Tắc Sậy trước lễ tuyên phong Chân phước: Cả vùng quê nồng hậu đón khách phương xa

Trong dòng người hành hương đổ về Tắc Sậy 1 ngày trước lễ tuyên phong Chân phước linh mục Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp, nhiều người chưa kịp tìm quán nước liền được mời một chai nước lạnh. Có người vừa kéo hành lý xuống xe đã được chỉ đường, có người được mời cà phê miễn phí trước khi vào khuôn viên nhà thờ.

Những việc làm nhỏ đang trở thành hình ảnh đặc biệt ở Tắc Sậy trong những ngày đón hàng chục ngàn người hành hương từ nhiều nơi về tham dự đại lễ.

Nhóm phục vụ nước sâm miễn phí trước Trung tâm hành hương Tắc Sậy ẢNH: NHẬT THỊNH

Khoảng 10 giờ sáng 1.7, trước cổng Trung tâm hành hương Tắc Sậy khá đông người. Các đoàn hành hương từ TP.HCM, Đồng Nai, miền Tây hay các tỉnh phía bắc liên tục xuống xe, kéo theo hành lý và tìm đường vào khu vực nhà thờ.

Dưới cái nắng miền Tây, một nhóm tình nguyện viên đứng cạnh những thùng nước đá lớn đặt bên đường để phát nước miễn phí. Thấy người lớn tuổi hay các gia đình có trẻ nhỏ đi bộ dưới nắng, họ chủ động mang nước đến tận tay.

Hôm nay là ngày cao điểm khách hành hương đổ về Tắc Sậy ẢNH: NHẬT THỊNH

Bà Nguyễn Thị Hồng (62 tuổi, Đồng Nai) cho biết đoàn của bà xuống Tắc Sậy từ sáng sớm và khá bất ngờ khi vừa đến nơi đã được phát nước. "Mới xuống xe là có người mang nước tới. Trời nắng mà được chai nước lạnh như vậy thấy dễ chịu lắm. Mình ở xa tới nhưng cảm giác như về nhà người quen", bà Hồng nói.

Người dân mở cửa đón khách về Tắc Sậy

Bên kia đường, tấm bảng với dòng chữ "Miễn phí cà phê cho khách hành hương" được người đàn ông lớn tuổi cầm trên tay. Nhiều người đi ngang dừng lại đọc, có người vào nghỉ chân, uống ly cà phê rồi tiếp tục hành trình vào nhà thờ.

Không chỉ các điểm phát nước hay quán cà phê miễn phí, nhiều hộ dân quanh khu vực Trung tâm hành hương Tắc Sậy cũng chuẩn bị nước uống, ghế ngồi hoặc chỗ nghỉ chân cho người từ xa đến. Một số gia đình mở cửa cho khách vào tránh nắng, sử dụng nhà vệ sinh hoặc ngồi nghỉ trước khi vào khu vực hành lễ.

Người dân địa phương phục vụ cà phê miễn phí cho khách hành hương ẢNH: NHẬT THỊNH

Dọc các tuyến đường quanh nhà thờ, nhiều người dân cũng hòa vào không khí của đại lễ. Người chuẩn bị nước đá, người kê thêm bàn ghế, người đứng trước cửa nhà để chỉ đường cho khách từ xa.



Nhiều người hành hương cho biết cảm thấy bất ngờ khi đến Tắc Sậy vì sự nhiệt tình của người dân địa phương. Từ người bán hàng, người chạy xe ôm đến những người dân sống quanh khu vực nhà thờ đều sẵn sàng hướng dẫn khi có người hỏi đường.

Trong khuôn viên Trung tâm hành hương, hàng nghìn người trải chiếu nghỉ ngơi dưới các mái che để chờ đại lễ diễn ra vào sáng 2.7. Ngoài cổng nhà thờ, những chai nước lạnh vẫn liên tục được trao đi giữa dòng người không ngừng đổ về.

Những điều miễn phí ấm lòng khách hành hương ẢNH: NHẬT THỊNH

Người dân địa phương mong muốn góp sức cùng ban tổ chức đón đoàn về thăm quê hương ẢNH: NHẬT THỊNH

Cửa hàng buôn bán mời khách nước uống miễn phí ẢNH: NHẬT THỊNH

Anh Hoàng Nguyên, nhà gần nơi tổ chức cho biết việc phát nước hay mời khách ly cà phê không phải điều gì lớn lao. Với họ, đây là dịp đặc biệt khi Tắc Sậy đón rất đông người từ khắp nơi về nên ai cũng muốn góp một phần nhỏ để hỗ trợ.

Lễ tuyên phong Chân phước linh mục Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp sẽ diễn ra vào sáng 2.7 tại Trung tâm hành hương Tắc Sậy với sự tham dự của hơn 70.000 người.