Cô giáo Gen Z dạy múa miễn phí, truyền năng lượng cho trẻ em

Động tác thuần thục như lớp múa chuyên nghiệp, nhưng đây là lớp múa miễn phí của cô giáo GenZ Lê Trúc Lan Vy (Trường mầm non Bông Sen, Q. Tân Phú, TP.HCM) trong dịp hè. 25 tuổi, Lan Vy bắt đầu với nghề cô giáo mầm non từ 4 năm nay. Luôn năng động, sáng tạo, thích xê dịch, trong dịp trường mầm non nghỉ hè, cô giáo trẻ này tham gia các hoạt động hè tại P.Tân Quý và đảm trách lớp dạy nhảy miễn phí cho trẻ em trong phường.

Dáng người nhỏ nhắn, cô giáo Lan Vy luôn mang lại nguồn năng lượng dồi dào cho học sinh qua những buổi dạy. Trang Châu

Lê Trúc Lan Vy vốn có sở trường về múa, hát, nhảy, đồng thời là một người tự tin, năng động. Tuy nhiên, cô chưa từng nghĩ mình sẽ trở thành giáo viên mầm non. Theo lời khuyên của mẹ, cô học ngành sư phạm mầm non, nhưng ngay cả khi ngồi trên giảng đường, cô vẫn chưa thể mường tượng ra rằng nghề nuôi dạy trẻ có thể cực đến thế. Ngày đầu tiên tới trường mầm non để thực tập, cô đã sốc nặng, sốc đến bần thần người và chỉ muốn òa khóc. Nhưng những niềm vui nhỏ bé đến từ các bé dần khiến cô yêu nghề hơn bao giờ hết. Vốn là người thích xê dịch nhưng Lan Vy cho biết những khi được dạy nhảy, được nói cười với các bé, được thể hiện niềm đam mê, sáng tạo của bản thân, cô cảm thấy rất vui.