Văn hóa

Có gì đặc biệt trong triển lãm của họa sĩ Pháp rất yêu Việt Nam

Lê Công Sơn
Lê Công Sơn
13/11/2025 12:53 GMT+7

Cội nguồn cùng sự trở về, đặc biệt là âm hưởng tranh dân gian Hàng Trống, luôn bàng bạc trong tác phẩm của họa sĩ Pháp Mathilde Granveau - người tự nhận rất yêu Việt Nam.

Mặc dù sinh ra và lớn lên tại Pháp nhưng giờ đây nghệ sĩ Mathilde Granveau lại thích sống và lao động nghệ thuật tại Việt Nam. Gần 2 năm qua tại ngôi nhà nhỏ ở Đà Nẵng, bà vẫn miệt mài sáng tác để tuyển chọn ra 20 bức tranh đẹp nhất, sẽ ra mắt vào chiều 15.11 (kéo đến ngày 24.11) tại Maii Art Gallery (72/7 Trần Quốc Toản, P.Xuân Hòa, TP.HCM), sau những triển lãm tại Pháp, Tây Ban Nha, Thổ Nhĩ Kỳ và Lào.

Tác phẩm Nở hoa của họa sĩ người Pháp Mathilde Granveau

Tác phẩm Nở hoa của họa sĩ người Pháp Mathilde Granveau

Ảnh: Phan Trọng Văn

Bức Rung động

Bức Rung động

Ảnh: Phan Trọng Văn

Tác phẩm Du mục

Tác phẩm Du mục

Ảnh: Phan Trọng Văn

Với Roots - dấu vết khởi nguyên, Mathilde mở ra không gian nghệ thuật chiêm nghiệm và sâu lắng

Triển lãm có tên gọi Roots - dấu vết khởi nguyên, có thể xem là nơi cơ thể và ký ức được tái cấu trúc qua ngôn ngữ tạo hình mang tính biểu tượng và tiết chế. Không hướng đến mô tả hiện thực hay diễn đạt cảm xúc trực tiếp, Mathilde chọn cách giản lược hình thể đến ranh giới của ký hiệu, để mở ra một không gian nghệ thuật đầy chiêm nghiệm và sâu lắng. 

Nữ họa sĩ gọi triển lãm này là hơi thở đầu tiên cho các tác phẩm mới của mình. "Một sự vén màn lặng lẽ cho hành trình nội tâm đã thành hình qua màu sắc, hình học và nhịp điệu", bà chia sẻ. 

Kể từ khi định cư tại Việt Nam, hành trình nghệ thuật của họa sĩ đã phát triển bằng những đối thoại không ngừng giữa các họa tiết, biểu tượng và nguồn năng lượng tĩnh lặng của đất nước hình chữ S xinh đẹp. 

Họa sĩ Mathilde Granveau

Họa sĩ Mathilde Granveau

Ảnh: NVCC

Các tác phẩm của Mathilde không cố "kể" câu chuyện, mà để câu chuyện tự xuất hiện trong quá trình người xem dừng lại và nhìn. Những khoảng trống – những phần cơ thể bị giản lược – chính là nơi ký ức cất tiếng nói. Sự im lặng trong tranh, vì thế, là một phần của ngôn ngữ.

Luôn canh cánh cội nguồn và sự trở về, nên xem tranh Mathilde Granveau, người xem sẽ nhận ra bố cục bất đối xứng mà nữ nghệ sĩ sử dụng chịu ảnh hưởng của mảng trang trí dân gian Việt Nam và tinh thần phóng khoáng trong tranh dân gian Hàng Trống, nơi hình – nền được tổ chức theo trực giác chứ không tuân thủ đối xứng hình học. 

Có gì đặc biệt trong triển lãm của họa sĩ Pháp rất yêu Việt Nam- Ảnh 5.

Tranh nghệ sĩ chịu ảnh hưởng của mảng trang trí dân gian Việt Nam và tinh thần phóng khoáng trong tranh dân gian Hàng Trống

Ảnh: Phan Trọng Văn

Chính sự "lệch có chủ đích" này tạo ra một trạng thái thị giác mở, để người xem không bị dẫn, mà phải được tự đi tìm.

"Tác phẩm của Mathilde không cố 'kể' câu chuyện, mà để câu chuyện tự xuất hiện trong quá trình người xem dừng lại và nhìn. Những khoảng trống – những phần cơ thể bị giản lược – chính là nơi ký ức cất tiếng nói. Sự im lặng trong tranh, vì thế, là một phần của ngôn ngữ. Tông màu vàng đất không ướt và buồn như châu Âu, mà khô, thô, ấm, gần hơi thở miền Trung. Ánh kim trong tranh không phải trang sức, mà là ánh sáng của thứ im lặng đến tê người", giám tuyển Phan Trọng Văn.

Xem thêm bình luận