Cô giáo có hơn 10.000 người theo dõi trên Facebook

Hơn 10.000 người theo dõi trên Facebook là con số không nhỏ đối với một giáo viên sử dụng mạng xã hội chủ yếu để chia sẻ công việc chuyên môn. Nhưng với cô giáo Nguyễn Hồ Huyền Linh, điều khiến trang cá nhân Facebook thu hút sự quan tâm không nằm ở những câu chuyện đời thường hay hình ảnh cá nhân, mà là những sản phẩm phục vụ trực tiếp cho hoạt động dạy học, đặc biệt là câu chuyện ứng dụng AI vào giảng dạy.

Lướt qua trang Facebook của cô Linh, dễ dàng bắt gặp những bài trình chiếu bắt mắt, hình ảnh minh họa sinh động, hệ thống câu hỏi tương tác hay những sản phẩm được thiết kế phục vụ các tiết thao giảng, chuyên đề. Đáng chú ý, phía sau mỗi sản phẩm thường có những chia sẻ cụ thể về cách thực hiện, công cụ sử dụng và những câu lệnh để giáo viên có thể tự làm theo.

Cô giáo Nguyễn Hồ Huyền Linh ẢNH: NVCC

Chính cách chia sẻ gần gũi, có thể áp dụng ngay vào công việc đã giúp trang cá nhân của nữ giáo viên thu hút ngày càng nhiều người theo dõi. Không ít bài đăng nhận được sự quan tâm, bình luận và câu hỏi từ những giáo viên ở nhiều địa phương.

"Có nhiều tin nhắn từ giáo viên trong và ngoài tỉnh gửi đến nhờ hướng dẫn cách thiết kế slide, chuẩn bị nội dung thao giảng, xây dựng chuyên đề hay thực hiện sáng kiến kinh nghiệm. Có đồng nghiệp đã biết sử dụng công nghệ nhưng muốn tìm hiểu thêm cách làm mới, cũng có những thầy cô gần như bắt đầu từ con số 0 khi tiếp xúc với AI", cô Linh chia sẻ.

Không dừng lại ở việc trả lời chung chung, cô Linh thường hướng dẫn từng bước, từ lựa chọn công cụ, viết câu lệnh đến kiểm tra và chỉnh sửa sản phẩm. Với những đồng nghiệp chưa quen công nghệ, cô kiên nhẫn giải thích để họ có thể tự thực hiện thay vì chỉ nhận một sản phẩm có sẵn.

"Tôi nghĩ điều quan trọng không phải là mình làm được bao nhiêu sản phẩm để đăng lên Facebook, mà là sau khi xem, đồng nghiệp có thể tự làm được hay không. Mỗi người có một điều kiện và khả năng tiếp cận công nghệ khác nhau nên mình phải hướng dẫn sao cho dễ hiểu, dễ thực hiện nhất", cô Linh nói.

Theo cô, mạng xã hội cũng là nơi cô nhận được nhiều ý tưởng mới. Những câu hỏi, góp ý và cách làm khác nhau từ cộng đồng giáo viên giúp cô tiếp tục tìm tòi, thử nghiệm các công cụ và phương pháp dạy học. Có những sản phẩm ban đầu được cô chia sẻ để đồng nghiệp tham khảo, sau đó lại được góp ý, bổ sung và hoàn thiện hơn từ chính những người theo dõi.

Cô Linh có 10.000 người theo dõi trên Facebook, nổi tiếng nhờ chia sẻ cách dạy học bằng AI ẢNH: NVCC

Không để AI thay thế người thầy

Cô Linh chia sẻ sự quan tâm của bản thân dành cho AI bắt nguồn từ nhu cầu thực tế trong công việc. Là giáo viên tiếng Anh, cô thường xuyên tìm kiếm những phương pháp giúp bài học trở nên trực quan, sinh động và tạo thêm hứng thú cho học sinh.

Thay vì chỉ xem AI như một xu hướng công nghệ, cô chủ động thử nghiệm các công cụ để hỗ trợ thiết kế bài trình chiếu, tìm kiếm ý tưởng, xây dựng hệ thống câu hỏi và tạo hình ảnh minh họa. Những công đoạn có thể được rút ngắn nhờ công nghệ giúp cô có thêm thời gian đầu tư vào phương pháp tổ chức tiết học, quan sát và tương tác với học sinh.

Tuy nhiên, nữ giáo viên cho rằng không phải nội dung nào AI tạo ra cũng có thể sử dụng ngay trong lớp học. Giáo viên cần kiểm tra tính chính xác của kiến thức, điều chỉnh ngôn ngữ, hình ảnh và mức độ phù hợp với chương trình cũng như tâm lý lứa tuổi học sinh.

"Công nghệ có thể hỗ trợ tạo ra học liệu, nhưng sự thấu hiểu học sinh, tình yêu thương, khả năng giáo dục nhân cách và trách nhiệm của người thầy vẫn là những điều không thể giao phó cho máy móc", cô Linh chia sẻ.

Bên cạnh việc chia sẻ kinh nghiệm trên mạng xã hội, cô Linh còn phối hợp với tổ bộ môn tổ chức các câu lạc bộ học thuật, tạo không gian để học sinh trải nghiệm và phát triển năng lực. Các hoạt động giúp học sinh rèn luyện ngoại ngữ, tiếp cận công nghệ, thể hiện khả năng nghệ thuật, đồng thời nâng cao sự tự tin và tinh thần làm việc nhóm.

Cô cũng tích cực hướng dẫn học sinh tham gia các sân chơi trí tuệ, trong đó có Olympic tiếng Anh trên internet (IOE). Nhiều học sinh do cô hướng dẫn đạt thành tích ở các cấp xã, tỉnh và quốc gia. Mới đây, cô được UBND xã Vạn Tường tặng giấy khen vì có thành tích trong công tác bồi dưỡng học sinh đạt thành tích cao tại hội thi Olympic tiếng Anh dành cho học sinh THCS và THPT cấp tỉnh.

Bà Trương Thị Hằng, Hiệu trưởng Trường tiểu học Vạn Tường, cho biết cô Linh là giáo viên trẻ có phẩm chất đạo đức tốt, tinh thần trách nhiệm cao, chủ động học hỏi và có thế mạnh về công nghệ, đặc biệt là ứng dụng AI vào giảng dạy.

Theo bà Hằng, dù chuyên môn là tiếng Anh, nhưng cô Linh luôn tích cực tìm tòi những cách làm mới, góp phần làm sinh động bài học và tạo hứng thú cho học sinh. Cô cũng thường xuyên hỗ trợ đồng nghiệp, chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng AI và tham gia các hoạt động chuyên môn của nhà trường.

"Cô Linh sẵn sàng chia sẻ những gì mình biết với đồng nghiệp. Đây là điều tôi đánh giá cao ở cô, bởi không chỉ ứng dụng công nghệ trong công việc của bản thân, cô còn góp phần giúp nhiều giáo viên khác tiếp cận và sử dụng công nghệ hiệu quả hơn", bà Hằng cho hay.

Với cô Linh, hơn 10.000 người theo dõi trên Facebook vừa là niềm vui, vừa là động lực để tiếp tục chia sẻ. Cô mong muốn xây dựng một không gian mà ở đó giáo viên có thể tìm thấy những ý tưởng mới, học hỏi lẫn nhau và mạnh dạn đổi mới phương pháp giảng dạy.

"Tôi luôn mong muốn trở thành một giáo viên có chuyên môn vững vàng, thích ứng tốt với những thay đổi của giáo dục và tiếp tục lan tỏa tinh thần học tập suốt đời. Tôi muốn không chỉ sử dụng công nghệ tốt hơn mà còn có thể chia sẻ kinh nghiệm thực tế để đồng nghiệp cùng ứng dụng hiệu quả", cô Linh nói.