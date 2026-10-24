Có gì trên đỉnh núi Xuân Vân khiến nhiều người vượt hơn 2.000 bậc đá?

Nằm gần khu vực Ghềnh Ráng - Quy Hòa, núi Xuân Vân, còn gọi là núi Đức Mẹ Quy Hòa (thuộc phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai) là điểm đến của những người muốn kết hợp hành hương, cầu nguyện và ngắm cảnh Quy Nhơn từ trên cao. Để lên khu vực đỉnh núi, du khách phải vượt hơn 2.000 bậc đá và xi măng, chia thành 14 chặng.

Những bậc đá trên đường lên núi Xuân Vân ẢNH: VĂN CHIẾN

Chinh phục 2.000 bậc đá

Từ khu du lịch Ghềnh Ráng - Tiên Sa, theo hướng làng phong Quy Hòa, du khách có thể tìm đến lối đi bộ lên núi Xuân Vân. Theo người dân địa phương, con đường được xây dựng từ những năm 1950 - 1960, gắn với hoạt động của dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ tại khu vực Quy Hòa, phục vụ nhu cầu hành hương, cầu nguyện của tín đồ Công giáo.

Trải qua nhiều thập niên, con đường vẫn dẫn lên khu vực đặt tượng Đức Mẹ Maria và cây thánh giá.

Cây thánh giá trên đỉnh núi Xuân Vân ẢNH: VĂN CHIẾN

Tượng Đức Mẹ Maria trên đỉnh núi Xuân Vân ẢNH: VĂN CHIẾN

Hành trình bắt đầu với những bậc đá nối tiếp nhau. Các chặng đường được đánh dấu bằng những phiến đá, bia ghi số thứ tự, gắn với 14 chặng đường Thánh giá trong Kitô giáo. Với người hành hương, đây không chỉ là những dấu mốc trên đường đi mà còn mang ý nghĩa tâm linh.

Có đoạn dốc cao, lối đi hẹp, người đi phải điều chỉnh nhịp bước, phân phối sức để tiếp tục hành trình. Một số bậc đá đã sờn theo thời gian, đòi hỏi sự cẩn trọng khi di chuyển.

Dọc đường, những khoảng nghỉ dưới tán cây giúp du khách lấy lại sức trước khi vượt những đoạn dốc tiếp theo. Càng lên cao, không gian càng yên tĩnh, tách biệt với sự náo nhiệt của đô thị.

Phiến đá ghi số thứ tự các chặng đường lên núi Xuân Vân ẢNH: VĂN CHIẾN

Không chỉ là điểm hành hương của tín đồ Công giáo, núi Xuân Vân còn thu hút nhiều người dân Quy Nhơn đến leo núi, rèn luyện sức khỏe, đặc biệt vào dịp cuối tuần. Hành trình vượt những bậc đá vừa là thử thách thể lực, vừa mang đến cơ hội tận hưởng không khí trong lành và ngắm cảnh thành phố từ trên cao.

Điểm hẹn của những người hành hương

Trên đường lên núi, tượng Đức Mẹ Maria là điểm dừng chân cầu nguyện của người hành hương. Ở khu vực đỉnh núi, cây thánh giá nổi bật giữa những tán cây lớn. Núi Xuân Vân cao khoảng 242 m so với mực nước biển, từ đây du khách có thể ngắm trung tâm Quy Nhơn, dải bờ biển và những dãy núi phía xa.

Từ đỉnh núi Xuân Vân, có thể ngắm toàn cảnh trung tâm Quy Nhơn từ trên cao ẢNH: VĂN CHIẾN

Bà Mai Thị Tuyết (60 tuổi), trưởng đoàn hành hương từ Đà Nẵng vào TP.HCM, cho biết gia đình bà đã duy trì hoạt động thiện nguyện mang tên Tình Cha Nghĩa Mẹ hơn 23 năm qua, với sự tiếp nối của 4 thế hệ. Đây là lần thứ 5 gia đình bà thực hiện hành trình hành hương.

Theo bà Tuyết, hằng năm, vào tháng Mân Côi, gia đình lại đến những địa điểm gắn với hình ảnh Đức Mẹ để cầu nguyện. Các chuyến đi còn là dịp để các thành viên sum họp, gắn kết các thế hệ và chia sẻ với những người có hoàn cảnh khó khăn.

Bà Mai Thị Tuyết trong hành trình chinh phục hơn 2.000 bậc đá ẢNH: VĂN CHIẾN

Đoàn hành hương chia sẻ yêu thương với những người cùng lên núi Xuân Vân ẢNH: VĂN CHIẾN

Lần này, gia đình bà chọn núi Xuân Vân làm điểm đến. Sau khi vượt hơn 2.000 bậc đá, các thành viên lên núi chiêm bái, cầu nguyện trước tượng Đức Mẹ. Bà Tuyết cho biết trong những hành trình tiếp theo, gia đình vẫn ưu tiên ghé thăm các địa điểm có tượng Đức Mẹ, kết hợp cầu nguyện và giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.

Với gia đình bà Tuyết, hành trình hành hương không chỉ là dịp thực hành đức tin mà còn giúp các thế hệ thêm gắn bó, tiếp nối hoạt động thiện nguyện đã duy trì hơn 2 thập niên.