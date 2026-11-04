Học phí đại học: Trường ngoài công lập đang thu ở mức nào?

Công văn số 7526 của Bộ GD-ĐT về việc rà soát, chấn chỉnh việc thực hiện quy định về học phí trong các cơ sở giáo dục ĐH, đã yêu cầu các cơ sở giáo dục ĐH dân lập, tư thục thực hiện nghiêm quy định tại khoản 2 điều 7 Nghị định số 238/2025/NĐ-CP.

Cụ thể, các trường ĐH ngoài công lập được quyền chủ động xây dựng mức thu học phí và giá các dịch vụ khác trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo (trừ dịch vụ do Nhà nước định giá) bảo đảm bù đắp chi phí và có tích lũy theo quy định của luật Giá.

Bên cạnh đó, thực hiện công khai theo quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm giải trình với người học, xã hội về mức thu học phí, giá các dịch vụ do mình quyết định; thuyết minh các yếu tố cấu thành giá, lộ trình, tỷ lệ tăng học phí các năm tiếp theo nhưng không quá 15%.

Theo thông tin công khai về học phí trên trang web của các trường ĐH ngoài công lập, năm học 2026-2027, hầu hết các trường đều giữ mức học phí của năm 2025, một số trường tăng nhẹ từ 6-8%, nằm trong quy định của Nghị định 238.

Nhiều trường có học phí hàng trăm triệu đồng/năm cho 2 ngành 'hot'

Tính đến thời điểm này, Trường ĐH VinUni vẫn là cơ sở ngoài công lập có học phí cao nhất tại Việt Nam. Sau khi trừ khoản hỗ trợ 35% của Tập đoàn VinGroup (áp dụng cho tất cả sinh viên trúng tuyển), ngành thấp nhất là điều dưỡng có học phí 227,3 triệu đồng/năm, ngành y khoa và các ngành còn lại 530,3 triệu đồng/năm.

Một số ngành tại một số trường ĐH ngoài công lập có mức học phí chỉ dưới 20 triệu đồng/tháng. trong khi đó, ngành y khoa, răng hàm mặt cao nhất, nhiều trường trên 100 triệu đồng/tháng ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Trong tất cả các trường có đào tạo khối ngành sức khỏe thì răng hàm mặt và y khoa vẫn có mức học phí cao nhất. Chẳng hạn ngành y khoa Trường ĐH Công nghệ TP.HCM có mức thu 160 triệu đồng/năm. Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng là 180 triệu đồng/năm cho ngành y khoa và răng hàm mặt. Ngành y khoa Trường ĐH Tân Tạo 150 triệu đồng/năm, ĐH Duy Tân khoảng 108,5 triệu đồng/năm; răng hàm mặt của Trường ĐH Gia Định 170 triệu đồng/năm...

Một số trường có mức thu ngành y khoa, răng hàm mặt xấp xỉ đến 100 triệu đồng/năm có Trường ĐH Đại Nam (99 triệu đồng), Trường ĐH Kinh doanh và công nghệ Hà Nội (99,84), Trường ĐH Phan Châu Trinh (93,5), Trường ĐH Nam Cần Thơ (100).

2 ngành hot này có mức thu dưới 100 triệu đồng tại Trường ĐH Cửu Long (y khoa 68, răng hàm mặt 78), Trường ĐH Y dược Buôn Ma Thuột (y khoa 65 triệu đồng), Trường ĐH Võ Trường Toản (y khoa, răng hàm mặt 64,6)…

Có ngành/trường học phí chỉ dưới 20 triệu đồng/năm

Ở các nhóm ngành còn lại, tại Trường ĐH Công nghệ TP.HCM, khối ngành công nghệ kỹ thuật có mức học phí thấp nhất, 61,75 triệu đồng/năm. Các ngành kinh tế – quản trị, công nghệ – kỹ thuật, khoa học xã hội và ngôn ngữ – văn hóa quốc tế của Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng cùng có mức học phí trung bình mỗi năm khoảng 55 triệu đồng.

Nhóm ngành luật có học phí thấp nhất Trường ĐH Cửu Long, chỉ 16,1 triệu đồng/năm. Khối ngành kinh tế Trường ĐH Võ Trường Toàn sinh viên chỉ phải đóng 10,5 triệu đồng/năm, thấp nhất trong các nhóm ngành. Trường ĐH Kinh doanh và công nghệ Hà Nội có ngành chỉ 14,6 triệu đồng/năm, Trường ĐH Đông Đô cũng có ngành chỉ 17,49 triệu đồng/năm. Đây là các trường ĐH hiếm hoi có mức học phí dưới 20 triệu đồng/năm cho một số ngành, dù là trường ngoài công lập.

Tại Trường ĐH Văn Lang, chương trình tiêu chuẩn từ 65-72 triệu đồng/năm (trừ y khoa và răng hàm mặt). Chương trình Global Partnership học hoàn toàn bằng tiếng Anh cấp bằng quốc tế là 130 triệu đồng/năm, chương trình Global Standard từ 72-101 triệu đồng/năm, chương trình tinh hoa 110 triệu đồng/năm.

Chương trình tiêu chuẩn của Trường ĐH Hoa Sen từ 45-60 triệu đồng/năm, chất lượng cao là 60-75 triệu đồng/năm, chương trình quốc tế 75-85 triệu đồng/năm.

Trong khi đó, Trường ĐH FPT cơ sở TP.HCM lại có 2 mức học phí dành cho 2 đối tượng sinh viên. Cụ thể, sinh viên đến từ khu vực 1 chỉ đóng học phí từ 30,96-44,24 triệu đồng/năm trong khi sinh viên các khu vực khác là 44,24-63,2 triệu đồng/năm, tùy ngành.

Dưới đây là học phí năm học 2026-2027 của một số trường có công khai trên trang web: