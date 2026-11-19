Hành trình biến phụ phẩm nông nghiệp thành sản phẩm thủ công độc đáo

Là giáo viên mầm non, chị Trương Quế Lan (P.Kỳ Lừa, Lạng Sơn) có niềm yêu thích với nghệ thuật. Đầu năm 2023, nhân dịp con gái tham gia cuộc thi sáng tạo nghệ thuật của tỉnh, chị đưa con xuống Hà Nội theo học một nghệ nhân làm hoa từ vỏ bắp ngô.

Từ những phụ phẩm nông nghiệp như vỏ bắp ngô, vỏ quả vừng, xơ mướp, chị Lan tận dụng làm ra các sản phẩm nghệ thuật độc đáo ẢNH: LONG QUYỀN

Nhận thấy việc tận dụng phế phẩm nông nghiệp để chế tác đồ thủ công là hướng đi độc đáo, chị nhờ nghệ nhân hướng dẫn kỹ thuật cơ bản rồi tự tìm tòi quy trình bí quyết xử lý theo hướng thân thiện với môi trường.

Để vỏ bắp ngô trở thành nguyên liệu chế tác, người làm phải thực hiện khâu xử lý đầu tiên là tẩy trắng, làm mịn bề mặt nhưng vẫn giữ được độ dẻo dai, không quá giòn hay quá mềm. Công đoạn này cũng quyết định độ bền, giúp tác phẩm không bị ẩm mốc theo thời gian.

Con gái chị Lan được mẹ hướng dẫn nhuộm màu các phụ phẩm nông nghiệp bằng nguyên liệu tự nhiên ẢNH: NHÂN VẬT CUNG CẤP

"Suốt một năm tôi thử nghiệm phơi cả ngoài nắng đến trong râm mát, sấy nóng, sấy lạnh đủ kiểu, chỉ sai một chút là nguyên liệu hỏng. Có những lần đang phơi nắng thì trời mưa, tôi vội cất vỏ ngô trước thay vì quần áo bởi đang phơi mà bị ướt là bao công sức trước đó đều bỏ hết", chị Lan tâm sự.