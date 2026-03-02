Có gì trong MV gây sốt dịp tết 2026?

Theo các thống kê được công bố, tổng lượt xem các nội dung liên quan đến Trộm vía đạt khoảng 1 tỉ view, trong đó phần lớn đến từ nội dung do người dùng sáng tạo (UGC) với khoảng 965 triệu lượt, bên cạnh hơn 43 triệu lượt từ nội dung chính thức. Đặc biệt, có hơn 1,5 triệu video được tạo xoay quanh ca khúc trên các nền tảng mạng xã hội. Những con số này cho thấy sức lan tỏa của MV không chỉ đến từ kênh phát hành của nghệ sĩ mà còn bùng nổ nhờ cộng đồng người dùng chủ động sử dụng ca khúc làm nhạc nền cho các video đời thường.

Một cảnh trong MV Trộm vía ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Trộm vía ra mắt vào dịp cận Tết Nguyên đán 2026 và nhanh chóng bắt nhịp không khí đầu năm nhờ giai điệu rộn ràng, vui tươi, dễ nghe và dễ thuộc. Câu hát tạo xu hướng "Em là cô dâu Việt Nam" trở thành điểm nhận diện, xuất hiện dày đặc trong các video chia sẻ khoảnh khắc cưới hỏi, sum họp gia đình và những câu chuyện tình yêu trong mùa lễ hội.

Về phần hình ảnh, MV tái hiện không gian đám cưới với màu sắc văn hóa 3 miền. Vũ Thùy Linh hóa thân thành cô dâu, kết đôi cùng diễn viên Lâm Thanh Nhã trong vai chú rể. Câu chuyện được kể bằng tinh thần hóm hỉnh, gần gũi, phản ánh sự dung hòa văn hóa và nét đẹp truyền thống trong đời sống hiện đại.

MV Trộm vía gây sốt khi cán mốc 1 tỉ view sau 1 tháng phát hành ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Ca khúc do nhạc sĩ Tăng Nhật Tuệ sáng tác, Lưu Quang Minh phụ trách hòa âm phối khí và MV được thực hiện bởi đạo diễn Nhu Đặng. Phần âm nhạc kết hợp chất liệu dân gian với phong cách pop hiện đại, tạo nên cảm giác vừa quen thuộc vừa mới mẻ. Theo chia sẻ của Vũ Thùy Linh, ê kíp mong muốn mang đến một sản phẩm đậm tinh thần Việt, được thể hiện bằng ngôn ngữ trẻ trung để dễ tiếp cận khán giả trẻ.

Bên cạnh việc phát hành MV, ê kíp còn triển khai các hoạt động tương tác như khuyến khích cover và sáng tạo nội dung xoay quanh ca khúc, góp phần thúc đẩy hiệu ứng lan truyền mạnh mẽ. Thành công của Trộm vía không chỉ nằm ở con số 1 tỉ lượt xem mà còn ở việc bài hát trở thành một phần trong đời sống số của khán giả dịp tết, khi âm nhạc được dùng để kể lại những câu chuyện cá nhân, gia đình và tình yêu mang đậm nét văn hóa truyền thống.

Ca sĩ Vũ Thùy Linh trong MV Trộm vía ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Từ một sản phẩm ra mắt cận tết, Trộm vía đã trở thành hiện tượng nhạc Việt đầu năm 2026, cho thấy sức mạnh của một ca khúc có giai điệu bắt tai, hình ảnh giàu bản sắc văn hóa và khả năng lan tỏa tự nhiên trong cộng đồng.

Vũ Thùy Linh là giọng ca trẻ theo đuổi dòng nhạc thính phòng và dân gian. Cô sinh năm 1999, tốt nghiệp cử nhân ngành Sư phạm âm nhạc tại Trường ĐH Văn hóa - Nghệ thuật quân đội, sau đó lấy bằng thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học âm nhạc tại Trường ĐH Sư phạm nghệ thuật Trung ương.

Trước đó, album Tơ đồng thánh thót (2024) giúp Vũ Thùy Linh ghi dấu ấn là một trong những gương mặt đưa âm nhạc dân gian đến gần hơn với khán giả trẻ.