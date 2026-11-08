Từ 1.1.2027, tăng gấp đôi mức vay vốn cho sinh viên khó khăn

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng vừa ký Quyết định số 50/2026/QĐ-TTg về tín dụng đối với học sinh, sinh viên, có hiệu lực từ ngày 1.1.2027.

Quyết định này quy định về chính sách tín dụng đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn để góp phần hỗ trợ trang trải chi phí cho việc học tập, sinh hoạt của học sinh, sinh viên (bao gồm tiền học phí, chi phí mua sắm sách vở, phương tiện học tập, chi phí ăn ở, đi lại và các khoản chi phí sinh hoạt, học tập khác) trong thời gian theo học các cơ sở giáo dục ĐH, cơ sở giáo dục khác có hoạt động giáo dục ĐH, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Ai được vay vốn?

Chính sách áp dụng đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn là công dân Việt Nam đang theo học tại các cơ sở đào tạo, nằm trong các trường hợp: mồ côi cha và mẹ hoặc cả cha và mẹ cùng không có khả năng lao động hoặc mất năng lực hành vi dân sự hoặc mất tích theo quy định của bộ luật Dân sự và pháp luật liên quan; mồ côi cha hoặc mẹ nhưng người còn lại không có khả năng lao động hoặc mất năng lực hành vi dân sự hoặc mất tích theo quy định của bộ luật Dân sự và pháp luật liên quan.

Từ 1.1.2027, học sinh, sinh viên khó khăn được vay vốn 8 triệu đồng/tháng ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Bên cạnh đó, học sinh, sinh viên là thành viên của hộ gia đình thuộc một trong các đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình theo chuẩn quy định của pháp luật.

Học sinh, sinh viên mà gia đình gặp khó khăn về tài chính do tai nạn, bệnh tật, thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh trong thời gian theo học có xác nhận hằng năm của UBND cấp xã nơi cư trú cũng nằm trong diện được vay vốn.

Đối với học sinh, sinh viên năm thứ nhất nếu vay vốn phải có giấy báo trúng tuyển hoặc xác nhận của cơ sở đào tạo theo quy định.

Đối với học sinh, sinh viên từ năm thứ 2 trở đi, hằng năm phải có xác nhận của cơ sở đào tạo về việc đang theo học để Ngân hàng Chính sách xã hội có căn cứ giải ngân vốn vay.

Mức vay tối đa 8 triệu đồng/tháng

Chính sách quy định mức vốn cho vay tối đa là 8 triệu đồng/tháng/học sinh, sinh viên. So với quy định trước đó (4 triệu đồng/tháng/học sinh, sinh viên tại Quyết định số 05 ngày 23.3.2022) thì mức vay này tăng lên gấp đôi.

Ngân hàng Chính sách xã hội xem xét, quyết định mức cho vay cụ thể đối với học sinh, sinh viên căn cứ vào nhu cầu vay vốn của khách hàng và mức thu học phí của cơ sở đào tạo nhưng không vượt quá mức cho vay tối đa theo quy định.

Ngân hàng Chính sách xã hội không giải ngân vốn vay trong thời gian học sinh, sinh viên được các cơ sở đào tạo cho phép nghỉ học tạm thời và được bảo lưu kết quả học tập (nếu có) hoặc bị buộc thôi học hoặc tự thôi học.

Lãi suất mà học sinh, sinh viên phải trả bằng với lãi suất cho vay đối với hộ nghèo theo từng thời kỳ do Thủ tướng Chính phủ quy định. Mức lãi suất này theo quy định hiện hành (Quyết định số 2553/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ áp dụng từ ngày 1.12.2025) là 6,24%/năm (0,52%/tháng).

Kể từ ngày người học kết thúc khóa học 12 tháng theo quy định, học sinh, sinh viên vay vốn phải trả nợ gốc và lãi tiền vay lần đầu tiên. Người học vay vốn có thể trả nợ trước hạn mà không chịu lãi phạt trả nợ trước hạn.