn Thu Thảo. Cô gây ấn tượng bởi chiều cao 1,8m Ảnh: BTC

Nguyễn Thu Thảo sinh năm 2005, gây ấn tượng với chiều cao 1,8m. Trong hồ sơ đăng ký, người đẹp 21 tuổi giới thiệu bản thân là sinh viên của Đại học Kinh tế Quốc dân. Trước đó, Thu Thảo từng tham gia một đấu trường nhan sắc tầm quốc gia và trở thành thí sinh có chiều cao nổi bật nhất cuộc thi. Nhờ lợi thế hình thể cùng thần thái cuốn hút, cô thường xuyên xuất hiện trong vai trò mẫu ảnh cho nhiều thương hiệu thời trang.

Trong phần thi ứng xử, Nguyễn Thu Thảo nhận được câu hỏi về việc thúc đẩy du lịch xanh bền vững. Người đẹp đến từ Tuyên Quang chia sẻ UNESCO chính là "người gác đền vĩ đại", thúc đẩy mô hình kinh tế song hành với bảo tồn nguyên trạng thiên nhiên, văn hóa. "Bằng cách tôn vinh các di sản, họ không chỉ tạo ra kế sinh nhai cho người dân bản địa mà còn truyền cảm hứng để mỗi người bảo vệ thiên nhiên, giữ gìn những sản vật vô giá cho ngàn đời sau", cô chia sẻ.

Vẻ ngoài điển trai của Nam vương Nguyễn Hàn Việt Ảnh: BTC

Ở bảng nam, danh hiệu nam vương thuộc về Nguyễn Hàn Việt, sinh năm 2003, sở hữu chiều cao 1,82m. Anh mang 2 dòng máu Việt - Hàn, là sinh viên Trường đại học Nha Trang và hiện hoạt động với vai trò người mẫu. Các danh hiệu á vương 1, 2, 3, 4 lần lượt thuộc về Nguyễn Văn Đức Tài, Nguyễn Minh Tuấn, Bùi Quốc Huy và Lâm Thoại Anh.

Ngoài ra, ban tổ chức Hoa hậu - Nam vương Du lịch Việt Nam 2026 còn trao nhiều giải thưởng phụ gồm Best in Tourism (Trần Thị Mỹ Phụng - Lâm Thoại Anh), Best Swimsuit (Nguyễn Thu Thảo - Nguyễn Hàn Việt), Best Talent (Trần Thị Mỹ Phụng - Nguyễn Minh Tuấn), Best in Fashion (Vũ Quế Anh - Nguyễn Minh Đức), Best Skin (Nguyễn Lam Phương - Nguyễn Tiến Hưng), Best Face (Đinh Ngọc Sa - Nguyễn Văn Đức Tài)...