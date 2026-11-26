Đó cũng là nội dung các chuyên gia trao đổi tại tọa đàm "Phát triển TP.HCM trở thành trung tâm dịch vụ logistics quốc tế" do Sở Công thương TP.HCM tổ chức ngày 25.11.

Với nhiều điều kiện thuận lợi, TP.HCM cần đẩy mạnh đầu tư kết nối hạ tầng nhằm xây dựng trung tâmlogistics hiện đại ẢNH: ĐỘC LẬP

TP.HCM là trung tâm giao thương khu vực

Chia sẻ tại tọa đàm, PGS-TS Hồ Thị Thu Hòa, cố vấn cấp cao Viện Nghiên cứu và phát triển logistics VN, nhận định: TP.HCM đang có vị thế đầu tàu với quy mô lớn nhất cả nước, chiếm khoảng 23,5% GDP; hoạt động xuất nhập khẩu chiếm gần 21% trong 10 tháng năm 2026, tương đương khoảng 70% container qua cảng TP.HCM. TP cũng có cơ cấu kinh tế hiện đại với dịch vụ chiếm 52,2% GRDP - đây là bệ đỡ cho dịch vụ logistics tích hợp giá trị cao. Đồng thời, TP.HCM đã trở thành siêu đô thị sau hợp nhất với hơn 14 triệu dân và 3 vùng chức năng - công nghiệp công nghệ cao, kinh tế biển - logistics cảng, đô thị lõi dịch vụ. TP cũng là hạt nhân liên kết vùng khi là cửa ngõ xuất nhập khẩu của khu vực Đông Nam bộ, kết nối TP.Đồng Nai, Tây Ninh và ĐBSCL ra thế giới.

Không chỉ thế, TP.HCM có hệ thống cảng biển lớn. Trong đó, cảng Cái Mép - Thị Vải có thể đón tàu trọng tải lớn và là tuyến trực tiếp đi Mỹ, châu Âu. Hay Tân Cảng Sài Gòn cũng là doanh nghiệp đầu đàn và hiện đứng trong top 20 cụm cảng container thế giới. TP cũng đã có quyết định xây dựng khu thương mại tự do Cái Mép Hạ và cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ; sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất có lưu lượng hàng hóa gần 600.000 tấn/năm và sắp tới sân bay quốc tế Long Thành (TP.Đồng Nai) giai đoạn 1 ước tính đạt 1,2 triệu tấn/năm. TP.HCM được xác định là đô thị đặc biệt được áp dụng cơ chế vượt trội, mở ra hoạt động cho khu thương mại tự do và khu logistics tích hợp với nhiều điểm vượt trội.

Đồng quan điểm, chuyên gia logistics Trần Ngọc Thanh (Liên danh tư vấn quy hoạch tổng thể Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia (VIUP) và Boston Consulting Group - BCG), bổ sung: TP.HCM là cửa ngõ giao thương lớn nhất cả nước cũng như khu vực với quy mô và tăng trưởng vượt trội. Việc sáp nhập địa giới hành chính đã mở rộng dư địa hình thành các cụm logistics - cảng biển - công nghiệp - đô thị quy mô lớn. Việc TP.HCM đã có quyết định thành lập khu thương mại tự do gắn với cảng biển khu vực Cái Mép Hạ sẽ tạo động lực phát triển logistics và thương mại quốc tế. TP cũng có hạ tầng logistics đa dạng và hệ sinh thái doanh nghiệp phát triển nhanh, hoạt động thương mại điện tử và xuất nhập khẩu tăng trưởng cũng là những cơ hội thuận lợi để phát triển TP.HCM thành trung tâm logistics hiện đại của khu vực và toàn cầu.

TP.HCM tiếp tục đẩy mạnh đầu tư kết nối hạ tầng để xây dựng trung tâm logistics hiện đại Ảnh: Độc Lập

TP.HCM cần chuyển từ tư duy phát triển từng công trình riêng lẻ sang tổ chức một hệ thống vận hành thống nhất. Cảng tạo ra năng lực thông qua hàng hóa, còn hệ sinh thái logistics quyết định khả năng giữ lại và nâng cao giá trị của hàng hóa đó. Ông Phạm Quốc Long, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Gemadept

Chia sẻ với Thanh Niên ở góc nhìn vĩ mô, chuyên gia kinh tế, PGS-TS Trần Hoàng Ngân, đại biểu Quốc hội, khẳng định: TP.HCM có nhiều điều kiện để phát triển trung tâm logistics quốc tế, tạo động lực phát triển mới. Đầu tiên là điều kiện về thể chế khi cùng với quy hoạch quốc gia, quy hoạch vùng Đông Nam bộ thì trong Quy hoạch tổng thể TP.HCM thời kỳ 2025 - 2050, tầm nhìn 100 năm vừa được công bố, TP đã xác định các cực động lực, trong đó có cực công nghiệp - logistics cũng như cực cảng biển - thương mại tự do - công nghiệp năng lượng… để hướng tới trở thành trung tâm logistics quốc tế. Sau sáp nhập, TP.HCM có thêm điều kiện về cơ sở vật chất, tự nhiên để phát triển dịch vụ logistics hiện đại.

"Bên cạnh điều kiện và lợi thế đầy đủ về cảng biển, hàng không, đường bộ..., thành phố hiện có hơn 100 khu công nghiệp - khu chế xuất và lực lượng doanh nghiệp lớn, nên đây cũng là nơi tập trung nguồn hàng cho hoạt động logistics", ông Trần Hoàng Ngân dẫn chứng và nhấn mạnh: "Với lợi thế tự nhiên và các điều kiện về thể chế, gắn trung tâm hàng hải với khu thương mại tự do, trung tâm tài chính, TP.HCM đã và sẽ tiếp tục thực hiện nhiều chính sách để phát triển hệ sinh thái logistics. Cơ hội để TP.HCM trở thành trung tâm hàng hải thế giới càng trở nên rõ rệt".

Phải thu hút được nguồn hàng quốc tế

Theo bà Đặng Thị Minh Phương, Chủ tịch Hiệp hội Logistics và cảng biển TP.HCM, để trở thành trung tâm logistics quốc tế, TP.HCM phải thu hút được nguồn hàng quốc tế, chứ không chỉ đầu tư thêm cảng biển, kho bãi. Bà Phương giải thích, bản chất của một trung tâm logistics quốc tế không chỉ là nơi tập trung cảng biển, kho bãi mà còn phải trở thành đầu mối tập hợp, điều phối hàng hóa để phân phối đến các thị trường trên thế giới, trong đó có VN. Trong bối cảnh thương mại toàn cầu đang tái cấu trúc mạnh mẽ, việc định vị vai trò của TP.HCM trên bản đồ chuỗi cung ứng khu vực không chỉ là bài toán tăng trưởng mà còn là nhiệm vụ chiến lược cấp thiết.

TP.HCM có nhiều điều kiện thuận lợi để trở thành trung tâm logistics toàn cầu. Ảnh: Mô hình cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ ẢNH: CĐT

Trung tâm dịch vụ logistics quốc tế không nên được giới hạn trong phạm vi một cụm cảng biển hay hệ thống kho bãi đơn thuần, mà phải được phát triển thành một hệ sinh thái dịch vụ giá trị gia tăng toàn diện, có khả năng điều phối dòng hàng hóa, thương mại và tài chính. Từ đó, bà Minh Phương đề xuất cần xây dựng mô hình trung tâm logistics quốc tế trên ba trụ cột chính.

Đầu tiên là phát triển đầu mối trung chuyển và phân phối đa phương thức, bảo đảm kết nối đồng bộ giữa đường biển, hàng không, đường thủy nội địa và mạng lưới đường sắt chuyên dụng trong tương lai. TP.HCM cần phát huy vai trò là cửa ngõ gom hàng, điều phối luồng hàng quốc tế, khai thác hiệu quả tuyến đường thủy nội địa qua ĐBSCL, kết nối trực tiếp với Campuchia và mở rộng giao thương theo hành lang kinh tế phía nam xuyên Á. Đồng thời củng cố các tuyến vận tải biển và hàng không trực tiếp đến những trung tâm trung chuyển lớn trong khu vực như Singapore, Malaysia.

Thứ hai là phát triển trung tâm chuỗi cung ứng giá trị cao. Đến nay, logistics VN đã tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu, do đó TP.HCM cần đẩy mạnh các dịch vụ logistics 3PL (logistics bên thứ ba), 4PL và 5PL, chuyển từ hoạt động giao nhận truyền thống sang quản trị chuỗi cung ứng, quản trị tồn kho, kho thông minh, hoàn tất đơn hàng và các dịch vụ logistics chuyên sâu có giá trị gia tăng cao.

Cuối cùng là hình thành tổ hợp dịch vụ hỗ trợ toàn cầu, tích hợp các lĩnh vực tài chính, thương mại, bảo hiểm hàng hải, trọng tài, pháp lý và công nghệ dữ liệu logistics. Đây là những dịch vụ cần thiết để nâng cao năng lực cạnh tranh và khả năng thu hút dòng hàng quốc tế của TP.

Tuy nhiên, từ lợi thế đến khả năng hiện thực hóa mục tiêu, theo bà Minh Phương vẫn còn khoảng cách. Trong đó, một trong những thách thức lớn là chi phí logistics tại VN còn cao và thiếu ổn định. Nguyên nhân quan trọng là vận tải đường bộ vẫn chiếm khoảng 85% tổng lượng hàng hóa vận chuyển. Ngoài ra, mức độ tự động hóa trong vận hành kho bãi còn thấp, chưa đến 40%, trong khi Singapore đạt khoảng 90% và Rotterdam (Hà Lan) khoảng 95%. Điều này cho thấy dư địa cải thiện năng suất, giảm chi phí và nâng cao chất lượng dịch vụ logistics của TP còn rất lớn.

Đồng tình, ông Phạm Quốc Long, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Gemadept, nói yếu tố quyết định để TP.HCM trở thành trung tâm dịch vụ logistics quốc tế là năng lực tổ chức và kết nối toàn bộ hệ sinh thái logistics. TP.HCM có nhiều lợi thế về cảng biển nước sâu, khu công nghiệp, trung tâm sản xuất, thị trường tiêu dùng và mạng lưới vận tải cũng như cơ hội kết nối các lợi thế này trong cùng một không gian phát triển. Tuy nhiên, một trung tâm logistics quốc tế không thể chỉ được đánh giá bằng quy mô cảng biển hay số lượng trung tâm logistics, mà quan trọng hơn là khả năng tổ chức dòng hàng thông suốt, cung cấp dịch vụ đồng bộ với chi phí và thời gian cạnh tranh.

Từ kinh nghiệm của Gemadept, ông Phạm Quốc Long cho rằng cảng biển lớn là điều kiện cần nhưng chưa đủ. Cảng có thể tiếp nhận nhiều tàu và hàng hóa, nhưng để trở thành trung tâm logistics quốc tế, TP phải có khả năng thu hút doanh nghiệp quốc tế lựa chọn làm nơi tổ chức, phân phối và quản trị chuỗi cung ứng. Năng lực này thể hiện ở ba yếu tố: kết nối hàng hóa thông suốt giữa cảng biển, khu công nghiệp, cảng cạn (ICD), trung tâm phân phối và các phương thức vận tải; khả năng cung cấp dịch vụ từ bốc xếp, vận tải, lưu kho đến quản trị tồn kho, phân phối quốc tế, thương mại và tài chính; đồng thời thu hút các hãng tàu, chủ hàng lớn và doanh nghiệp đa quốc gia đến tổ chức chuỗi cung ứng khu vực.

Ông Phạm Quốc Long nhấn mạnh: "TP.HCM cần chuyển từ tư duy phát triển từng công trình riêng lẻ sang tổ chức một hệ thống vận hành thống nhất. Cảng tạo ra năng lực thông qua hàng hóa, còn hệ sinh thái logistics quyết định khả năng giữ lại và nâng cao giá trị của hàng hóa đó".

Biến cơ hội thành hiện thực

Cũng cho rằng TP.HCM có nhiều lợi thế để phát triển thành trung tâm logistics quốc tế, song theo PGS-TS Trịnh Tú Anh, Viện trưởng Viện Đô thị thông minh và quản lý (Trường Công nghệ và thiết kế, ĐH Kinh tế TP.HCM), TP phải chuyển từ vai trò đầu mối vận chuyển sang trung tâm điều phối chuỗi cung ứng, tạo ra giá trị gia tăng cao. Thực tế hơn 80% hàng hóa hiện được vận chuyển bằng đường bộ; tỷ lệ container vận chuyển bằng đường bộ vào các khu công nghiệp và cảng biển chiếm khoảng 92%. Trong khi đó, chi phí logistics của VN cao gấp đôi Singapore. Những con số này cho thấy quy mô vận chuyển hàng hóa của TP rất lớn nhưng giá trị dịch vụ tạo ra chưa tương xứng.

Tọa đàm “Phát triển TP.HCM trở thành trung tâm dịch vụ logistics quốc tế” do Sở Công thương TP.HCM tổ chức ẢNH: N.NGA

Một trung tâm logistics quốc tế không đơn thuần là cảng lớn hay đầu mối điều phối vận tải, mà phải là nơi có khả năng quyết định, điều phối dòng hàng hóa trong khu vực, quản trị chuỗi cung ứng và cung cấp các dịch vụ giá trị gia tăng cho hàng hóa trước khi đến tay người tiêu dùng trong nước và quốc tế.

Từ đó, PGS-TS Trịnh Tú Anh cho rằng phải tổ chức lại không gian và hệ sinh thái dịch vụ, TP phải chuyển từ mô hình logistics vận chuyển, kho bãi và cảng cửa ngõ sang mô hình cụm logistics tích hợp, có khả năng kết nối, điều phối toàn bộ chuỗi cung ứng. Đây là bước chuyển từ logistics cấp độ 1, 2 sang cấp độ 3, trong đó các dịch vụ hậu cần tích hợp (3PL, 4PL và 5PL) giữ vai trò quan trọng.

Trong khi đó, ông Phạm Quốc Long đề xuất TP.HCM tham khảo kinh nghiệm của Singapore, Busan (Hàn Quốc) và Rotterdam, nhưng cần lựa chọn hướng đi phù hợp với lợi thế riêng. Trong đó, mô hình cảng biển - công nghiệp - logistics tích hợp của Rotterdam có nhiều điểm tương đồng với điều kiện của TP.HCM, có thể kết hợp với thế mạnh về dịch vụ và điều phối chuỗi cung ứng của Singapore, kinh nghiệm cảng trung chuyển gắn với công nghiệp của Busan.

"TP.HCM không nên cố gắng trở thành bản sao của Singapore mà cần phát huy lợi thế kết hợp giữa cảng biển quốc tế, vùng sản xuất công nghiệp và thị trường hàng hóa lớn. TP.HCM có thể cạnh tranh trong thu hút tuyến tàu trực tiếp, trung tâm phân phối và hoạt động logistics gắn với sản xuất; đồng thời bổ trợ Singapore trong các lĩnh vực dịch vụ tài chính, thương mại, mạng lưới vận tải và điều phối chuỗi cung ứng ASEAN", Phó tổng giám đốc Tập đoàn Gemadept nhấn mạnh.

Ở góc độ khác, chuyên gia logistics Trần Ngọc Thanh khuyến nghị, bên cạnh đầu tư hạ tầng và phát triển doanh nghiệp, TP.HCM cần có cơ chế đặc thù, tăng cường kết nối đa phương thức và thiết lập đầu mối điều phối thống nhất. Về cơ chế, cần xây dựng chính sách pháp lý riêng cho khu thương mại tự do và các khu logistics tích hợp; đơn giản hóa, số hóa thủ tục tại các trung tâm logistics và ICD; đồng thời chuẩn hóa tiêu chuẩn hạ tầng, thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động logistics. Ông Thanh cũng đề xuất ưu tiên nguồn lực đầu tư để tháo gỡ các điểm nghẽn kết nối cảng biển, trung tâm logistics và các khu sản xuất; mở rộng hình thức hợp tác công - tư, thu hút vốn đầu tư nước ngoài.

Đồng thời, TP.HCM cần hình thành các doanh nghiệp logistics đầu tàu có quy mô và năng lực cạnh tranh quốc tế, tăng liên kết giữa doanh nghiệp trong nước với đối tác nước ngoài, kể cả thông qua hợp tác đầu tư và mua bán, sáp nhập. Ngoài ra, một giải pháp quan trọng khác là xây dựng nền tảng dữ liệu logistics dùng chung, kết nối cảng, kho bãi, doanh nghiệp và cơ quan hải quan; phát triển hạ tầng xanh, tối ưu vận tải, tăng sử dụng đường sắt và vận tải thủy. TP cũng cần chú trọng đào tạo nhân lực logistics quốc tế, nhân lực số, tài chính và thương mại, đồng thời thu hút chuyên gia chất lượng cao.

"Theo tôi, phải thiết lập cơ chế điều phối logistics cấp vùng, thống nhất tổ chức luồng hàng và chia sẻ dữ liệu giữa các đầu mối, doanh nghiệp; đồng thời ứng dụng trí tuệ nhân tạo và tự động hóa để nâng cao hiệu quả vận hành", ông Trần Ngọc Thanh nêu quan điểm.

Đẩy mạnh đầu tư kết nối hạ tầng Để phát triển TP.HCM thành một trung tâm dịch vụ logistics quốc tế thì quan trọng là phải đẩy mạnh hoạt động đầu tư kết nối hạ tầng, từ hàng không đến đường thủy (gồm đường thủy nội địa, cảng biển), đường sắt, đường bộ; hay kết nối trong khu vực từ trung tâm sản xuất Bình Dương đến cảng Cái Mép một cách thông thoáng, thuận tiện. Việc đảm bảo hạ tầng kết nối sẽ giúp giảm chi phí logistics cho các doanh nghiệp. Đồng thời dịch vụ hạ tầng, cảng biển, kho bãi phải được xây dựng hiện đại, thông minh với ứng dụng công nghệ. TP.HCM đã thực hiện nhiều việc và cần tiếp tục thúc đẩy các hoạt động đầu tư, những dự án hạ tầng để đưa vào sử dụng theo đúng kế hoạch. PGS-TS Trần Hoàng Ngân, đại biểu Quốc hội