Cô gái Việt 25 tuổi bỏ đất liền nhiều tháng để sống giữa biển…

Từ giảng đường quốc tế đến những hải trình xuyên lục địa

Đàm Lê Khánh Linh (25 tuổi, quê ở Hạ Long, Quảng Ninh) hiện là thuyền viên trên tàu du lịch của Silversea - thương hiệu du thuyền cao cấp thuộc tập đoàn Royal Caribbean.

Tốt nghiệp ngành quản trị du lịch và khách sạn tại Trường ĐH RMIT Việt Nam năm 2021, Linh tiếp tục theo học chương trình sau đại học chuyên ngành quản lý du thuyền tại Les Roches Institute (Tây Ban Nha). Chính lựa chọn học thuật này đã mở ra cho cô cánh cửa bước lên tàu - con đường không mấy phổ biến với người trẻ Việt, nhưng lại phù hợp với định hướng nghề nghiệp mà Linh theo đuổi từ đầu.

"Ngay từ khi chọn ngành dịch vụ, mình đã hiểu đây là lĩnh vực đòi hỏi cường độ cao. Khi tìm hiểu sâu về du thuyền, mình cũng lường trước được sự vất vả. Bố mẹ lo lắng và từng khuyên ngăn, nhưng mình nghĩ nếu không thử thì sau này sẽ rất tiếc", Linh chia sẻ.

Hợp đồng đầu tiên của Linh là làm việc trên con tàu Silver Nova ẢNH: NVCC

Khác với nhiều thuyền viên ứng tuyển theo con đường lao động truyền thống, Linh tham gia chương trình đào tạo liên kết giữa Les Roches và Silversea, nơi sinh viên được trang bị kiến thức chuyên môn và thực tập trực tiếp trên tàu. Kỳ thực tập kéo dài nhiều tháng, với khối lượng công việc và trách nhiệm tương đương nhân viên chính thức.

Hợp đồng đầu tiên đưa Linh lên Silver Nova - con tàu mới với nhiều tiện nghi dành cho thuyền viên. Trên tàu, các nhu cầu cơ bản như ăn ở, đồng phục, di chuyển đều được công ty chi trả. Không gian sinh hoạt tuy nhỏ nhưng đủ riêng tư, cùng các khu vực giải trí, phòng gym, bar giúp nhân viên cân bằng sau giờ làm việc.

Linh đảm nhận vị trí phục vụ trong bộ phận ẩm thực. Một ngày làm việc của cô chia thành 3 ca theo giờ ăn của khách: sáng, trưa và tối. Thời gian làm việc thực tế kéo dài từ 10 đến 12 tiếng/ngày, 7 ngày/tuần, liên tục trong nhiều tháng.

"Công việc khá giống nhà hàng - khách sạn trên đất liền nhưng nhịp độ nhanh hơn rất nhiều. Hai tuần đầu, chân mình đau đến mức tối về chỉ muốn nằm im. Có những lúc vừa mệt, vừa say sóng, lại nhớ nhà", Linh kể. Trong tuần đầu tiên đi làm, khi tàu gặp biển động, cảm giác mệt mỏi và bất lực khiến cô bật khóc trong cuộc gọi về cho mẹ, nhưng sáng hôm sau vẫn phải tiếp tục công việc như thường lệ.

Thu nhập ổn định, nhưng đi kèm đánh đổi

Chia sẻ về thu nhập, Linh cho biết thuyền viên tàu du lịch nước ngoài thường được trả lương bằng ngoại tệ, tổng mức thu nhập sau khi kết thúc hợp đồng có thể lên tới hàng trăm triệu đồng. Cô đánh giá mức thu nhập ổn định và cao hơn mặt bằng nhiều công việc dịch vụ trong nước, đặc biệt khi không phải lo chi phí ăn ở hay đi lại. Tuy nhiên, đây là mức hoàn toàn tương xứng với cường độ lao động và những đánh đổi phía sau.

Linh (trái) cho biết nghề tuy vất vả nhưng lại nhận về nhiều trải nghiệm quý giá ẢNH: NVCC

"Mình làm việc liên tục nhiều tháng, gần như không có ngày nghỉ, xa gia đình trong thời gian dài. Internet trên tàu có giới hạn nên việc giữ liên lạc với người thân hay các mối quan hệ ở nhà cũng không hề dễ dàng", Linh nói. Theo cô, nếu chi tiêu hợp lý, thuyền viên có thể tích lũy được một khoản tiền sau mỗi hợp đồng, nhưng đổi lại là quãng thời gian sống gần như tách biệt với cuộc sống trên đất liền.

Trong gần 7 tháng của hợp đồng đầu tiên, Linh đã đặt chân đến 10 quốc gia. Cô gọi đây là "quyền lợi lớn nhất của nghề". Những chuyến đi ấy không chỉ thỏa mãn đam mê xê dịch, mà còn giúp cô mở rộng thế giới quan, hiểu hơn về văn hóa, con người ở mỗi vùng đất mình đi qua.

Làm việc trong môi trường đa quốc tịch cũng để lại nhiều ấn tượng với Linh. "Khi biết mình là người Việt duy nhất của nhà hàng và chưa từng làm việc trên tàu, đồng nghiệp rất sẵn sàng hỗ trợ. Mình học được nhiều từ tác phong chuyên nghiệp và tinh thần làm việc của họ", cô chia sẻ.