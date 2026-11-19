Trong 34 tấm gương trên cả nước được tuyên dương trong chương trình "Chia sẻ cùng thầy cô" năm 2026, cô Lý Vũ Phương Khanh là đại diện duy nhất của Cần Thơ. Cô là người dân tộc Khmer, có 23 năm công tác tại Trường THCS Tân Thạnh, thuộc xã Tân Thạnh, TP.Cần Thơ.

Nặng lòng với học sinh Khmer

Cô Khanh cho biết cả ba mẹ cô đều từng là giáo viên, nhưng khi anh trai bị bệnh nặng, hai người đành gác lại niềm vui dạy học. Mang theo ước mơ dở dang của đấng sinh thành cộng với đam mê từ nhỏ, cô chọn con đường gieo chữ để nối tiếp truyền thống gia đình.

Bước chân vào nghề, mong mỏi lớn nhất của cô Khanh là truyền động lực cho các em học hành tới nơi tới chốn. Tuy nhiên, Trường THCS Tân Thạnh có đông đảo học sinh (HS) là đồng bào dân tộc Khmer nên việc biến ước mơ giản dị ấy thành hiện thực là thử thách không nhỏ. "Hoàn cảnh gia đình khó khăn, nhiều em bỏ học giữa chừng để theo cha mẹ lên thành phố mưu sinh. Các em còn nhỏ chưa đi lao động nhưng có thể ở nhà trọ để lo cơm nước, trông em cho người thân yên tâm đi làm", cô Khanh kể.

Những tiết học của cô giáo Khmer Lý Vũ Phương Khanh tại Trường THCS Tân Thạnh (Cần Thơ) luôn sinh động, thu hút ẢNH: THANH DUY

Theo cô, nhiều HS phải xa quê trong khi vẫn còn rất mê học. Khi các em chia tay trường lớp, thầy cô, bạn bè không cầm được nước mắt. "Với các giáo viên, những hình ảnh đó xót xa và ám ảnh vô cùng", cô Khanh xúc động nói và chia sẻ chính hoàn cảnh ấy đã thôi thúc cô nỗ lực trở thành người bạn đồng hành lớn của học trò suốt 23 năm qua.

Lợi thế biết nói tiếng Khmer là "chìa khóa vàng" giúp cô Khanh mạnh dạn đến từng nhà thuyết phục phụ huynh. Cô phân tích cho bà con hiểu rằng lao động chân tay chỉ giải quyết cái nghèo trước mắt, chỉ có con đường học vấn mới giúp các em thoát nghèo bền vững. Sự gần gũi, thấu hiểu phong tục tập quán giúp cô tạo thiện cảm từ phụ huynh, khiến họ thay đổi ý định cho con em bỏ học sớm.

Nghe đơn giản vậy, nhưng thực tế có nhiều trường hợp đòi hỏi sự kiên trì, bền bỉ và tình yêu thương học trò vô bờ của cô Khanh. Chẳng hạn trước đây, em Thạch Thị Trinh mới học lớp 6 vài tháng đã cùng người thân đi Bình Dương (cũ) kiếm sống. Với suy nghĩ "còn cơ hội thì cứ thử sức vì học trò", cô Khanh kiên trì trao đổi với phụ huynh qua điện thoại để Trinh về quê và tiếp tục đến trường. Có động lực, Trinh đã học hết lớp 9 và tấm bằng tốt nghiệp THCS giúp em dễ tìm việc hơn sau này.

Những khi động viên HS trở lại trường thành công, cô Khanh hiểu rõ mình còn một trách nhiệm nặng nề khác là đồng hành, chăm lo cùng ông bà của các em. Cô kết nối với học trò qua mạng xã hội, sẵn sàng chia sẻ bằng những tin nhắn ân cần và cử chỉ ấm áp mỗi khi các em vui buồn, ốm đau. Cô tâm sự: "Ngoài cha mẹ đi làm ăn xa, nhiều em còn có cha mẹ ly hôn, thiếu thốn tình thương của người thân. Khi các em sốt hay nhức đầu, tôi gửi tin nhắn nhắc ăn cháo, uống thuốc, ngủ sớm khiến các em rất vui. Những cử chỉ đó mình cảm thấy là trẻ con, nhưng các em lại rất thích".

Năm học 2026 - 2027, Trường THCS Tân Thạnh (điểm chính) có 615 HS, trong đó hơn 70% em là đồng bào Khmer. Riêng lớp 9 cô Khanh chủ nhiệm có hơn 50% là HS đang ở nhà cùng ông bà vì cha mẹ đi làm ăn xa. "Sự quan tâm, chia sẻ và yêu thương của giáo viên sẽ khiến HS thích đến trường hơn. Suy nghĩ đó thôi thúc tôi luôn giữ năng lượng tích cực, vui vẻ để làm chỗ dựa cho học trò hằng ngày", cô Khanh bộc bạch.

Nỗ lực đổi mới

Không chỉ dốc lòng chăm lo cho học trò, cô Khanh còn luôn nỗ lực đổi mới phương pháp giảng dạy. Đảm nhận môn khoa học tự nhiên (phân môn hóa học), cô cố gắng biến mỗi giờ học thành một trải nghiệm thú vị, thay vì chỉ dạy lý thuyết. Các nội dung bài học mới được cô Khanh chú ý liên hệ vào thực tiễn để HS dễ hiểu. Việc tạo cơ hội cho HS tự tay làm những thí nghiệm đơn giản về xà phòng, siro, giấm ăn…dần khiến các em có đam mê tìm hiểu những kiến thức mới dù phức tạp và khó hiểu hơn.

Đặc biệt, để tiết học thêm sinh động và thu hút HS, cô Khanh rất đầu tư cho bài giảng và làm minh họa. Cô không chỉ tận dụng tối đa dụng cụ, hóa chất sẵn có tại trường mà còn đưa các vật liệu quen thuộc từ nhà bếp trong nhà mình vào bài giảng. "Tùy vào nội dung, tôi có thể mang đến muối, đường, bột mì, xăng, dầu ăn... để làm ví dụ cụ thể. Các em cảm thấy kiến thức bài học rất gần gũi với đời sống hằng ngày, từ đó thích thú tìm hiểu những lý thuyết vốn được đánh giá là khô khan, trừu tượng", cô Khanh chia sẻ.

Bên cạnh đó, với vai trò giáo viên chủ nhiệm, cô Khanh chú trọng lồng ghép nội dung giáo dục kỹ năng sống vào các hoạt động trải nghiệm. "Đối với HS ở vùng ven, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nhìn chung các em còn nhút nhát, tự ti. Các em cần được rèn luyện thêm kỹ năng sống để tự tin, mạnh dạn hơn và để có thể ứng phó những điều bất ngờ có thể gặp phải ngoài nhà trường", cô giáo Khmer trăn trở.