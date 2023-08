Lớp học bơi đặc biệt giữa trung tâm Cần Thơ: Con khoái, hết sợ nước rồi!

Bất kể nắng, mưa, hơn một tháng qua, vào 14 giờ các ngày thứ 3, 5 và 7, hàng tuần, lớp học miễn phí do Đoàn thanh niên và Công an P. Cái Khế, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ vận động tổ chức lại diễn ra sôi nổi tại hồ bơi Công an, nằm cạnh sân vận động Cần Thơ.

Sau gần 4 tuần diễn ra, có lẽ đây chính là những học viên xuất sắc nhất của lớp dạy bơi đặc biệt này. Mặc dù những mét nước đầu tiên còn đầy khó khăn, động tác còn chưa thuần thục nhưng sự tự tin dường như đã có thừa, ngay cả với những học viên nhỏ tuổi nhất.

Sau khi kết thúc 12 buổi học, các học viên lớp bơi sẽ được kiểm tra các kỹ năng. Trang Châu

Ở lớp bơi miễn phí này, các em sẽ được các huấn luyện viên truyền đạt những kiến thức cơ bản và thực hành nhiều nội dung như bơi sấp, bơi ngửa, bơi ếch. Đặc biệt, là những kiến thức cơ bản về phòng, chống đuối nước, như: lên bờ an toàn, bài tập đứng nước, nổi nước, thở nước, phản ứng trong những trường hợp khẩn cấp. Đến nay, qua 12 buổi học bơi với sự hướng dẫn của các huấn luyện viên chuyên nghiệp, hầu hết học viên đều đã biết bơi.

Đây là lần đầu tiên một lớp xóa mù bơi miễn phí được tổ chức thí điểm trên địa bàn phường Cái Khế nhưng lớp học đã thu hút gần 40 em đăng ký tham gia, trong đó phần lớn là học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Mặc dù khoản học phí học bơi hơn 1 triệu đồng/khóa học bơi không quá lớn nhưng với nhiều gia đình lao động nghèo số tiền này cũng không hề nhỏ. Cho nên lớp bơi miễn phí cũng phần nào chia sẻ bớt gánh nặng với các bậc phụ huynh.