"Muốn hết nghèo, thì phải học giỏi"

Sinh ra trong gia đình có 5 anh chị em ở xã Phong Nẫm, H.Giồng Trôm, Bến Tre cũ (nay thuộc tỉnh Vĩnh Long), cô Vũ vẫn nhớ như in hình ảnh ba mình - một lão nông cần cù, lâu lâu lại đạp chiếc xe cà tàng đến từng nhà trong xã mượn tiền đóng học phí cho các con. Có người nói thẳng "nghèo quá không có tiền thì cho tụi nó đi làm đi, sao phải đi học hoài rồi mượn nợ tùm lum". Mỗi khi nghe những câu nói như vậy, cô Vũ rất lo: "Nếu phải thất học thì buồn lắm". Thế nhưng điều đó chưa bao giờ xảy ra. Ba luôn động viên mấy anh chị em cô: "Muốn hết nghèo, thì phải học giỏi".

Từ sự tần tảo của ba mẹ, 5 anh chị em cô Vũ đều học hành chăm chỉ và đến nay đã có sự nghiệp thành công. "Năm 1998 tôi thi đại học, đó cũng là năm đầu tiên Trường ĐH Sư phạm TP.HCM có chính sách miễn học phí cho sinh viên sư phạm. Tôi quyết tâm thi đậu sư phạm vật lý để giảm gánh nặng cho ba mẹ", cô Vũ kể.

Cô Vũ luôn nỗ lực học hỏi, ứng dụng công nghệ để đổi mới trong giảng dạy ẢNH: THÚY HẰNG

"Có lẽ vì từng trải qua cái nghèo, cái khổ, chập chờn nỗi lo thất học, nên bây giờ tôi vô cùng chạnh lòng trước những học trò vì hoàn cảnh, biến cố trong cuộc sống mà chểnh mảng học hành. Tôi luôn nghĩ phải làm gì đó giúp các em", cô Vũ chia sẻ, khóe mắt rưng rưng.

Với tinh thần vượt khó trong học tập, gia đình cô Vũ được nhận bằng khen từ Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam nhờ có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng mô hình học tập, thực hiện Quyết định 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2016 - 2020.

"Không có cô chắc con BỎ HỌC RỒI "

Tốt nghiệp Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, sau thời gian dạy hợp đồng tại một số trường THPT, năm 2008 cô trúng tuyển viên chức tại Trường CĐ Kinh tế kỹ thuật Phú Lâm (nay là Trường CĐ Kinh tế kỹ thuật TP.HCM). Đến năm 2012, cô được thuyên chuyển về Trường THPT Bình Tân dạy môn vật lý cho tới nay.

Suốt những năm đi dạy, cô Vũ đạt nhiều thành tích trong ôn tập, bồi dưỡng HS giỏi, hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp THPT môn vật lý ẢNH: LÊ VƯƠNG

Hơn 20 năm đứng trên bục giảng, tương đương gần đó số năm cô giáo phụ trách công tác chủ nhiệm. Cô Vũ rưng rưng kể lại câu chuyện về cậu học trò mà cô chủ nhiệm cách đây hơn 10 năm. Năm ấy, vào lớp 12 được mấy tháng nhưng học sinh (HS) đó không tập trung học, tới lớp chỉ gục mặt xuống bàn, không tiếp xúc cùng ai. Cho tới một ngày, em không tới lớp nữa. Sau khi mẹ của em xin phép vắng học cho con với lý do "con bị bệnh", cô Vũ quyết định tới tận nhà tìm hiểu. Hóa ra, cậu HS muốn nghỉ học hẳn do mê game, bỏ bê bài vở, mất gốc kiến thức, nên càng học càng không hiểu. Lúc này, mẹ của em cầu cứu cô Vũ "vì tôi nói con không nghe nữa rồi".

Từ đó, cô Vũ thường xuyên động viên em trở lại trường với lời nhắn nhủ môn nào em không hiểu, cô sẽ hỗ trợ thêm. Sau khi học trò trở lại trường, cô tranh thủ giờ ra chơi giảng bài, ôn tập thêm cho em cả toán, vật lý, hóa học. Sau nhiều tháng nỗ lực, năm ấy cậu học trò không những đậu tốt nghiệp THPT, mà với mức điểm khá tốt, em đậu vào ngành công nghệ thông tin của một trường đại học. Trở thành sinh viên, em vẫn liên lạc với cô Vũ, nhờ cô hỗ trợ kiến thức môn vật lý đại cương. Đến nay, cậu HS định bỏ học năm nào đã tốt nghiệp, đi làm, và lập gia đình.

"Hôm rồi, tôi tới dự đám cưới của em. Mẹ em ôm tôi và khóc, nói cảm ơn cô giáo, đã hơn 10 năm mới được gặp lại cô. Nếu năm đó không có cô thì con bỏ học rồi, giờ con sẽ bị xã hội đào thải mất thôi... Giây phút ấy, tôi xúc động rơi nước mắt", cô Vũ kể.

Cô Vũ trong tiết dạy cùng các học trò Trường THPT Bình Tân, TP.HCM ẢNH: LÊ VƯƠNG





k hông ngừng học hỏi

Suốt những năm đi dạy, cô Vũ đạt nhiều thành tích trong ôn tập, bồi dưỡng HS giỏi, hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp THPT môn vật lý. HS của cô giành kết quả cao trong các kỳ thi HS giỏi cụm, Olympic 30.4, thi HS giỏi cấp thành phố. Từ năm học 2021 - 2022 tới 2023 - 2024, luôn có HS của cô giành giải thưởng trong kỳ thi giải toán trên máy tính cầm tay cấp thành phố.

Là tổ trưởng chuyên môn tổ vật lý - công nghệ, cô Vũ ứng dụng thành thạo trí tuệ nhân tạo (AI), sử dụng NotebookLM và nhiều ứng dụng khác trong biên soạn các phần trình chiếu, bản đồ tư duy, soạn bài giảng, sử dụng AI như một trợ lý để soạn đề kiểm tra, ra bài tập cho học trò… Với những thí nghiệm, định luật không có điều kiện trình bày trong môi trường lớp học, các trợ lý AI có thể làm rất tốt video, thể hiện các thí nghiệm ảo, các định luật, từ đó giúp HS dễ hình dung, nhanh hiểu bài và nhớ được lâu hơn.

Bản thân cô Vũ luôn tìm tòi, học hỏi những kiến thức mới. Cô vừa lấy chứng nhận loại xuất sắc hoàn thành chuyên đề "Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong viết sáng kiến kinh nghiệm cho giáo viên tiểu học - THCS - THPT" và "Ứng dụng trí tuệ nhân tạo thiết kế kế hoạch bài dạy và xây dựng học liệu số ở trường phổ thông" do Trường ĐH Sư phạm TP.HCM tổ chức.

"Dù công nghệ có phát triển đến đâu, tôi luôn tin vị trí, nhiệm vụ của người thầy là không thể thay thế được. AI là trợ lý, mình phải là người nạp các dữ liệu để AI biết nguồn thông tin có thể sử dụng. Bên cạnh đó, mình là người kiểm tra xem thành phẩm AI đưa ra có chính xác và phù hợp hay không. Đặc biệt, về vai trò đồng hành, lắng nghe, dẫn lối, định hướng nghề nghiệp hay truyền cảm hứng, cho các em điểm tựa vững chắc, không máy móc nào có thể thay thế được người thầy", cô Vũ chia sẻ.