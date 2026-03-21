Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự
Giá dầu biến động, xe điện tăng tốc:

Cơ hội cho Việt Nam tái cấu trúc giao thông ô tô và xe buýt

PGS-TS Phạm Xuân Mai
21/03/2026 10:30 GMT+7

Trước biến động năng lượng toàn cầu, xe điện tại Việt Nam có thể bước từ thị trường thử nghiệm sang thị trường chiến lược quốc gia, các thành phố lớn như Hà Nội và TP.HCM sẽ tiên phong.

Trong Chỉ thị 09 ngày 19.3, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu thúc đẩy chuyển đổi sang xe điện, phát triển hạ tầng sạc và khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học nhằm giảm phụ thuộc vào xăng dầu nhập khẩu.

Cơ hội cho Việt Nam tái cấu trúc giao thông ô tô và xe buýt- Ảnh 1.

PGS-TS Phạm Xuân Mai, nguyên Trưởng khoa Kỹ thuật giao thông, Trường đại học Bách khoa TP.HCM (Đại học Quốc gia TP.HCM) - tác giả bài viết

ẢNH: USTH

Áp lực dầu mỏ với đợt sốc toàn cầu kéo theo làn sóng xe điện

Những ngày gần đây, biến động dầu mỏ toàn cầu tác động rất nhanh đến Việt Nam. Giá xăng đã tăng khoảng 30%, dầu diesel tăng khoảng 40%, trong khi 80% dầu nhập khẩu trước đây của Việt Nam phụ thuộc lớn vào khu vực Trung Đông.

Bối cảnh đó đặt ra câu hỏi lớn cho ngành giao thông Việt Nam: nếu nguồn cung dầu tiếp tục bất ổn vì chiến sự Trung Đông, ô tô điện và xe buýt điện có thể trở thành lựa chọn chiến lược ở mức nào?

Cơ quan Năng lượng Quốc tế dự báo giá dầu Brent có thể tiếp tục tăng trong ít nhất 2 tháng tới trước khi hạ nhiệt nếu xung đột không leo thang thêm. Chi phí vận hành xe xăng dầu tăng mạnh, xu hướng toàn cầu sẽ phát triển xe điện nhanh, thay thế dần xe xăng dầu ở phân khúc đô thị, vận tải công cộng và logistics tầm trung.

Cơ hội cho Việt Nam tái cấu trúc giao thông ô tô và xe buýt- Ảnh 2.

Xe buýt điện Kim Long Motor hoạt động ở đặc khu Côn Đảo, góp phần phát triển giao thông xanh trên đặc khu duy nhất TP.HCM

ẢNH: K.L

Giữa những biến động này, Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Chỉ thị 09 về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm năng lượng, thúc đẩy chuyển dịch năng lượng và phát triển giao thông điện.

Ở Việt Nam, so với xe xăng dầu, ô tô điện tiết kiệm khoảng 60 - 70% chi phí; xe buýt điện tùy theo giờ thấp và cao điểm tiết kiệm từ 45% - 86%. Các chuyên gia năng lượng nhận định mỗi 1 triệu ô tô điện thay thế xe xăng có thể giảm hơn 1 tỉ lít nhiên liệu mỗi năm. Con số tiết kiệm nhiên liệu này, nếu tính thành tiền, sẽ là khổng lồ.

Tạo nền tảng xe điện nội địa Việt Nam

Kim Long Motor (nhà máy sản xuất đặt tại Huế) hiện là nhà sản xuất xe buýt điện lớn nhất trong nước, đã có trên 960 xe buýt điện chiếm khoảng 42% tổng số xe buýt vận hành trên 62 tuyến, chiếm 41% tuyến buýt nội thành ở TP.HCM.

Kim Long Motor đầu tư nhà máy pin lớn tại miền Trung, đây là bước rất quan trọng vì pin là phần giá trị lớn nhất của xe điện. Doanh nghiệp này cũng đang sản xuất xe buýt điện ghế và giường nằm cỡ lớn cho các tuyến liên tỉnh chặng trung bình, đánh dấu tương lai mở ra xe buýt điện liên tỉnh cũng như các chủng loại xe tải điện cho logistics.

Cơ hội cho Việt Nam tái cấu trúc giao thông ô tô và xe buýt- Ảnh 3.

Kim Long Motor đầu tư nhà máy pin lớn tại miền Trung, đây là bước rất quan trọng vì pin là phần giá trị lớn nhất của xe điện

ẢNH: K.L

Nghiên cứu dự báo Việt Nam có thể đạt 1 triệu xe điện vào năm 2028 và tăng lên 3,5 triệu xe điện vào năm 2040. Tốc độ tăng năm 2026 được thúc đẩy bởi các yếu tố như giá dầu tăng, miễn lệ phí trước bạ, mở rộng mạng trạm sạc, niềm tin người tiêu dùng tăng lên.

Môi trường, an toàn và chính sách nhà nước

Về tác động môi trường, xe điện giảm ngay bụi PM2.5, Nox, CO₂. Tuy nhiên, việc xử lý pin thải ra sau sử dụng là thách thức lớn, các loại kim loại hiếm nhưng độc hại cần thu hồi. Xu hướng mới là dùng pin cũ cho lưu trữ điện, tái chế cell, thu hồi vật liệu quý. Nếu không xây dựng chuỗi tái chế từ bây giờ, thì 5 - 7 năm sau, Việt Nam sẽ đối mặt áp lực pin thải lớn.

An toàn xe điện được quan tâm nhiều nhất, các rủi ro về quá nhiệt pin, chập điện áp cao sau va chạm, ngập nước nếu làm kín kém. Hệ thống an toàn hiện đại bắt buộc có hệ thống thông minh giám sát pin (BMS), tự ngắt khi quá nhiệt, chống rò điện, kiểm soát cân bằng pin.

Về chính sách phát triển xe điện, hiện Việt Nam đã miễn lệ phí trước bạ ô tô điện đến năm 2027, định hướng điện hóa giao thông công cộng, ưu tiên phát triển hạ tầng sạc. Bước tiếp theo cần có các chính sách ưu đãi trực tiếp cho người dùng, giá điện riêng cho trạm sạc công cộng; tiêu chuẩn quốc gia về pin thải; chuẩn cứu hộ xe điện; tiêu chuẩn an toàn bãi đỗ xe điện...

Cơ hội cho Việt Nam tái cấu trúc giao thông ô tô và xe buýt- Ảnh 4.

Xe buýt điện do Kim Long Motor sản xuất, đang được sử dụng chạy các tuyến kết nối metro Bến Thành - Suối Tiên, TP.HCM

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Bài học từ các cuộc khủng hoảng dầu mỏ thế giới

Lịch sử kinh tế thế giới có một quy luật rất rõ: mỗi lần dầu mỏ rơi vào khủng hoảng, ngành giao thông toàn cầu đều buộc phải thay đổi cấu trúc công nghệ. Cụ thể, khủng hoảng dầu mỏ năm 1973 sinh ra xe tiết kiệm nhiên liệu, năm 1979 sinh ra chuẩn hiệu suất bắt buộc, năm 1990 thúc đẩy xe hybrid và năm 2008 mở đường cho xe điện.

Các nước trên thế giới buộc phải thích nghi với các khủng hoảng dầu mỏ nêu trên. Trong đó, Nhật Bản chuyển sang xe tiết kiệm nhiên liệu rất sớm. Hàn Quốc xây dựng công nghiệp ô tô nội địa sau khủng hoảng. Trung Quốc dùng xe điện để giảm phụ thuộc nhập khẩu dầu. Châu Âu điện hóa giao thông công cộng trước xe cá nhân.

Cơ hội cho Việt Nam tái cấu trúc giao thông ô tô và xe buýt- Ảnh 5.

Lịch sử kinh tế thế giới có quy luật mỗi lần dầu mỏ rơi vào khủng hoảng, ngành giao thông toàn cầu đều buộc phải thay đổi cấu trúc công nghệ

ẢNH: NHẬT THỊNH

Hiện nay, Việt Nam có điều kiện thuận lợi mà trước đây chưa có, với nhiều nhà sản xuất lớn, trong đó có nhà sản xuất xe buýt điện Kim Long Motor, mạng trạm sạc lớn, chính sách ưu đãi ban đầu... Nếu đầu tư liên tục trong giai đoạn dầu biến động hiện nay, Việt Nam sẽ giảm nhập khẩu nhiên liệu, tăng nội địa hóa công nghiệp, chủ động hơn về giao thông đô thị.

Đây là giai đoạn xe điện Việt Nam không chỉ là công nghệ mới, mà trở thành phản ứng kinh tế trước biến động năng lượng toàn cầu, xe điện tại Việt Nam bước từ thị trường thử nghiệm sang thị trường chiến lược quốc gia.

Tin liên quan

Kim Long Motor xuất khẩu lô xe bus 'made in Vietnam' đầu tiên sang Thái Lan

Kim Long Motor xuất khẩu lô xe bus 'made in Vietnam' đầu tiên sang Thái Lan

Kim Long Motor xuất khẩu lô xe bus đầu tiên sang Thái Lan, gồm cả xe điện và động cơ đốt trong, khẳng định vị thế ô tô Việt Nam tại ASEAN.

Kim Long Motor hợp tác BYD Battery, động thổ nhà máy pin 130 triệu USD tại Huế

Khám phá thêm chủ đề

xe điện xe buýt điện giá dầu biến động xe điện Kim Long KIM LONG MOTOR mở rộng trạm sạc phát triển xe điện Việt Nam
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận