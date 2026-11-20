Trong một lần đến Trường tiểu học Mạc Đĩnh Chi, phân hiệu Lê Văn Tám, ở phường Bình Long, TP.Đồng Nai, để tặng sách, tôi được giáo viên và phụ huynh kể về một cô giáo "vừa đẹp người, vừa đẹp nết". Đó là cô Phạm Thị Nghĩa, người đã 40 lần hiến máu nhân đạo.

Ban đầu, cô khá e ngại khi được đề nghị chia sẻ câu chuyện. Nhưng rồi, qua những lần trò chuyện, cô giáo xinh đẹp này đã mở lòng kể về hành trình lặng lẽ trao đi những giọt máu và gieo những hạt mầm yêu thương cho học trò.

40 lần trao đi, một hành trình yêu thương

Năm 2010, cô Nghĩa lần đầu đến điểm tiếp nhận máu tại địa phương. Trước đó, cô từng nghĩ muốn hiến máu phải đến những bệnh viện lớn. Chỉ khi biết Trung tâm Truyền máu Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) tổ chức tiếp nhận máu định kỳ ngay tại địa phương, cô mới có cơ hội thực hiện mong muốn.

Cô Phạm Thị Nghĩa ngồi cùng học sinh trong buổi lễ chào cờ ẢNH: QUANG VIÊN

Lần đầu hiến máu, cô không tránh khỏi hồi hộp. Nhưng khi nhìn dòng máu từ từ chảy qua ống dẫn, đầy dần túi máu, cảm giác lo lắng nhường chỗ cho niềm xúc động.

Cô hiểu rằng những giọt máu ấy có thể đang được chờ đợi ở một bệnh viện nào đó, nơi một người xa lạ cần thêm cơ hội sống. "Tôi cảm thấy như sự sống của mình có một sợi dây kết nối với một người bệnh ngoài kia", cô Nghĩa tâm sự.

Từ đó, hiến máu nhân đạo trở thành một phần trong cuộc sống của nữ giáo viên. Cứ đủ thời gian giữa các lần hiến và sức khỏe bảo đảm, cô lại đăng ký tham gia. Cô chỉ nghĩ đơn giản rằng còn đủ điều kiện thì còn có thể trao đi.

Có lần, cô cùng người dân và đoàn viên thanh niên đến đăng ký hiến máu nhưng đành lỡ hẹn vì lượng túi đựng máu mang theo đã sử dụng hết. Thoáng hụt hẫng, nhìn dòng người đông đảo vẫn mong muốn sẻ chia, cô nhận ra điều đáng quý không chỉ nằm ở những giọt máu mình trao đi, mà còn ở tinh thần nhân ái đang lan tỏa trong cộng đồng.

Cô Nguyễn Thị Nghĩa trong một lần hiến máu ẢNH: NVCC

Hành trình hiến máu ấy cũng có những quãng ngắt. Đại dịch Covid-19 khiến hoạt động tiếp nhận máu định kỳ tạm dừng gần hai năm. Có những đợt cô phải lỡ hẹn vì các chỉ số máu không đạt yêu cầu.

Công việc trường lớp, những đêm thức khuya soạn giáo án đôi khi ảnh hưởng đến sức khỏe. Từ đó, cô càng chú ý ăn uống khoa học, tập thể dục và chăm sóc bản thân để có thể tiếp tục hiến máu an toàn.

Công việc trường lớp đôi khi ảnh hưởng đến sức khỏe nên để được tiếp tục hiến máu cô Nghĩa rất năng tập thể thao, chăm sóc sức khỏe ẢNH: QUANG VIÊN

Những ngày đầu, các con còn nhỏ, chưa hiểu vì sao mẹ thường đến những điểm hiến máu nhân đạo. Khi được mẹ giải thích, các con dần thấu hiểu và trở thành những người ủng hộ nhiệt thành. Sự cổ vũ của gia đình tiếp thêm động lực để cô tiếp tục hành trình.

Bằng khen của Trung ương Hội Chữ thập đỏ và tỉnh Bình Phước (cũ) và nhiều giấy khen, chứng nhận khác là sự ghi nhận đáng trân trọng cho việc hiến máu của nữ giáo viên 44 tuổi này. Nhưng với cô, hạnh phúc lớn nhất không nằm ở những phần thưởng mà ở việc được sống đúng với tinh thần "Thương người như thể thương thân". Bởi phía sau mỗi túi máu có thể là một bệnh nhân đang chờ phẫu thuật, một người cần truyền máu hoặc một gia đình mong người thân vượt qua cơn nguy kịch.

Bằng khen Trung ương Hội Chữ thập đỏ tặng cô Phạm Thị Nghĩa ẢNH: NVCC

Bài học nhân ái từ chính việc làm của cô giáo

Ở trường, cô Nghĩa thường lồng ghép câu chuyện hiến máu nhân đạo vào những bài học về tình yêu thương, sự sẻ chia và truyền thống tương thân tương ái. Cô không kể chuyện mình để học trò ngưỡng mộ hay xem đó là thành tích. Điều cô mong muốn là các em hiểu rằng lòng nhân ái có thể bắt đầu từ những việc giản dị. Đó là động viên bạn bè, giúp đỡ người khó khăn và sẵn lòng tham gia hoạt động thiện nguyện khi đủ điều kiện.

Cô Phạm Thị Nghĩa không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn muốn học trò hiểu rằng lòng nhân ái phải bắt đầu từ những hành động cụ thể ẢNH: NVCC

Với cô, bài học sẽ có sức thuyết phục hơn khi được minh chứng bằng chính cách sống của người đứng trên bục giảng. Hành trình hiến máu nhân đạo không chỉ giúp người bệnh có thêm cơ hội sống mà còn là cách cô giáo dục học trò về trách nhiệm với cộng đồng.

Sau 40 lần hiến máu, cô chưa từng biết cụ thể những người nhận máu của mình là ai, cuộc sống của họ sau đó ra sao. Nhưng cô không bận lòng về điều ấy. Chỉ cần những giọt máu mình trao góp phần giúp một người vượt qua thời khắc ngặt nghèo, có cơ hội trở về với gia đình, tiếp tục yêu thương và sống một cuộc đời bình thường, cô đã cảm thấy hạnh phúc.

Cô giáo 40 lần hiến máu vẫn tràn đầy năng lượng và tình thương khi đến ngôi trường mình giảng dạy mỗi ngày ẢNH: QUANG VIÊN

Chia tay cô giáo Nghĩa, tôi nghĩ đến những học trò đang lớn lên dưới mái trường nơi cô giảng dạy. Các em không chỉ học về lòng nhân ái qua trang sách mà còn nhìn thấy bài học ấy trong chính cuộc sống của người cô đứng lớp. Và có lẽ, đó cũng là món quà ý nghĩa nhất mà một người giáo viên có thể trao truyền cho học trò.